Неизвестный объект разбился в Польше около границы с Украиной: вероятно, это - контрабандный дрон

В субботу, 6 сентября, в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, что примерно в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект. Власти расследуют обстоятельства падения.

Отмечается, что наиболее вероятной версией, которую сейчас проверяют следователи, является падение дрона для перевозки контрабанды.

Представитель министра национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что неидентифицированный объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".

Обломки летательного аппарата упали в селе Майдан-Селец, что в Томашевском повете Люблинского воеводства в 500 метрах от жилых домов. В результате инцидента пострадавших нет.

Фрагменты разбитого объекта уже изъяты соответствующими службами. Прокуратура начала расследование по инциденту.

