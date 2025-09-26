Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Предыдущими вето президент заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучшими. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша", - подчеркнул Богуцкий.

Глава канцелярии президента Польши добавил, что Навроцкий больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

Богуцкий также отметил, что решения, содержащиеся в этом законе, "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

"Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытии расходов на лекарства, отпускаемых по рецепту, и много-много других льгот", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Что предусматривает закон?

Закон усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок.

