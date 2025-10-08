У Польщі закрили справу за скаргою депутатки, яка звинуватила таксиста з України у нападі

У Польщі правоохоронці закрили справу за заявою депутатки Гданської міської ради від "Громадянської коаліції" Сільвії Цісонь, яка стверджувала, що на неї напав таксист з України.

Про це пише Radio ZET, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зібрані матеріали, зокрема висновок судово-медичного експерта, були передані прокурору, який після ознайомлення з матеріалами вирішив закрити справу",- заявили у поліції Гданську.

Водночас слідчі досі розглядають заяву, яку подав таксист на депутатку. Українець стверджує, що його образили через національність та порушили його недоторканність.

"Поліція провела розслідування та передала всю документацію прокурору для ознайомлення",- додали в міському управлінні поліції в Гданську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що депутатка міської ради Гданська від альянсу "Громадянська коаліція" Сільвія Цісонь облаяла українського таксиста, порадивши йому "повертатися до своєї країни". Її відсторонили від роботи за образи на національному ґрунті.

