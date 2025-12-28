РУС
Пулеметы, ракеты и системы глушения: Польша создает оборону от дронов вдоль восточной границы

После атак дронов Польша усиливает восточную границу системой противодействия БПЛА

Польша в течение двух лет планирует полностью завершить создание многоуровневой системы укреплений для противодействия беспилотникам вдоль восточной границы. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в интервью The Guardian.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами в сентябре 2025 года.

"Ожидаем, что первые возможности системы будут готовы примерно через шесть месяцев, а может, даже раньше. А на завершение строительства всей системы понадобится 24 месяца", – отметил Томчик.

Как рассказал Томчик, новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в старую линию защиты, построенную 10 лет назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью

Он отметил, что в систему будут входить различные уровни защиты, в частности:

  • пулеметы,
  • пушки,
  • ракеты и
  • системы подавления дронов.

"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время", – добавил Томчик.

Читайте также: Сжигает "шахеды" и создает "невидимый щит": Польша создала электромагнитную ПВО

Логистические центры в приграничных муниципалитетах

Также, по его словам, в каждом приграничном польском муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в считанные часы.

Правда заключается в том, что пока Украина защищается и борется с Россией, Европе не грозит война в традиционном, строгом понимании этого слова. Вместо этого мы столкнемся с провокациями и диверсиями", – сказал Томчик.

Однако он добавил, что если Запад позволит России победить в Украине, Кремль вскоре может обратить свое внимание на Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша отреагировала на появление российского самолета над Балтийским морем

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью.

Стена дронов

Автор: 

Польша (9095) дроны (5845)
Топ комментарии
+2
Поляки що не ******* шашлики.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:02 Ответить
+2
Недолюбливаю ляхов. Высокомерные, понтовитые, зачастую с презрением относящиеся к нам к украинцам. Но вот выводы в отличие от нашей дебильной зелёной власти они делают правильные. Да ещё прикрываются покалеченной Украиной.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:07 Ответить
+2
може вони не ******* бо ми дурні
їхня влада на відміну від наших улюбленців державу не зраджувала, вони таких не обирають
а ми залюбки
обсираємо все хороше, а поганців і погань возвеличуємо
показать весь комментарий
28.12.2025 12:09 Ответить
Поляки що не ******* шашлики.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:02 Ответить
Чому не *******? *******! Але не замінюють шашликами підготовку до оборони. Тото люди думають не шлунками, а іншими категоріями.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:27 Ответить
Недолюбливаю ляхов. Высокомерные, понтовитые, зачастую с презрением относящиеся к нам к украинцам. Но вот выводы в отличие от нашей дебильной зелёной власти они делают правильные. Да ещё прикрываются покалеченной Украиной.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:07 Ответить
може вони не ******* бо ми дурні
їхня влада на відміну від наших улюбленців державу не зраджувала, вони таких не обирають
а ми залюбки
обсираємо все хороше, а поганців і погань возвеличуємо
показать весь комментарий
28.12.2025 12:09 Ответить
Коротка характеристика нашого мудрого наріду)))
показать весь комментарий
28.12.2025 12:16 Ответить
Додай до цього "ляхів, євреїв, татар, хачей, американців, геїв" не люблю і буде портрет персонажа, який повинен всім подобатися. 😁
Правда він дуже стає на кацапа схожий...
показать весь комментарий
28.12.2025 12:21 Ответить
любов до інших народів і груп це повна брехня, як всесвітнє потепління внаслідок викидів со 2
хтось себе обдурює і вже на межі зникнення і поглинення, а хтось захищає кордони
показать весь комментарий
28.12.2025 12:34 Ответить
Ну, якщо вважати, що рідна Хацапетівка є центром Всесвіту, то всі, хто не поділяє такої точки зору, автоматом стають "поганцями". 😁

Особливо, коли прямо указують на провінційність на недолугість цього погляду.

Доречі, поляки теж цим страждають.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:39 Ответить
Хто сказав що страждають а не насолоджуються ?
показать весь комментарий
28.12.2025 12:41 Ответить
І шо ЗБИВАТИ навіть будуть??? Та ну, не вірю
показать весь комментарий
28.12.2025 12:07 Ответить
Україна багато збивала до 24.02.2022?
показать весь комментарий
28.12.2025 12:14 Ответить
Особливо після виблрів 2019-го, коли навіть вагнерівців рятувала від справедливого покарання.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:30 Ответить
Польща своїми діями показує що у нас таки відбулась зрада. Бо в нас нічого подібного не було.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:08 Ответить
А могли б розміновувати проходи з Білорусі і будувати дороги для російських танків.

Походу ЗЄ забув з поляками поділитися секретом успіху російського вторгнення.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:13 Ответить
Їм вистачає білоруських тунелів - екологічно і без порушення ландшафту та білоруського "експорту " мейд ін параша ((
показать весь комментарий
28.12.2025 12:44 Ответить
Та нахєра ви ***** потрібні, він до вас не суне, йому балтійські країни треба повернути до складу сересере.
Сидять ляхи штани лише сушать, ще жодного дрона чи ракети не збили, сцикуни.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:34 Ответить
Брехня! Одного будинком збили .
показать весь комментарий
28.12.2025 12:47 Ответить
 
 