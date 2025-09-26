УКР
Новини
1 795 37

Навроцький подасть до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму" у Польщі

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький наступного тижня внесе до Сейму законопроєкт про заборону ідеології "бандеризму".

Про це заявив глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Богуцький оголосив, що в понеділок до маршала Сейму буде подано дві президентські законодавчі пропозиції.

Одна стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включно з громадянами України, зможуть подавати заявки на отримання польського громадянства, що, як він зазначив, є чимось абсолютно винятковим".

Глава канцелярії Навроцького нагадав, що той раніше закликав збільшити термін, після якого українцям можна подавати заявку на громадянство Польщі, з трьох до десяти років постійного проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцький анонсував законопроєкт про прирівняння "бандерівського символу" до нацистських і комуністичних

Другий проєкт стосуватиметься "зміни Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті, щоб переслідувати всіх, хто намагатиметься або захоче поширювати бандеризм на території Республіки Польща, або захоче поширювати "волинську брехню".

Як підкреслив Богуцький, "президент Республіки Польща не дозволить себе шантажувати і не дозволить шантажувати поляків".

Раніше президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, який продовжує їхній легальний статус до 4 березня 2026 року. У Навроцького підкреслили, що це останній раз, коли він підписує подібний закон.

Автор: 

Бандера Степан (198) Польща (9013) Навроцький Кароль (68)
+16
Це якраз на часі. Хто про що а дурень про баню.
показати весь коментар
26.09.2025 22:30 Відповісти
+13
У поляків як не припадок з вимогами репарацій від німців, то Бандеру згадують.
показати весь коментар
26.09.2025 22:35 Відповісти
+11
Пілсудизм ( від Пілсудський. Гнобив українців на окупованих Польщею територіях України) також треба заборонити.
показати весь коментар
26.09.2025 22:34 Відповісти
Who is "Banderizm"?
показати весь коментар
26.09.2025 22:28 Відповісти
Хоть би не забув Навроцький, і Арміє Людову і про Армію Крайову, і про смоленських убивць Польського керівництва державою, з московії ******!!! Чудить шановний пан на помаді, а Народ Польщі, мовчки очима лупає??
показати весь коментар
26.09.2025 23:05 Відповісти
про заборону дронизму в Польщі той наврочений не хоче подати закон ?

полякам той бандеризм реально скрутив шию.
утім, як і кацапам
злигались, сусідоньки.

до речі хтось може пояснити що це таке "бандеризм" ?

.
показати весь коментар
26.09.2025 23:56 Відповісти
Осідлав свого коника
показати весь коментар
26.09.2025 22:28 Відповісти
...і тут навроченого понесло.

кажуть, він найкращий історик... серед боксерів

.
показати весь коментар
26.09.2025 23:58 Відповісти
Навроцкі погано скінчить.
показати весь коментар
26.09.2025 22:31 Відповісти
Десь заборона комунізму, десь нацизму, десь бандеризму. Кожен має свій інститут національної пам'яті.
показати весь коментар
26.09.2025 22:32 Відповісти
пилсудист зловредный
показати весь коментар
26.09.2025 22:33 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 23:19 Відповісти
Бандеризм - це мабуть ходити із прапором (бандерою)? Заборонить прапори Йожко з водокачки?
показати весь коментар
26.09.2025 22:33 Відповісти
навіщо ?
комусь зараз в Україні муляє пілсудизм ?

що було - те загуло!

.
показати весь коментар
27.09.2025 00:01 Відповісти
Був би у нас український парламент,то запровадив дзеркальну відповідь за пропаганду вєлькополтського шовінізму,та заборону навроцьких шниряти по Україні з АК регаліями,та оголосити пілсудського ворогом,зрадником і катом українців Волині і Галичини
показати весь коментар
26.09.2025 22:35 Відповісти
Саме час для України сратися з поляками...
показати весь коментар
26.09.2025 23:31 Відповісти
прийме Рада оте все і що далі ?
ото одразу зажиєм !

.
показати весь коментар
27.09.2025 00:03 Відповісти
А де можна ознайомитись з ідеологією бандеризму?
показати весь коментар
26.09.2025 22:41 Відповісти
пошукайте роботу Степана Андрійовича "Третя світова війна і визвольна боротьба. Західня концепція політичної війни з большевізмом". У ній і викладена ідеологія бандерізму.
показати весь коментар
26.09.2025 23:51 Відповісти
гарне питання !
стільки говорять і сваряться, а про що власне ?

