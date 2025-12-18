Эстония с 2027 года увеличит призыв и изменит срок службы
В Эстонии с 2027 года планируют существенно изменить систему срочной службы и увеличить количество призывников до 4 100 человек в год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале эстонского вещателя ERR.
О соответствующих планах заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, призыв в армию будет происходить два раза в год, что позволит более гибко планировать подготовку личного состава и лучше учитывать профессиональные навыки призывников в соответствии с потребностями Сил обороны.
Почему Эстония меняет формат службы
В Министерстве обороны Эстонии объясняют необходимость реформы ростом объема военной подготовки и повышением технической сложности современных систем вооружения. Действующая модель с восьмимесячным сроком службы, а также отдельные 11-12-месячные циклы уже не обеспечивают достаточного уровня подготовки военнослужащих.
"Нам нужна более основательная и последовательная подготовка, которая будет соответствовать реальным задачам Сил обороны", – подчеркнул Певкур.
По оценке ведомства, переход на единый 12-месячный срок службы позволит лучше подготовить солдат к использованию современного вооружения и действиям в сложных условиях.
Новая модель службы и вызовы безопасности
Обновленная система предусматривает шесть месяцев интенсивной подготовки, после которых срочники будут проходить еще полгода боевого дежурства в качестве практического этапа службы. Такой подход должен обеспечить постоянную готовность новых систем вооружения и повысить общий уровень оперативной способности войск.
В Минобороны Эстонии также связывают изменения с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Главная цель реформы – сформировать хорошо подготовленный резерв военного времени, способный быстро реагировать на потенциальные угрозы.
На этом фоне Эстония уже реализует и другие оборонные проекты. В частности, в начале декабря страна приступила к установке бетонных бункеров вдоль юго-восточной границы с Россией в рамках совместной инициативы балтийских государств по созданию так называемой Балтийской линии обороны.
- Ранее парламент Эстонии не поддержал инициативу местной партии "Батькивщина" о полном закрытии границы с Россией. Авторы подчеркивали, что такая инициатива должна была бы помочь снизить риски провокаций со стороны РФ и укрепить безопасность восточного фланга НАТО.
