РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5169 посетителей онлайн
Новости Падение дронов в польше
802 13

Неизвестный объект разбился в Польше около границы с Украиной: вероятно, это - контрабандный дрон

В Польше упал неизвестный дрон в 50 километрах от границы с Украиной

В субботу, 6 сентября, в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, что примерно в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект. Власти расследуют обстоятельства падения.

Об этом сообщает RMF 24, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наиболее вероятной версией, которую сейчас проверяют следователи, является падение дрона для перевозки контрабанды.

Представитель министра национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что неидентифицированный объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два беспилотника нарушили воздушное пространство Польши

Обломки летательного аппарата упали в селе Майдан-Селец, что в Томашевском повете Люблинского воеводства в 500 метрах от жилых домов. В результате инцидента пострадавших нет.

Фрагменты разбитого объекта уже изъяты соответствующими службами. Прокуратура начала расследование по инциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО Польши приводили в полную готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

Автор: 

беспилотник (4195) Польша (8650) дроны (4561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
В Польше есть ПВО? как там может упасть с неба неизвестный объект? Это страна НАТО или какая-то шутка?
показать весь комментарий
07.09.2025 00:40 Ответить
+6
в майбутньому поляки так і будуть вказувати: по Варшаві нанесен удар контрабандними крилатими ракетами Калібр в комбінації з контрабандними дронами Гєрань... Країна до якої належать дрони та ракети не встановлена, бо вони контрабандні.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:50 Ответить
+4
поляки завжди списують шахеди як контрабасні.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хай гарно шукають, там поблизу десь повинен ховатись пілот дрона.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:57 Ответить
Контрабандний
показать весь комментарий
07.09.2025 00:59 Ответить
ну да, контрабандний пілот дрона. Хоча звісно він буде стверджувати, що він просто пасажир.
показать весь комментарий
07.09.2025 01:04 Ответить
Зерно перевозили.
показать весь комментарий
07.09.2025 01:05 Ответить
Що це було? Мабуть НЛО.
Кариків живих брати.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:59 Ответить
поляки завжди списують шахеди як контрабасні.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:24 Ответить
Поки контрабандний "Калібр" не залетить ,ці курви вошкатися не почнуть..Всі сили кинуті на блокування кордону...
показать весь комментарий
07.09.2025 01:45 Ответить
Щось дуже зачастили інопланетяни до поляків.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:30 Ответить
Вони, як завжди, удають, що не розуміють, що це не контрабанда. Це просто російський, дрон прилетів у гості.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:32 Ответить
В Польше есть ПВО? как там может упасть с неба неизвестный объект? Это страна НАТО или какая-то шутка?
показать весь комментарий
07.09.2025 00:40 Ответить
Нато і є шутка, як виявилось.
показать весь комментарий
07.09.2025 01:33 Ответить
в майбутньому поляки так і будуть вказувати: по Варшаві нанесен удар контрабандними крилатими ракетами Калібр в комбінації з контрабандними дронами Гєрань... Країна до якої належать дрони та ракети не встановлена, бо вони контрабандні.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:50 Ответить
На кой черт они авиацию поднимают каждый раз? Ни дроны ни ракеты не сбивают... Шапито гоноровое
показать весь комментарий
07.09.2025 01:54 Ответить
 
 