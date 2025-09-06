УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5579 відвідувачів онлайн
Новини Падіння дронів в Польщі
734 11

Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: імовірно, це контрабандний дрон

У Польщі впав невідомий дрон за 50 кілометрів від кордону з Україною

У суботу, 6 вересня, у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, що приблизно за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт. Влада розслідує обставини падіння.

Про це повідомляє RMF 24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є падіння дрона для перевезення контрабанди.

Речник міністра національної оборони Польщі Януш Сеймей заявив, що неідентифікований об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі

Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами. Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО Польщі приводили у повну готовність через ракетний удар РФ по Україні

Автор: 

безпілотник (4817) Польща (8796) дрони (5446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
В Польше есть ПВО? как там может упасть с неба неизвестный объект? Это страна НАТО или какая-то шутка?
показати весь коментар
07.09.2025 00:40 Відповісти
+2
в майбутньому поляки так і будуть вказувати: по Варшаві нанесен удар контрабандними крилатими ракетами Калібр в комбінації з контрабандними дронами Гєрань... Країна до якої належать дрони та ракети не встановлена, бо вони контрабандні.
показати весь коментар
07.09.2025 00:50 Відповісти
+1
хай гарно шукають, там поблизу десь повинен ховатись пілот дрона.
показати весь коментар
06.09.2025 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай гарно шукають, там поблизу десь повинен ховатись пілот дрона.
показати весь коментар
06.09.2025 23:57 Відповісти
Контрабандний
показати весь коментар
07.09.2025 00:59 Відповісти
ну да, контрабандний пілот дрона. Хоча звісно він буде стверджувати, що він просто пасажир.
показати весь коментар
07.09.2025 01:04 Відповісти
Зерно перевозили.
показати весь коментар
07.09.2025 01:05 Відповісти
Що це було? Мабуть НЛО.
Кариків живих брати.
показати весь коментар
06.09.2025 23:59 Відповісти
поляки завжди списують шахеди як контрабасні.
показати весь коментар
07.09.2025 00:24 Відповісти
Щось дуже зачастили інопланетяни до поляків.
показати весь коментар
07.09.2025 00:30 Відповісти
Вони, як завжди, удають, що не розуміють, що це не контрабанда. Це просто російський, дрон прилетів у гості.
показати весь коментар
07.09.2025 00:32 Відповісти
В Польше есть ПВО? как там может упасть с неба неизвестный объект? Это страна НАТО или какая-то шутка?
показати весь коментар
07.09.2025 00:40 Відповісти
Нато і є шутка, як виявилось.
показати весь коментар
07.09.2025 01:33 Відповісти
в майбутньому поляки так і будуть вказувати: по Варшаві нанесен удар контрабандними крилатими ракетами Калібр в комбінації з контрабандними дронами Гєрань... Країна до якої належать дрони та ракети не встановлена, бо вони контрабандні.
показати весь коментар
07.09.2025 00:50 Відповісти
 
 