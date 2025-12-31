Група чоловіків побила українця у польському Радомі: посол Боднар закликав до покарання винних

У місті Радом в Польщі українець, якого спіймали на спробі крадіжки з магазину, постраждав від групового нападу. Під час побиття лунали ксенофобські заклики. Посол України Василь Боднар закликав розслідувати інцидент.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про конфлікт

Як пише газета Wyborcza, вранці 19 грудня продавчині одного з магазинів у Радомі спіймали 41-річного українця Юрія на крадіжці пива, а коли той повернув алкоголь на полицю й спробував вийти, вони замкнули двері. За те, щоби не викликати поліцію, працівниці захотіли тисячу злотих компенсації. За їхніми словами, це була не перша крадіжка чоловіка.

Вже ввечері група чоловіків знайшла українця й напала на нього. Один з нападників нібито крикнув, що Юрій украв пиво з магазину його мами, а потім ударив того по обличчю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ксенофобія щодо українців у Польщі неприпустима і має каратися, - Сибіга

Побиття на підставі національності

Далі вся група била його кулаками й ногами по тілу.

"Під час нападу вони кричали: "Польща для поляків, а ви, українці, йдіть до України, йдіть воювати"", - розповів керівник прокуратури Східного району Радома та додав, що нападники втекли, коли перехожі почали кричати.

Карета швидкої допомоги доставила потерпілого до лікарні, де йому діагностували струс мозку. Окрім зовнішніх ран та забоїв, лікарі виявили обмежений субарахноїдальний крововилив у лівій півкулі мозку, гостру субдуральну гематому в лівій півкулі та геморагічний осередок у лівій тім'яній ділянці.

Дивіться також: МЗС відреагувало на напад на українця у Познані: "Погрози з мотивів національної нетерпимості неприпустимі". ВIДЕО

Реакція України

Як зазначив Боднар, насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і "потребує принципової реакції".

"Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними й мають отримувати належну правову оцінку", - наголосив дипломат.

Посол України розраховує, що обставини цього інциденту всебічно та неупереджено з’ясують, а винних — притягнуть до відповідальності з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті.

Консульська служба перебуває в робочому контакті з польськими правоохоронцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі закрили справу за скаргою депутатки, яка звинуватила таксиста з України у нападі