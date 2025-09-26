РУС
Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинцам в Польше

кароль,навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Предыдущими вето президент заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучшими. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша", - подчеркнул Богуцкий.

Глава канцелярии президента Польши добавил, что Навроцкий больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

Богуцкий также отметил, что решения, содержащиеся в этом законе, "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

"Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытии расходов на лекарства, отпускаемых по рецепту, и много-много других льгот", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Что предусматривает закон?

Закон усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок.

беженцы (1694) Польша (8854) помощь (8122) Навроцкий Кароль (68)
Ось що кацапські Гербери творять... Знову українцям допомогають, і про волинську різню забули...
26.09.2025 21:03 Ответить
Але цей довбень навроцький притворяється дурником, який не зна., що пшеки витратили на допомогу українцям 3 мільярда злотих, а українці заплатили полякам в якості податків 12 мільярдів злотих.
26.09.2025 21:07 Ответить
Як тільки поляків відвідали кацапські дрони, антиукраїнська риторика якось стихли.
26.09.2025 21:09 Ответить
Українці, чи вам в тій Польщі медом намазано?Якщо не взмозі вчити мови, то єзжайте до Словенії чи до Чехії.
26.09.2025 21:29 Ответить
През польщі трохи обісрався!!! Це йому нагадування що бути презом це не на мітінгах різні антиукраїнськи гасла промовляти!!!
26.09.2025 21:59 Ответить
 
 