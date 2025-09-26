Навроцкий подаст в Сейм законопроект о запрете "бандеризма" в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе внесет в Сейм законопроект о запрете идеологии "бандеризма".
Об этом заявил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Богуцкий объявил, что в понедельник к маршалу Сейма будет подано два президентских законодательных предложения.
Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то совершенно исключительным".
Глава канцелярии Навроцкого напомнил, что тот ранее призвал увеличить срок, после которого украинцам можно подавать заявку на гражданство Польши, с трех до десяти лет постоянного проживания.
Второй проект будет касаться "изменения Уголовного кодекса и закона об Институте национальной памяти, чтобы преследовать всех, кто будет пытаться или захочет распространять бандеризм на территории Республики Польша, или захочет распространять "волынскую ложь".
Как подчеркнул Богуцкий, "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".
Ранее президент Польши подписал закон о помощи украинцам, который продлевает их легальный статус до 4 марта 2026 года. У Навроцкого подчеркнули, что это последний раз, когда он подписывает подобный закон.
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже...".
А, наприклад, наші вояки, цілком офіційно так вітаються - бо це вітання ЗСУ.
А приїхали наші військові, приміром, до Польщі, на навчання, і десь - привіталися, між собою - все - "тероризм-бандеризм"!
А в цей час - російські дрони до Польщі залітають, і їх навіть знешкодити нормально не можуть. Що треба робити? - навчатися протидіяти дроновій загрозі разом з українцями? Ні, не вгадали - давайте дамо "ляпаса" Україні та її військовим. - Бінго! Так побєдім! Ну фактично, Польща, заперечує українську державність, заперечує боротьбу українців за свою державність. По факту. І скажіть, що Навроцький поставлений не росією?
Якби у нас в Україні був парламент, український, та український уряд, з українською же дипломатичною службою - ми б вже давно м'яко і переконливо нагадали полякам і за "пацифікацію", і за "Березу Катрузьку", і за "АК", і за зраду Польщею УНР та розділ України Польщею та більшовиками, і за "орлят". Бо, поки ми мовчимо, ми, наче погоджуємося з звинуваченнями в наш бік а весь світ чує лише польську "правду". І, байдуже, що Бандера сидів у Заксенгаузені, а його брати там же і померли, а гаслом українських націоналістів було "Свобода народам, свобода людині" - хто про це знає?
А треба, кожного разу, щойно Польща здадує про Бандеру - згадувати і те, як Польща переслідувала українців, того же Бандеру - за що, як Бандеру переслідували німці чи совєти - і за що? А за оте саме гасло, яке, насправді, закріплено вже навіть ООН, на міжнародному рівні. - Ось проти чого, насправді, виступають в Польщі Навроцький та інші, подібні до нього.
Але щось нічого не чутно про засудження великопольського шовінізму.