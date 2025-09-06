Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: імовірно, це контрабандний дрон
У суботу, 6 вересня, у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, що приблизно за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт. Влада розслідує обставини падіння.
Про це повідомляє RMF 24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є падіння дрона для перевезення контрабанди.
Речник міністра національної оборони Польщі Януш Сеймей заявив, що неідентифікований об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".
Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Унаслідок інциденту постраждалих немає.
Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами. Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кариків живих брати.