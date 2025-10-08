УКР
У Польщі закрили справу за скаргою депутатки, яка звинуватила таксиста з України у нападі

У Польщі правоохоронці закрили справу за заявою депутатки Гданської міської ради від "Громадянської коаліції" Сільвії Цісонь, яка стверджувала, що на неї напав таксист з України.

Про це пише Radio ZET, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зібрані матеріали, зокрема висновок судово-медичного експерта, були передані прокурору, який після ознайомлення з матеріалами вирішив закрити справу",- заявили у поліції Гданську.

Водночас слідчі досі розглядають заяву, яку подав таксист на депутатку. Українець стверджує, що його образили через національність та порушили його недоторканність.

"Поліція провела розслідування та передала всю документацію прокурору для ознайомлення",- додали в міському управлінні поліції в Гданську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що депутатка міської ради Гданська від альянсу "Громадянська коаліція" Сільвія Цісонь облаяла українського таксиста, порадивши йому "повертатися до своєї країни". Її відсторонили від роботи за образи на національному ґрунті.

Читайте також: Польська депутатка Цісонь порадила таксисту з України "повертатися до своєї країни": її відсторонили від роботи

ксенофобія (39) Польща (9058) таксі (368)
А шо вона йому такого сказала? Сказала правду. Їдь захищати свою країну, а не таксуєш в Польщі.
08.10.2025 23:24 Відповісти
Она раздавала олигофренические советы, там где ее не спрашивали и оклеветала человека (рассказывала, что он ее оскорблял, не знал языка и распылил баллончик в лицо), и пыталась похайповать на этой теме, прям как вы сейчас. Разница в том, что прокуратура послала её нафиг и открыла дело против неё самой, а власти отстранили её от работы.
08.10.2025 23:44 Відповісти
Згоден що їдь захищати. Але не згоден що кожна кобєта має цькувати українців за паспорт.
08.10.2025 23:49 Відповісти
Вона йому сказала неправду. А він молодець, таксує у Польші. Не сидить на шиї у держави.