.
показати весь коментар
27.09.2025 00:05 Відповісти
І де ж це Навроцький, у Польщі, побачив "бандеризм"? І у чому саме, він там проявляється?
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже...".
показати весь коментар
26.09.2025 22:46 Відповісти
Обтічна заява. Тепер все, що не сподобалось- бандеризм і під заборону.
показати весь коментар
26.09.2025 22:47 Відповісти
Заспокойся вже, недолугий...
показати весь коментар
26.09.2025 22:48 Відповісти
Полякам дуже хочеться стати "жертвами". Ще й вигадають якийсь "Полокост" і сперше стануть вимагати каяття, а потім репарацій каяття і економічних преференцій. Зараз, а я впевнений що так і буде!, поляки зменшать зарплату "негромадянам" і заборонять займатися прибутковим бізнесом. А як інакше може бути в логіці полонізації і денацифікації біженців? Закликаю всіх українців вдячно посміхаючись покинути Польщу і не терпіти зневажливе ставлення до себе на державному рівні. Полякам не соромно за політику полонізації і за початок "волинської різанини", а саме вони її почали разом з німецькими фашистами вирізавши українське село...
показати весь коментар
26.09.2025 22:52 Відповісти
"Волинську брехню" сама Польща і поширює. З дебілом царьовим разом.
показати весь коментар
26.09.2025 22:54 Відповісти
забув ще заборонити "коновалізм", "шухевізм", "мельникізм", "боровізм", "стецькізм" !
показати весь коментар
26.09.2025 22:56 Відповісти
Знайшов, що таке "бандеризм":
показати весь коментар
26.09.2025 22:57 Відповісти
Ну, тобто - привітались ви: "Слава Україні" - а поляки на вас вже карну справу заводять - за "бандеризм".
А, наприклад, наші вояки, цілком офіційно так вітаються - бо це вітання ЗСУ.
А приїхали наші військові, приміром, до Польщі, на навчання, і десь - привіталися, між собою - все - "тероризм-бандеризм"!
А в цей час - російські дрони до Польщі залітають, і їх навіть знешкодити нормально не можуть. Що треба робити? - навчатися протидіяти дроновій загрозі разом з українцями? Ні, не вгадали - давайте дамо "ляпаса" Україні та її військовим. - Бінго! Так побєдім! Ну фактично, Польща, заперечує українську державність, заперечує боротьбу українців за свою державність. По факту. І скажіть, що Навроцький поставлений не росією?
Якби у нас в Україні був парламент, український, та український уряд, з українською же дипломатичною службою - ми б вже давно м'яко і переконливо нагадали полякам і за "пацифікацію", і за "Березу Катрузьку", і за "АК", і за зраду Польщею УНР та розділ України Польщею та більшовиками, і за "орлят". Бо, поки ми мовчимо, ми, наче погоджуємося з звинуваченнями в наш бік а весь світ чує лише польську "правду". І, байдуже, що Бандера сидів у Заксенгаузені, а його брати там же і померли, а гаслом українських націоналістів було "Свобода народам, свобода людині" - хто про це знає?
А треба, кожного разу, щойно Польща здадує про Бандеру - згадувати і те, як Польща переслідувала українців, того же Бандеру - за що, як Бандеру переслідували німці чи совєти - і за що? А за оте саме гасло, яке, насправді, закріплено вже навіть ООН, на міжнародному рівні. - Ось проти чого, насправді, виступають в Польщі Навроцький та інші, подібні до нього.
Але щось нічого не чутно про засудження великопольського шовінізму.
показати весь коментар
26.09.2025 23:14 Відповісти
В нас керують жидики. Головне побільше намародерити...
показати весь коментар
26.09.2025 23:59 Відповісти
А рашизму - нє? ******** на всю голову, чи й був такий, з роду-віку - гієнистий.
показати весь коментар
26.09.2025 23:16 Відповісти
10 років постійного проживання і щє +5 шоб його отримати, вони ******* )) кому нафіг це треба
показати весь коментар
26.09.2025 23:22 Відповісти
Шось він сильно борзий сьогодні,давно лапотні дрони залітали мабуть,завтра наїбнуть який небудь бжешув то швидко пластинку поміняє.
показати весь коментар
26.09.2025 23:24 Відповісти
треба заборонити підсулдщину-гнобителя укранців
показати весь коментар
26.09.2025 23:25 Відповісти
Як тільки штани після зальоту дронів виправ, одразу переключився на Бандеру. П - Послідовний
показати весь коментар
26.09.2025 23:29 Відповісти
как же вы задолбали уже...
показати весь коментар
26.09.2025 23:37 Відповісти
Поляци в 38 разом з Гітлером напали на Чехословачину. Загарбали біля 900км2, а потім відсосали в фюрера. Йдуть тим же шляхом...
показати весь коментар
26.09.2025 23:57 Відповісти
Довбойоб.... Волинська різня .... А від дронів всрались!!!!
показати весь коментар
27.09.2025 00:06 Відповісти
 
 