В Польше закрыли дело по жалобе депутата, которая обвинила таксиста из Украины в нападении

цісонь

В Польше правоохранители закрыли дело по заявлению депутата Гданьского городского совета от "Гражданской коалиции" Сильвии Цисонь, которая утверждала, что на нее напал таксист из Украины.

Об этом пишет Radio ZET, сообщает Цензор.НЕТ.

"Собранные материалы, в частности - заключение судебно-медицинского эксперта, были переданы прокурору, который после ознакомления с материалами решил закрыть дело", - заявили в полиции Гданьска.

В то же время следователи до сих пор рассматривают заявление, которое подал таксист на депутата. Украинец утверждает, что его оскорбили из-за национальности и нарушили его неприкосновенность.

"Полиция провела расследование и передала всю документацию прокурору для ознакомления",- добавили в городском управлении полиции в Гданьске.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат городского совета Гданьска от альянса "Гражданская коалиция" Сильвия Цисонь обругала украинского таксиста, посоветовав ему "возвращаться в свою страну". Ее отстранили от работы за оскорбления на национальной почве.

Также читайте: На украинку с 5-летней дочерью напали в Польше: бросали банками из-под пива и обзывали " к#рвами". ФОТО

А шо вона йому такого сказала? Сказала правду. Їдь захищати свою країну, а не таксуєш в Польщі.
08.10.2025 23:24 Ответить
Она раздавала олигофренические советы, там где ее не спрашивали и оклеветала человека (рассказывала, что он ее оскорблял, не знал языка и распылил баллончик в лицо), и пыталась похайповать на этой теме, прям как вы сейчас. Разница в том, что прокуратура послала её нафиг и открыла дело против неё самой, а власти отстранили её от работы.
08.10.2025 23:44 Ответить
Згоден що їдь захищати. Але не згоден що кожна кобєта має цькувати українців за паспорт.
08.10.2025 23:49 Ответить
 
 