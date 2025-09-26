Навроцький подасть до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму" у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький наступного тижня внесе до Сейму законопроєкт про заборону ідеології "бандеризму".

Про це заявив глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Богуцький оголосив, що в понеділок до маршала Сейму буде подано дві президентські законодавчі пропозиції.

Одна стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включно з громадянами України, зможуть подавати заявки на отримання польського громадянства, що, як він зазначив, є чимось абсолютно винятковим".

Глава канцелярії Навроцького нагадав, що той раніше закликав збільшити термін, після якого українцям можна подавати заявку на громадянство Польщі, з трьох до десяти років постійного проживання.

Другий проєкт стосуватиметься "зміни Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті, щоб переслідувати всіх, хто намагатиметься або захоче поширювати бандеризм на території Республіки Польща, або захоче поширювати "волинську брехню".

Як підкреслив Богуцький, "президент Республіки Польща не дозволить себе шантажувати і не дозволить шантажувати поляків".

Раніше президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, який продовжує їхній легальний статус до 4 березня 2026 року. У Навроцького підкреслили, що це останній раз, коли він підписує подібний закон.

