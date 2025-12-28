Пулеметы, ракеты и системы глушения: Польша создает оборону от дронов вдоль восточной границы
Польша в течение двух лет планирует полностью завершить создание многоуровневой системы укреплений для противодействия беспилотникам вдоль восточной границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в интервью The Guardian.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами в сентябре 2025 года.
"Ожидаем, что первые возможности системы будут готовы примерно через шесть месяцев, а может, даже раньше. А на завершение строительства всей системы понадобится 24 месяца", – отметил Томчик.
Как рассказал Томчик, новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в старую линию защиты, построенную 10 лет назад.
Он отметил, что в систему будут входить различные уровни защиты, в частности:
- пулеметы,
- пушки,
- ракеты и
- системы подавления дронов.
"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время", – добавил Томчик.
Логистические центры в приграничных муниципалитетах
Также, по его словам, в каждом приграничном польском муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в считанные часы.
Правда заключается в том, что пока Украина защищается и борется с Россией, Европе не грозит война в традиционном, строгом понимании этого слова. Вместо этого мы столкнемся с провокациями и диверсиями", – сказал Томчик.
Однако он добавил, что если Запад позволит России победить в Украине, Кремль вскоре может обратить свое внимание на Европу.
Напомним, 23 декабря сообщалось, что Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью.
Стена дронов
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.
- Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.
- Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик недавно сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".
їхня влада на відміну від наших улюбленців державу не зраджувала, вони таких не обирають
а ми залюбки
обсираємо все хороше, а поганців і погань возвеличуємо
Правда він дуже стає на кацапа схожий...
хтось себе обдурює і вже на межі зникнення і поглинення, а хтось захищає кордони
Особливо, коли прямо указують на провінційність на недолугість цього погляду.
Доречі, поляки теж цим страждають.
Походу ЗЄ забув з поляками поділитися секретом успіху російського вторгнення.
Сидять ляхи штани лише сушать, ще жодного дрона чи ракети не збили, сцикуни.