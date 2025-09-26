РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5880 посетителей онлайн
Новости Украинские беженцы в Польше
1 637 28

Навроцкий подаст в Сейм законопроект о запрете "бандеризма" в Польше

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе внесет в Сейм законопроект о запрете идеологии "бандеризма".

Об этом заявил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Богуцкий объявил, что в понедельник к маршалу Сейма будет подано два президентских законодательных предложения.

Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то совершенно исключительным".

Глава канцелярии Навроцкого напомнил, что тот ранее призвал увеличить срок, после которого украинцам можно подавать заявку на гражданство Польши, с трех до десяти лет постоянного проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Второй проект будет касаться "изменения Уголовного кодекса и закона об Институте национальной памяти, чтобы преследовать всех, кто будет пытаться или захочет распространять бандеризм на территории Республики Польша, или захочет распространять "волынскую ложь".

Как подчеркнул Богуцкий, "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".

Ранее президент Польши подписал закон о помощи украинцам, который продлевает их легальный статус до 4 марта 2026 года. У Навроцкого подчеркнули, что это последний раз, когда он подписывает подобный закон.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Бандера Степан (753) Польша (8854) Навроцкий Кароль (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Це якраз на часі. Хто про що а дурень про баню.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:30 Ответить
+10
У поляків як не припадок з вимогами репарацій від німців, то Бандеру згадують.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:35 Ответить
+9
Пілсудизм ( від Пілсудський. Гнобив українців на окупованих Польщею територіях України) також треба заборонити.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Who is "Banderizm"?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:28 Ответить
Хоть би не забув Навроцький, і Арміє Людову і про Армію Крайову, і про смоленських убивць Польського керівництва державою, з московії ******!!! Чудить шановний пан на помаді, а Народ Польщі, мовчки очима лупає??
показать весь комментарий
26.09.2025 23:05 Ответить
Осідлав свого коника
показать весь комментарий
26.09.2025 22:28 Ответить
Це якраз на часі. Хто про що а дурень про баню.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:30 Ответить
Навроцкі погано скінчить.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:31 Ответить
Десь заборона комунізму, десь нацизму, десь бандеризму. Кожен має свій інститут національної пам'яті.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:32 Ответить
пилсудист зловредный
показать весь комментарий
26.09.2025 22:33 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 23:19 Ответить
Бандеризм - це мабуть ходити із прапором (бандерою)? Заборонить прапори Йожко з водокачки?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:33 Ответить
Пілсудизм ( від Пілсудський. Гнобив українців на окупованих Польщею територіях України) також треба заборонити.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:34 Ответить
У поляків як не припадок з вимогами репарацій від німців, то Бандеру згадують.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:35 Ответить
Був би у нас український парламент,то запровадив дзеркальну відповідь за пропаганду вєлькополтського шовінізму,та заборону навроцьких шниряти по Україні з АК регаліями,та оголосити пілсудського ворогом,зрадником і катом українців Волині і Галичини
показать весь комментарий
26.09.2025 22:35 Ответить
Саме час для України сратися з поляками...
показать весь комментарий
26.09.2025 23:31 Ответить
А де можна ознайомитись з ідеологією бандеризму?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:41 Ответить
І де ж це Навроцький, у Польщі, побачив "бандеризм"? І у чому саме, він там проявляється?
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже...".
показать весь комментарий
26.09.2025 22:46 Ответить
Обтічна заява. Тепер все, що не сподобалось- бандеризм і під заборону.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:47 Ответить
Заспокойся вже, недолугий...
показать весь комментарий
26.09.2025 22:48 Ответить
Полякам дуже хочеться стати "жертвами". Ще й вигадають якийсь "Полокост" і сперше стануть вимагати каяття, а потім репарацій каяття і економічних преференцій. Зараз, а я впевнений що так і буде!, поляки зменшать зарплату "негромадянам" і заборонять займатися прибутковим бізнесом. А як інакше може бути в логіці полонізації і денацифікації біженців? Закликаю всіх українців вдячно посміхаючись покинути Польщу і не терпіти зневажливе ставлення до себе на державному рівні. Полякам не соромно за політику полонізації і за початок "волинської різанини", а саме вони її почали разом з німецькими фашистами вирізавши українське село...
показать весь комментарий
26.09.2025 22:52 Ответить
"Волинську брехню" сама Польща і поширює. З дебілом царьовим разом.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:54 Ответить
забув ще заборонити "коновалізм", "шухевізм", "мельникізм", "боровізм", "стецькізм" !
показать весь комментарий
26.09.2025 22:56 Ответить
Знайшов, що таке "бандеризм":
показать весь комментарий
26.09.2025 22:57 Ответить
Ну, тобто - привітались ви: "Слава Україні" - а поляки на вас вже карну справу заводять - за "бандеризм".
А, наприклад, наші вояки, цілком офіційно так вітаються - бо це вітання ЗСУ.
А приїхали наші військові, приміром, до Польщі, на навчання, і десь - привіталися, між собою - все - "тероризм-бандеризм"!
А в цей час - російські дрони до Польщі залітають, і їх навіть знешкодити нормально не можуть. Що треба робити? - навчатися протидіяти дроновій загрозі разом з українцями? Ні, не вгадали - давайте дамо "ляпаса" Україні та її військовим. - Бінго! Так побєдім! Ну фактично, Польща, заперечує українську державність, заперечує боротьбу українців за свою державність. По факту. І скажіть, що Навроцький поставлений не росією?
Якби у нас в Україні був парламент, український, та український уряд, з українською же дипломатичною службою - ми б вже давно м'яко і переконливо нагадали полякам і за "пацифікацію", і за "Березу Катрузьку", і за "АК", і за зраду Польщею УНР та розділ України Польщею та більшовиками, і за "орлят". Бо, поки ми мовчимо, ми, наче погоджуємося з звинуваченнями в наш бік а весь світ чує лише польську "правду". І, байдуже, що Бандера сидів у Заксенгаузені, а його брати там же і померли, а гаслом українських націоналістів було "Свобода народам, свобода людині" - хто про це знає?
А треба, кожного разу, щойно Польща здадує про Бандеру - згадувати і те, як Польща переслідувала українців, того же Бандеру - за що, як Бандеру переслідували німці чи совєти - і за що? А за оте саме гасло, яке, насправді, закріплено вже навіть ООН, на міжнародному рівні. - Ось проти чого, насправді, виступають в Польщі Навроцький та інші, подібні до нього.
Але щось нічого не чутно про засудження великопольського шовінізму.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:14 Ответить
А рашизму - нє? ******** на всю голову, чи й був такий, з роду-віку - гієнистий.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:16 Ответить
10 років постійного проживання і щє +5 шоб його отримати, вони ******* )) кому нафіг це треба
показать весь комментарий
26.09.2025 23:22 Ответить
Шось він сильно борзий сьогодні,давно лапотні дрони залітали мабуть,завтра наїбнуть який небудь бжешув то швидко пластинку поміняє.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:24 Ответить
треба заборонити підсулдщину-гнобителя укранців
показать весь комментарий
26.09.2025 23:25 Ответить
Як тільки штани після зальоту дронів виправ, одразу переключився на Бандеру. П - Послідовний
показать весь комментарий
26.09.2025 23:29 Ответить
как же вы задолбали уже...
показать весь комментарий
26.09.2025 23:37 Ответить
 
 