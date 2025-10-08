В Польше закрыли дело по жалобе депутата, которая обвинила таксиста из Украины в нападении

В Польше правоохранители закрыли дело по заявлению депутата Гданьского городского совета от "Гражданской коалиции" Сильвии Цисонь, которая утверждала, что на нее напал таксист из Украины.

Об этом пишет Radio ZET, сообщает Цензор.НЕТ.

"Собранные материалы, в частности - заключение судебно-медицинского эксперта, были переданы прокурору, который после ознакомления с материалами решил закрыть дело", - заявили в полиции Гданьска.

В то же время следователи до сих пор рассматривают заявление, которое подал таксист на депутата. Украинец утверждает, что его оскорбили из-за национальности и нарушили его неприкосновенность.

"Полиция провела расследование и передала всю документацию прокурору для ознакомления",- добавили в городском управлении полиции в Гданьске.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат городского совета Гданьска от альянса "Гражданская коалиция" Сильвия Цисонь обругала украинского таксиста, посоветовав ему "возвращаться в свою страну". Ее отстранили от работы за оскорбления на национальной почве.

Также читайте: На украинку с 5-летней дочерью напали в Польше: бросали банками из-под пива и обзывали " к#рвами". ФОТО