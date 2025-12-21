РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8726 посетителей онлайн
Новости Украинцы в Польше Избиение украинцев в Польше
647 10

Ксенофобия в отношении украинцев в Польше - недопустима, и должна наказываться, - Сибига

Украина будет требовать наказания за ксенофобские нападения на украинцев в Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что случаи ксенофобского отношения к украинцам в Польше являются категорически недопустимыми и требуют принципиальной реакции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Обидно, что приходится снова и снова возвращаться к случаям позорного отношения к украинцам в Польше. Но такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо", - отметил он.

Сибига отметил, что он поднимал этот вопрос на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским позавчера в Польше во время визита президента Украины, а затем получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать надлежащим образом. И поблагодарил польские власти за внимание.

Смотрите также: МИД отреагировало на нападение на украинца в Познани: "Угрозы по мотивам национальной нетерпимости - недопустимы". ВИДЕО

Наши народы и наши страны заслуживают добрососедских отношений стратегического партнерства. В наших общих интересах - предотвращать и реагировать на такую вражду", - подчеркнул глава МИД.

Должно быть справедливое наказание

Также Сибига заявил, что как министр иностранных дел Украины настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах, так как украинский народ точно не заслужил такого отношения.

Читайте также: Трех украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших

"Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе", - добавил он.

Все такие случаи будут отслеживать

Также Сибига добавил, что всей консульской вертикали поручено особенно внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально, защищая права наших людей.

"Мы это терпеть не будем", - подчеркнул Сибига.

Читайте также: Двух украинцев жестоко избили в школе в Польше после ксенофобских заявлений учителя: консул призвал к расследованию

Автор: 

Ксенофобия (136) Польша (9086) Сибига Андрей (725) буллинг (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сибіга не знає, що навіть польські горобці впевнені, що у них блакитна кров.
показать весь комментарий
21.12.2025 16:19 Ответить
це не ксенофобія (страх), а етнічна ненависть до українців
показать весь комментарий
21.12.2025 16:23 Ответить
а має бути страх - за одного побитого (чи, не дай Боже, вбитого) українця, мають горіти будинки, а причетним треба ламати руки та ноги
показать весь комментарий
21.12.2025 16:24 Ответить
А может, раз в Польше так плохо, стоит ехать в другое место, а не строить свои порядки? Страх должен быть у нарушителей закона и перед законом. Если украинцам не нравятся польские законы, то они всегда могут поехать туда где законы им нравятся больше.
показать весь комментарий
21.12.2025 16:50 Ответить
так польські порушники закону часто уникають відповідальності, бо влада за них.

тому треба діяти методами арабів, вам в "німеччині" це має бути відомо.
показать весь комментарий
21.12.2025 16:53 Ответить
Пане Марущак, щось ви втрачаєте хватку і цим псуєте свій заслужений імідж.
В стилі Марущака, допис мав би звучати так, - Щоб українців не били по всіляких Польщах, потрібно розпочати виробництво своєї ядерної зброї, віднині має бути страх - за одного побитого (чи, не дай Боже, вбитого) українця, мають горіти будинки, а причетним треба ламати руки та ноги.
показать весь комментарий
21.12.2025 16:54 Ответить
Ксенофобія щодо українців в Україні теж неприпустима і має каратися.
показать весь комментарий
21.12.2025 16:29 Ответить
скоро це буде нормою, якщо сюди навезуть махмудів, арабів та африканців

https://archive.org/details/withopengates_201709
показать весь комментарий
21.12.2025 16:51 Ответить
я хочу вам сказати ,шо ксенофобію розвели як раз від карламаркса та фрідріхаенгельса, а потім вже і ульянова ленка підхватила ,і я вам скажу ,вона надовго прижилася в совдепії, а Польша виходить ще не відійшла від совка ...дуже шкода ...я тепер боюся за онука ...
показать весь комментарий
21.12.2025 16:49 Ответить
"..про це Сибіга написав у фейсбуці..." - фейсбучний міністр ЗС (ставленик дЄрмака) тільки так і може висловлюватися....
показать весь комментарий
21.12.2025 16:52 Ответить
 
 