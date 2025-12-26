Уничтожает "шахеды" и создает "невидимый щит": Польша создала электромагнитную ПВО
В Польше разработали новейшую систему противовоздушной обороны, способную за считанные секунды выводить из строя вражеские беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале TVP World.
Новую технологию сравнивают с "невидимым щитом", ведь она не уничтожает дроны физически, а электронным способом отключает их системы. Разработка может существенно изменить подходы к защите критической инфраструктуры.
Как работает система STRATUS
Инновационную систему создали польские ученые из Гданьского технического университета. Она получила название STRATUS и основана на применении мощных электромагнитных импульсов.
STRATUS использует короткие электромагнитные колебания высокой интенсивности. Они нарушают работу электронных компонентов беспилотников или полностью выводят их из строя. В отличие от традиционных средств борьбы с дронами, система не требует стрелкового оружия или взрывных перехватчиков.
"Электромагнитный импульс позволяет нейтрализовать дрон почти мгновенно, без физического уничтожения", — отмечают разработчики.
Такой подход значительно снижает риски побочных повреждений и делает систему более безопасной для использования в городских условиях.
Защита критической инфраструктуры
Ученые считают, что STRATUS особенно эффективна для охраны аэропортов, электростанций, портов и других стратегических объектов. Система также может применяться во время массовых мероприятий, где использование традиционных методов противодействия дронам может представлять опасность для гражданских лиц.
Разработчики отмечают, что новая технология открывает перспективы для создания комплексных систем безопасности и может быть интегрирована в современные оборонные решения.
- Ранее мы писали, что Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью, а Германия запускает антидроновую спецгруппу для борьбы с беспилотниками.
Тому і мають результат.
.
подивіться на "далекобійні" антени для телебачення або супутникові тарілки, там взагалі кут захоплення (дії) 1-2 градуси..
Не хотів би я раптово опинитися під дією цієї вундервафлі як мінімум до того моменту, поки не почну малювати картини в стилі Пікассо гівном по стінах.