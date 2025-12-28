Пулеметы, ракеты и системы глушения: Польша создает оборону от дронов вдоль восточной границы

Польша в течение двух лет планирует полностью завершить создание многоуровневой системы укреплений для противодействия беспилотникам вдоль восточной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в интервью The Guardian.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами в сентябре 2025 года.

"Ожидаем, что первые возможности системы будут готовы примерно через шесть месяцев, а может, даже раньше. А на завершение строительства всей системы понадобится 24 месяца", – отметил Томчик.

Как рассказал Томчик, новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в старую линию защиты, построенную 10 лет назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью

Он отметил, что в систему будут входить различные уровни защиты, в частности:

пулеметы,

пушки,

ракеты и

системы подавления дронов.

"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время", – добавил Томчик.

Читайте также: Сжигает "шахеды" и создает "невидимый щит": Польша создала электромагнитную ПВО

Логистические центры в приграничных муниципалитетах

Также, по его словам, в каждом приграничном польском муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в считанные часы.

Правда заключается в том, что пока Украина защищается и борется с Россией, Европе не грозит война в традиционном, строгом понимании этого слова. Вместо этого мы столкнемся с провокациями и диверсиями", – сказал Томчик.

Однако он добавил, что если Запад позволит России победить в Украине, Кремль вскоре может обратить свое внимание на Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша отреагировала на появление российского самолета над Балтийским морем

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью.

Стена дронов