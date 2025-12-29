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Новини Бандера - герой Відносини України та Польщі
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Польський політик Клімас біля пам’ятника Бандері у Львові: "Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму"

Польський політик Якуб Клімас зробив провокаційну заяву біля пам’ятника Бандері у Львові

Політик із проросійської партії Польщі "Нова надія" Якуб Клімас записав у Львові відео на тлі пам’ятника Степану Бандері та закликав "покласти край бандеризму".

Таку заяву він зробив у дописі у Tik-Tok, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява польського політика

Політик з польського Кракова Якуб Клімас, член проросійської партії "Нова надія", 29 грудня опублікував у соціальних мережах відео, записане у Львові на тлі пам’ятника Степану Бандері.

У ньому він різко висловився щодо української історичної політики та пам’ятників, присвячених діячам минулого.

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"Допомагаю українцям фінансово у боротьбі з росіянами, але в Україні, наприклад тут, у Львові, все ще стоять пам’ятники цьому злочинцю. Якщо ми хочемо бути справедливими стосовно своєї історії, ми не можемо дозволяти такого. Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму", - заявив Клімас у відеозверненні.

@jakub_klimas Na Ukrainie wciąż stoją pomniki Stepana Bandery! Tymczasem Polska wciąż militarnie pomaga Ukraińcom... Szkoda, że nasi włodarze nic z tym nie robią! #Ukraina #Bandera #lviv #Polska #polityka ♬ New Mission - Audiomachine

Більше про партію

  • Зазначимо, що партія "Нова надія", членом якої є Клімас, відома проросійськими поглядами.
  • Її лідер Януш Корвін-Мікке виступає проти Європейського Союзу та НАТО, підтримує зближення з Росією та Білоруссю, схвально висловлювався щодо окупації Росією Криму та критикував антиросійські санкції. 

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Автор: 

Бандера Степан (206) Львів (3324) Польща (9578) Львівська область (2844) Львівський район (312)
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Топ коментарі
+50
А "пілсудчині" та польському шовінізму він "край покласти", не хоче?...
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29.12.2025 20:49 Відповісти
+26
Мені цікаво, а як та гонорова потвора взагалі потрапила до Львова, та ще й має нахабство щось вимагати біля наших памяток?
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29.12.2025 20:54 Відповісти
+24
Клімакс польського шовінізму з феесбешним душком отак запросто став посеред Львова і вимагає, що ***** вже 12 років обсирається вимагати. Безсмертний чи шо?
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29.12.2025 21:08 Відповісти

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