Ксенофобія щодо українців у Польщі неприпустима і має каратися, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що випадки ксенофобського ставлення до українців у Польщі є категорично неприпустимими та потребують принципової реакції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у фейсбуці.

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"Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дарʼї, категорично неприпустиме", - зауважив він.

Сибіга зауважив, що він порушував це питання на переговорах з польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту Президента України, а потім отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. І подякував польській владі за увагу.

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Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах — запобігати та реагувати на таку ворожнечу", - наголосив очільник МЗС.

Має бути справедливе покарання

Також Сибіга заявив, що як міністр закордонних справ України наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах, адже український народ точно не заслужив такого ставлення.

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"Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві", - додав він.

Усі такі випадки відстежуватимуть

Також Сибіга додав, що всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відстежувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права наших людей.

"Ми це толерувати не будемо", - наголосив Сибіга.

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