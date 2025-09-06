Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: імовірно, це контрабандний дрон

У суботу, 6 вересня, у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, що приблизно за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт. Влада розслідує обставини падіння.

Про це повідомляє RMF 24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є падіння дрона для перевезення контрабанди.

Речник міністра національної оборони Польщі Януш Сеймей заявив, що неідентифікований об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі

Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами. Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО Польщі приводили у повну готовність через ракетний удар РФ по Україні