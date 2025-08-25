УКР
Новини Падіння російського дрона в Польщі
Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, ймовірно, залетів з України, - МЗС Польщі

Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув території Люблінського воєводства, ймовірно, прилетів з території України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, пише РАР, інформує Цензор.НЕТ.

За словами польського урядовця, наразі проводиться дуже детальний аналіз уламків апарата, який упав на території Польщі.

"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую – це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт – він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня",- заявив Бартошевський.

Дипломат додав, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.

Читайте також: Дані про падіння російського дрона в селі Осини не засекретять, - МВС Польщі

Падіння російського дрона на території Польщі

Нагадаємо, 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.

Пізніше у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі.

Читайте також: МЗС Польщі передало РФ ноту протесту через падіння російського безпілотника

Топ коментарі
+17
Скажіть іще, що це його Бандера вам запустив.
25.08.2025 22:41 Відповісти
+15
"він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами"

о, уже намекают, что специально пропустили
25.08.2025 22:37 Відповісти
+10
Натівська ППО куди дивилась?
25.08.2025 22:36 Відповісти
ну так. Навроцькому вже доповіли, що залетів з України?
25.08.2025 22:32 Відповісти
мабуть нашого посла викличуть.
25.08.2025 22:34 Відповісти
наврочений навроцький...

.
26.08.2025 00:26 Відповісти
ніт то інопланетяни спіть спокійно союзнички
25.08.2025 22:33 Відповісти
А що це міняє?
25.08.2025 22:35 Відповісти
Тепер мабудь Україна винувата. Принаймні так можна розставити акценти в польськіх ЗМІ.
25.08.2025 23:43 Відповісти
Та ні, він залетів з Німеччини
25.08.2025 22:35 Відповісти
Людська тупість вражає, що це змінює?
25.08.2025 22:35 Відповісти
він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами

Все, знайдено хто винен! "Біндеровці" спеціально пропустили дрон до Польші...

P.s. А військо польське, не хоче приїхати і отримати реальний досвід боротьби з дронами? Він їм знадобиться...
25.08.2025 22:36 Відповісти
Натівська ППО куди дивилась?
25.08.2025 22:36 Відповісти
Туди, але не туди....
25.08.2025 22:38 Відповісти
Залетів .... із повітряного простору.. 100 %
25.08.2025 22:37 Відповісти
"він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами"

о, уже намекают, что специально пропустили
25.08.2025 22:37 Відповісти
українці нападают на НАТО.....
25.08.2025 22:39 Відповісти
Дуже цікаво...бо коли вони доблестно та рішуче підіймають свої літаки у повітря під час рашистських атак це якось ніяк не збільшує кількість збитих дронів над Україною
25.08.2025 22:51 Відповісти
Скажіть іще, що це його Бандера вам запустив.
25.08.2025 22:41 Відповісти
А до чого тут це? Вони просто констатують факт
25.08.2025 22:53 Відповісти
До того що вони не "просто констатують" а натякають що "навмисно пропустили"..... почитайте уважно текст.
25.08.2025 23:01 Відповісти
Коли до влади прийшов прокацаплений та українофобний чорт, може бути все шо завгодно...
25.08.2025 23:31 Відповісти
Єдина версія як могли пропустити спеціально: наші підлетіли до цього дрона, прочитали, що там написано "На Варшаву" і такі "а, то не до нас, най собі летить".
25.08.2025 22:44 Відповісти
Згадується рашистська Х-55, яка колись залетіла в пшекланд легко, як прутень араба в польську проститутку в берлінському борделі. І, вибухнувши, закатрупила якогось пшецького фермера, розваливши його халупу. Тоді Вашингтон в особі маразматика Бідона натиснув на офіційний Київ, щоб ми визнали, що ракета, нібито, наша, та була випущена ППО. #щобнебулоескалації

Зараз вилазить пшек з МЗС, виражаючи недоречну цікавість з того, як рашка вбиває українців. Може, звинуватите в тому, що українська ППО спеціально розвернуло шлюхед на вас, бо ми не покаялись у придуманій пшеко-нацистами "волинській різні"?
25.08.2025 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sgT5GvT_Fvk&t=286s 04:46 - Відключення Starlink для України: деталі та наслідки
25.08.2025 22:50 Відповісти
кстити да, этим можно ткнуть им в морду лица
25.08.2025 22:55 Відповісти
ролнікам пох.
25.08.2025 23:25 Відповісти
Блін, яка розумна людина! А всі думали що дрон з Німеччини!!!
25.08.2025 23:06 Відповісти
Польський урядовець пан Теофіл мабуть знає, що наша ППО через перевантаження та нестачу засобів і боєкомплектів збиває не всі дрони та КР рашистів у повітряному просторі України.
Їх занадто багато, вони виконують маневри ухилення, застосовують імітатори, хибні цілі та радіозавади, обирають складні маршрути. Імовірність того, що ударні БпЛА, або КР рашистів влетять у повітряний простір Польщі поки що невелика, але відмінна від нуля. Якщо ППО та ПС Польщі разом з нашими щільно закриють небо над Україною, то імовірність вибухів БпЛА та КР на території Польщі суттєво зменшиться. Вочевидь, що для цього потрібні реальні бойові операції ПС та ППО, а не лякливі "дипломатичні кроки" та висловлення занепокоєнь різного рівня стурбованості.
25.08.2025 23:08 Відповісти
він залетів з паРаши, дебіли
25.08.2025 23:09 Відповісти
Невже? А ми думали з Парагваю.
25.08.2025 23:20 Відповісти
просто кацапи думають що українці живуть від Донецьку аж до Люблину

до речі, колись так воно й було
25.08.2025 23:39 Відповісти
Поляки, за традицією, підняли в повітря всю військову авіацію🤭
25.08.2025 23:50 Відповісти
ПОЛЯКИ Є...нулись вкрай. Скоро другий фронт відкриють - в них завжди традиція нас зраджувати
25.08.2025 23:54 Відповісти
натякають, що ми навмисно його не збили? Чи може навмисно "направили " до Польщі?
26.08.2025 00:20 Відповісти
 
 