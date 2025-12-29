Польський політик Клімас біля пам’ятника Бандері у Львові: "Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму"
Політик із проросійської партії Польщі "Нова надія" Якуб Клімас записав у Львові відео на тлі пам’ятника Степану Бандері та закликав "покласти край бандеризму".
Таку заяву він зробив у дописі у Tik-Tok, інформує Цензор.НЕТ.
Заява польського політика
Політик з польського Кракова Якуб Клімас, член проросійської партії "Нова надія", 29 грудня опублікував у соціальних мережах відео, записане у Львові на тлі пам’ятника Степану Бандері.
У ньому він різко висловився щодо української історичної політики та пам’ятників, присвячених діячам минулого.
"Допомагаю українцям фінансово у боротьбі з росіянами, але в Україні, наприклад тут, у Львові, все ще стоять пам’ятники цьому злочинцю. Якщо ми хочемо бути справедливими стосовно своєї історії, ми не можемо дозволяти такого. Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму", - заявив Клімас у відеозверненні.
@jakub_klimas Na Ukrainie wciąż stoją pomniki Stepana Bandery! Tymczasem Polska wciąż militarnie pomaga Ukraińcom... Szkoda, że nasi włodarze nic z tym nie robią! #Ukraina #Bandera #lviv #Polska #polityka ♬ New Mission - Audiomachine
Більше про партію
- Зазначимо, що партія "Нова надія", членом якої є Клімас, відома проросійськими поглядами.
- Її лідер Януш Корвін-Мікке виступає проти Європейського Союзу та НАТО, підтримує зближення з Росією та Білоруссю, схвально висловлювався щодо окупації Росією Криму та критикував антиросійські санкції.
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