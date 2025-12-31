Группа мужчин избила украинца в польском Радоме: посол Боднар призвал наказать виновных

В городе Радом в Польше украинец, пойманный при попытке кражи из магазина, подвергся групповому нападению. Во время избиения раздавались ксенофобские выкрики. Посол Украины Василий Боднар призвал расследовать инцидент.

Что известно о конфликте

Как пишет газета Wyborcza, утром 19 декабря продавщицы одного из магазинов в Радоме поймали 41-летнего украинца Юрия на краже пива, а когда тот вернул алкоголь на полку и попытался выйти, они заперли дверь. За то, чтобы не вызывать полицию, работницы захотели тысячу злотых компенсации. По их словам, это была не первая кража мужчины.

Уже вечером группа мужчин нашла украинца и напала на него. Один из нападавших якобы крикнул, что Юрий украл пиво из магазина его мамы, а затем ударил его по лицу.

Избиение на основании национальности

Далее вся группа избивала его кулаками и ногами по телу.

"Во время нападения они кричали: "Польша для поляков, а вы, украинцы, идите в Украину, идите воевать"", -рассказал руководитель прокуратуры Восточного района Радома и добавил, что нападавшие сбежали, когда прохожие начали кричать.

Карета скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. Кроме внешних ран и ушибов, врачи обнаружили ограниченное субарахноидальное кровоизлияние в левом полушарии мозга, острую субдуральную гематому в левом полушарии и геморрагический очаг в левой теменной области.

Реакция Украины

Как отметил Боднар, насилие в отношении граждан Украины за рубежом, в частности совершенное по мотивам национальной ненависти, является недопустимым и "требует принципиальной реакции".

"Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев являются неприемлемыми и должны получать надлежащую правовую оценку",- подчеркнул дипломат.

Посол Украины рассчитывает, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные — привлечены к ответственности с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти.

Консульская служба находится в рабочем контакте с польскими правоохранителями.

