Навроцький подасть до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму" у Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький наступного тижня внесе до Сейму законопроєкт про заборону ідеології "бандеризму".
Про це заявив глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Богуцький оголосив, що в понеділок до маршала Сейму буде подано дві президентські законодавчі пропозиції.
Одна стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включно з громадянами України, зможуть подавати заявки на отримання польського громадянства, що, як він зазначив, є чимось абсолютно винятковим".
Глава канцелярії Навроцького нагадав, що той раніше закликав збільшити термін, після якого українцям можна подавати заявку на громадянство Польщі, з трьох до десяти років постійного проживання.
Другий проєкт стосуватиметься "зміни Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті, щоб переслідувати всіх, хто намагатиметься або захоче поширювати бандеризм на території Республіки Польща, або захоче поширювати "волинську брехню".
Як підкреслив Богуцький, "президент Республіки Польща не дозволить себе шантажувати і не дозволить шантажувати поляків".
Раніше президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, який продовжує їхній легальний статус до 4 березня 2026 року. У Навроцького підкреслили, що це останній раз, коли він підписує подібний закон.
полякам той бандеризм реально скрутив шию.
утім, як і кацапам
злигались, сусідоньки.
до речі хтось може пояснити що це таке "бандеризм" ?
.
кажуть, він найкращий історик... серед боксерів
.
комусь зараз в Україні муляє пілсудизм ?
що було - те загуло!
.
ото одразу зажиєм !
.
стільки говорять і сваряться, а про що власне ?
.
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже...".
А, наприклад, наші вояки, цілком офіційно так вітаються - бо це вітання ЗСУ.
А приїхали наші військові, приміром, до Польщі, на навчання, і десь - привіталися, між собою - все - "тероризм-бандеризм"!
А в цей час - російські дрони до Польщі залітають, і їх навіть знешкодити нормально не можуть. Що треба робити? - навчатися протидіяти дроновій загрозі разом з українцями? Ні, не вгадали - давайте дамо "ляпаса" Україні та її військовим. - Бінго! Так побєдім! Ну фактично, Польща, заперечує українську державність, заперечує боротьбу українців за свою державність. По факту. І скажіть, що Навроцький поставлений не росією?
Якби у нас в Україні був парламент, український, та український уряд, з українською же дипломатичною службою - ми б вже давно м'яко і переконливо нагадали полякам і за "пацифікацію", і за "Березу Катрузьку", і за "АК", і за зраду Польщею УНР та розділ України Польщею та більшовиками, і за "орлят". Бо, поки ми мовчимо, ми, наче погоджуємося з звинуваченнями в наш бік а весь світ чує лише польську "правду". І, байдуже, що Бандера сидів у Заксенгаузені, а його брати там же і померли, а гаслом українських націоналістів було "Свобода народам, свобода людині" - хто про це знає?
А треба, кожного разу, щойно Польща здадує про Бандеру - згадувати і те, як Польща переслідувала українців, того же Бандеру - за що, як Бандеру переслідували німці чи совєти - і за що? А за оте саме гасло, яке, насправді, закріплено вже навіть ООН, на міжнародному рівні. - Ось проти чого, насправді, виступають в Польщі Навроцький та інші, подібні до нього.
Але щось нічого не чутно про засудження великопольського шовінізму.