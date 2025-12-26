РУС
Уничтожает "шахеды" и создает "невидимый щит": Польша создала электромагнитную ПВО

В Польше создали новую ПВО

В Польше разработали новейшую систему противовоздушной обороны, способную за считанные секунды выводить из строя вражеские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале TVP World.

Новую технологию сравнивают с "невидимым щитом", ведь она не уничтожает дроны физически, а электронным способом отключает их системы. Разработка может существенно изменить подходы к защите критической инфраструктуры.

Как работает система STRATUS

Инновационную систему создали польские ученые из Гданьского технического университета. Она получила название STRATUS и основана на применении мощных электромагнитных импульсов.

STRATUS использует короткие электромагнитные колебания высокой интенсивности. Они нарушают работу электронных компонентов беспилотников или полностью выводят их из строя. В отличие от традиционных средств борьбы с дронами, система не требует стрелкового оружия или взрывных перехватчиков.

"Электромагнитный импульс позволяет нейтрализовать дрон почти мгновенно, без физического уничтожения", — отмечают разработчики.

Такой подход значительно снижает риски побочных повреждений и делает систему более безопасной для использования в городских условиях.

Защита критической инфраструктуры

Ученые считают, что STRATUS особенно эффективна для охраны аэропортов, электростанций, портов и других стратегических объектов. Система также может применяться во время массовых мероприятий, где использование традиционных методов противодействия дронам может представлять опасность для гражданских лиц.

Разработчики отмечают, что новая технология открывает перспективы для создания комплексных систем безопасности и может быть интегрирована в современные оборонные решения.

беспилотник (4675) Польша (9093) дроны (5831) Шахед (1762)
Топ комментарии
+11
В Польщі уряд дає гроші не квартально-коломойським міндічам, а науковцям, розробникам.
Тому і мають результат.
26.12.2025 01:19 Ответить
+8
Поки що ми лише "читаємо слова"... Результату нам, поки що, не демонстрували... Давайте побачимо його дію на "шахєдах". Заодно хай покажуть, як ця система буде взаємодіять з традиційними комплексами - наземними та повітряними... Адже електронні імпульси діють невибірково, і захоплюють сектор простору... Що буде, коли в нього потрапить наш літальний апарат? Літак, чи вертоліт?
26.12.2025 01:29 Ответить
+7
Звучить круто, але страшно . В юності я працював на радіорелейних станціях, тому трохи бачив за електромагнітне випромінювання. Коли станцію включали, хвилини через 3 хробаки лізли з під землі вішатись на дерева, а ти, якщо завтичив і не сховався в кунг, через 5 хвилин ригав гівном з самої прямої кишки.

Не хотів би я раптово опинитися під дією цієї вундервафлі як мінімум до того моменту, поки не почну малювати картини в стилі Пікассо гівном по стінах.
26.12.2025 01:31 Ответить
26.12.2025 01:19 Ответить
26.12.2025 01:29 Ответить
але у нас є ЄДИНИЙ кіз...фон !

