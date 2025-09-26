Навроцкий подаст в Сейм законопроект о запрете "бандеризма" в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе внесет в Сейм законопроект о запрете идеологии "бандеризма".

Об этом заявил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Богуцкий объявил, что в понедельник к маршалу Сейма будет подано два президентских законодательных предложения.

Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то совершенно исключительным".

Глава канцелярии Навроцкого напомнил, что тот ранее призвал увеличить срок, после которого украинцам можно подавать заявку на гражданство Польши, с трех до десяти лет постоянного проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Второй проект будет касаться "изменения Уголовного кодекса и закона об Институте национальной памяти, чтобы преследовать всех, кто будет пытаться или захочет распространять бандеризм на территории Республики Польша, или захочет распространять "волынскую ложь".

Как подчеркнул Богуцкий, "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".

Ранее президент Польши подписал закон о помощи украинцам, который продлевает их легальный статус до 4 марта 2026 года. У Навроцкого подчеркнули, что это последний раз, когда он подписывает подобный закон.

