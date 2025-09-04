Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі

У ніч на 4 вересня на територію Польщі залетіли два невідомі безпілотники, але їх не збили, оскільки вони не становили небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас було два порушення повітряного простору", – заявив на прес-конференції генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі. "Ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони".

Начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула заявив, що дрони покинули польський повітряний простір, не завдавши жодної шкоди.

Польська армія не надала подробиць про те, звідки дрони увійшли у польський повітряний простір.