.
26.12.2025 01:37 Ответить
Цікаво де вони ефективність перевіряли? Чи це поки теоретичні припущення? 🤔
26.12.2025 01:22 Ответить
в джерелі написано - "перевірили в лабораторних умовах"
показать весь комментарий
"в джерелі написано - "перевірили в лабораторних умовах" ....варто було іще дописати " на лабораторних мишах "
показать весь комментарий
Ну тоді варто почекати "фронтових" випробувань, бо "перспективні" системи не завжди виявляються ефективними.
показать весь комментарий
Ну так , на польському фронті їх і випробують , якщо не встоїть український (( Вже ізраїльтяни "випробували " свої куполи і пращі , теж були вундервафлями з ефективністю 100 % ((
показать весь комментарий
нагадалося - в СССР понад 40 років тому на озброєнні було десь 30 лазерних систем 1К11 "Стилет-1" - за призначенням ці вундервафлі ні разу не використовувалися, бо в бойових умовах з них нереально було прицілитися За кілька років вони майже всі поламалися і їх зняли з озброєння та порізали
показать весь комментарий
"Чи це поки теоретичні припущення?" Десь так як з "рожевими фламінго" які спочатку "летять тисячами , низько і їх не бачить ППО " , а потім з " шести одна кудись долетіла " ((
показать весь комментарий
Цікаво, ця вундервафля гаситиме тільки виключно дрони, чи й всю техніку навколо? 😅 Електромагнітні хвилі ж це не промінь з ліхтарика? Напевно я щось пропустив з фізики
показать весь комментарий
Ну чого ж не промінь? Направлені антени як раз аналог променя з ліхтарика і формують, рлс так наприклад працюють. 🤔
показать весь комментарий
Джерело електромагнітних хвиль буде підлітали до шахеда і вирубають його. Не погано було б, щоб шахед після цього різко не падав і взривався, тобто технологію треба вдосконалювати.
показать весь комментарий
Там за посилання доволі здоровенна дура зображена, навряд що її до шахеда будуть чимось тягнути, скорше з землі має працювати, тим більш що пишуть для охорони аеропортів, якщо з десяток шахедів підлетить і за кожним треба ганятись то диспетчери аеропорта з глузду з'їдуть. 🤔
показать весь комментарий
..схоже, що цю тему навчаннь ви пропустили..
подивіться на "далекобійні" антени для телебачення або супутникові тарілки, там взагалі кут захоплення (дії) 1-2 градуси..
показать весь комментарий
Антени мають діаграму направленості, а не кут.
показать весь комментарий
Діаграма направленості напряму залежить від кута наклону антенни..у нас навіть перед обльотом рлс роблять спочатку кути закриття за допомогою буссолі чи теодоліту
показать весь комментарий
Тепер лишилось подарувати розробки американцям і сказати їм "дякую".
показать весь комментарий
26.12.2025 01:31 Ответить
"через 5 хвилин ригав гівном з самої прямої кишки." ВІтаю , ви винайшли метод спрямованої левітації , бігом за авторським свідоцтвом ((
показать весь комментарий
занадто старий, можете патентувати, дозволяю. мені цілком вистачає кілограмового бруска жовтого кольору, яким на Різдво будь яку потвору можна перетворити на зайчика-побігайчика. Якщо скопіпастите метод, то враховуйте, що зайчики-побігайчики чомусь починають пускати слині на коврик, раджу спочатку завести їх на коврик сусідів і тільки тоді освячувати бруском.
показать весь комментарий
Бг-ггг...
показать весь комментарий
Це трохи різні речі й до радіорелейних систем не мають відношення..
показать весь комментарий
Можна протестувати на захисті польських ексгуматорів, на Волині, але за умови розробки генератора «штучної сміливості».
показать весь комментарий
Я про це ще років два назад писав. Своєрідні "електромагнітні захисні щити " закінчать домінування безпілотників
показать весь комментарий
рашка и Украина не могут закрыть небо от бпла , а ты уже замечтал
показать весь комментарий
1. "Я про це ще років два назад писав." ..... 2. "Александр ШтүндерРеєстрація: 20.02.2025 " . Обери варіант де збрехав .
показать весь комментарий
Тю, та про це ще рокiв 50 писали у *********** по ЦО, про ел.магнiтний iипульс, при вибуху атомноi бомби. Можна дешевше та безпечнiше виводити з ладу тi шахеди. Просто, напiчкати розривнi набоi електростатичним матерiалом , та стрiляти перед шахедом. Швидкiсть шахеду, при попаданнi у хмару таких мiкрочастиць так статично наелектризуе все свое електронне обладнання, що воно тупо нюх загубить, давай , дiй, летцгоу... А поки в Одесi знову завила сирена.
показать весь комментарий
Я теж працюю в радіолокації і казав що ємп здатне вивести з ладу електроніку ...але кому це казати...ти зрозумієш про що я..навіть від п 18 на вікнах доводилось робити екрани тому що безперібійники вирубались при повороті антенни в іх бік..так це п18 яка робить на метровому діапазоні.....
показать весь комментарий
А ну поціки зеленского давайте - закрийте нам небо, Польща нам нічого не дає, поляки гидки. Цеж треба так швидко відшукати та вскрити оту генну точку підлості та байдужості у українців - самі привели до влади еврея котрий з своїми евреями-братами знищує тих, хто і привів йього до влади при цьому розкрадає десятки міліардів доларів - а оті виборці майже цього і не бачать.
показать весь комментарий
Короткі електромагнітні коливання високої інтенсивності ( це вам не точний лазер) можна використовувати навколо населенних пунктів, десь в полі, інакше дістанеться і своїм.
показать весь комментарий
Так його ж привели до влади оті 73 проценти непритомних, які і досі не визнають божевілля цього факту
показать весь комментарий
Залишилось тільки допрацювати її щоб вона не спалювала:вишки мобільного звʼязку, старлінки, смартфони, електроніку автомобілі(особливо електро), електроніку керування аеропортів, електроніку «традиційного» ППО, літаків та гелікоптерів в радіусі її дії. А так все нормально, можна працювати…
показать весь комментарий
Абсолютна брехня, бо перед оголошенням вона була б точно таємно опробована у нас з шаленним результатом. Пшеки-брехуни.
показать весь комментарий
