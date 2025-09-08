Правительство Польши рассмотрит 9 сентября законопроект о помощи украинцам: его ранее ветировал Навроцкий

Во вторник, 9 сентября, польское правительство рассмотрит законопроект о помощи гражданам Украины, проживающим в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий ранее наложил вето на этот проект закона.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Веслав Щепанский сообщил, что новый правительственный законопроект обеспечит законность пребывания украинцев в Польше. Он будет содержать положения, усиливающие систему помощи "800 Плюс":

"Однако хотим, чтобы эти выплаты были связаны с работой. Чтобы хоть символически и работа была. Исключение будет для лиц с инвалидностью. Речь идет о людях, которые не могут пойти работать. Это также пенсионеры и другие категории", - сказал он.

Законопроект о помощи гражданам Украины должен вступить в силу до 1 октября. До этой даты остаются в силе правила, предоставляющие украинцам право на проживание в Польше и доступ к помощи, включая программу "800 Плюс" и медицинское обслуживание.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

