УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини ППО Польщі
616 15

Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі

У ніч на 4 вересня на територію Польщі залетіли два невідомі безпілотники, але їх не збили, оскільки вони не становили небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас було два порушення повітряного простору", – заявив на прес-конференції генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі. "Ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони".

Начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула заявив, що дрони покинули польський повітряний простір, не завдавши жодної шкоди.

Польська армія не надала подробиць про те, звідки дрони увійшли у польський повітряний простір.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, ймовірно, залетів з України, - МЗС Польщі

Автор: 

безпілотник (4801) Польща (8792)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Відсмокчуть як завжди....але гордо...чисто по польськи а не аби як
показати весь коментар
04.09.2025 17:39 Відповісти
+2
коаліція "охоче- рішучих" в дії
показати весь коментар
04.09.2025 17:40 Відповісти
+2
Сцикуни!
показати весь коментар
04.09.2025 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відсмокчуть як завжди....але гордо...чисто по польськи а не аби як
показати весь коментар
04.09.2025 17:39 Відповісти
дрони покинули польський повітряний простір, не завдавши жодної шкоди....

тільки зробили селфі на фоні позицій

.
показати весь коментар
04.09.2025 18:02 Відповісти
коаліція "охоче- рішучих" в дії
показати весь коментар
04.09.2025 17:40 Відповісти
бояться навіть шахед збити, а люди в Україні по підвалах цілу ніч з дітьми, але то таке, то ж українці - вони повинні страждати, бо то їх війна, а те що їх Китай з росією нагинає всю їх коаліцію і скоро зробить помітно біднішою і з суттєво меншими прибутками, то це не рахується як світове протистояння за ресурси і бабло
показати весь коментар
04.09.2025 17:44 Відповісти
Сцикуни!
показати весь коментар
04.09.2025 17:41 Відповісти
Летіли по українським цілям, а тому не становили небезпеки. Ляхи вирішили не паритись.
показати весь коментар
04.09.2025 17:43 Відповісти
ДУДАААА, агов!, хто там кого у війну втягує???
показати весь коментар
04.09.2025 17:45 Відповісти
пан Президент Дуда скільки зміг допоміг Україні, тепер звертайтесь до навроченого

.
показати весь коментар
04.09.2025 18:05 Відповісти
І що зробила доблесна польська армія, як завжди тихенько відвернулась і зробила вигляд, що так і треба? Та вам на українців молитись потрібно, бо без України вашій державі та історичному "гонору" 2 хвилини життя.
показати весь коментар
04.09.2025 17:47 Відповісти
Я реально не розумію чому пупа після таких заяв не пускає ракети та дрони територією польщі. Одразу робиш заяву, що не маєш намірів ім шкодити і все, використовую їхню територію як захочеш.
показати весь коментар
04.09.2025 17:49 Відповісти
..свій "славнозвісний" гонор поляки засунули до сраки...
зате гальмувати на догоду Московії вантажі для України на кордоні вони можуть дуже геройськи..
показати весь коментар
04.09.2025 17:54 Відповісти
І справді, де той "фермерський спецназ"?
показати весь коментар
04.09.2025 17:56 Відповісти
якщо їх будуть пердоліти у дупу теж не буде становити небезпеку.

але якщо мертвий Степан Бандера та прапор УПА то одразу курва волає про небезпеку
показати весь коментар
04.09.2025 18:01 Відповісти
ґвалтівник просто увійшов на кілька сантиметрів, він нікого не запліднив

- горді войовничі поляки (до війни - готові)
показати весь коментар
04.09.2025 18:01 Відповісти
Ні, не готова. Тому і такі обережні. Не хочуть на собі перевіряти статтю 5 НАТО.
Але поляки розуміють з ким мають справу. Тому активно нарощують збройні сили. І витрати на оборону у них 4,7 відсотка. Найвищі в Європі.
показати весь коментар
04.09.2025 18:10 Відповісти
 
 