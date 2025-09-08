РУС
Правительство Польши рассмотрит 9 сентября законопроект о помощи украинцам: его ранее ветировал Навроцкий

Во вторник, 9 сентября, польское правительство рассмотрит законопроект о помощи гражданам Украины, проживающим в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий ранее наложил вето на этот проект закона.

Об этом сообщает Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Веслав Щепанский сообщил, что новый правительственный законопроект обеспечит законность пребывания украинцев в Польше. Он будет содержать положения, усиливающие систему помощи "800 Плюс":

"Однако хотим, чтобы эти выплаты были связаны с работой. Чтобы хоть символически и работа была. Исключение будет для лиц с инвалидностью. Речь идет о людях, которые не могут пойти работать. Это также пенсионеры и другие категории", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство о вето Навроцкого: Решение Совета Евросоюза относительно временной защиты для украинцев являются обязательными для всех государств-членов ЕС

Законопроект о помощи гражданам Украины должен вступить в силу до 1 октября. До этой даты остаются в силе правила, предоставляющие украинцам право на проживание в Польше и доступ к помощи, включая программу "800 Плюс" и медицинское обслуживание.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

Читайте также: Неизвестный объект разбился в Польше возле границы с Украиной: вероятно, это - контрабандный дрон

вашу ' допомогу' залиште азіятам і африканцям. Українці вже зрозуміли, хто ви так, 'брати-поляки.
08.09.2025 16:08 Ответить
У Польщі гойдалки - один ветує - другі дають добро /може/
08.09.2025 16:09 Ответить
Однак хочемо, щоб ці виплати були пов'язані з роботою. Щоби хоч символічно та робота була. Виняток буде для осіб з інвалідністю. Йдеться про людей, які не можуть піти працювати. Це також пенсіоне Джерело: https://censor.net/ua/n3572889
Це і є правильно. Бо дофіга в Польщі дармоїдів, особливо "патріотів" із західної частини України.
08.09.2025 16:19 Ответить
08.09.2025 16:20 Ответить
Знайомі з Польші казали, що там і так ніфіга тої допомоги нема, якшо не працюєш. І відповідно всі працювали. Причому отримували менше за поляків за ту саму роботу. Причому все це офіційно, з оформленням.
Але "за шо купив - за те і продаю". Хай краще розкажуть ті, хто зараз там, як воно все працює.
08.09.2025 16:24 Ответить
Так і є,поляки то надзвичайні скари і про халявну соцдопомогу вони брешуть.
