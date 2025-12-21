Ксенофобия в отношении украинцев в Польше - недопустима, и должна наказываться, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что случаи ксенофобского отношения к украинцам в Польше являются категорически недопустимыми и требуют принципиальной реакции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Facebook.

"Обидно, что приходится снова и снова возвращаться к случаям позорного отношения к украинцам в Польше. Но такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо", - отметил он.

Сибига отметил, что он поднимал этот вопрос на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским позавчера в Польше во время визита президента Украины, а затем получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать надлежащим образом. И поблагодарил польские власти за внимание.

Наши народы и наши страны заслуживают добрососедских отношений стратегического партнерства. В наших общих интересах - предотвращать и реагировать на такую вражду", - подчеркнул глава МИД.

Должно быть справедливое наказание

Также Сибига заявил, что как министр иностранных дел Украины настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах, так как украинский народ точно не заслужил такого отношения.

"Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе", - добавил он.

Все такие случаи будут отслеживать

Также Сибига добавил, что всей консульской вертикали поручено особенно внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально, защищая права наших людей.

"Мы это терпеть не будем", - подчеркнул Сибига.

