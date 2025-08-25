Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, ймовірно, залетів з України, - МЗС Польщі

Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув території Люблінського воєводства, ймовірно, прилетів з території України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, пише РАР, інформує Цензор.НЕТ.

За словами польського урядовця, наразі проводиться дуже детальний аналіз уламків апарата, який упав на території Польщі.

"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую – це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт – він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня",- заявив Бартошевський.

Дипломат додав, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.

Читайте також: Дані про падіння російського дрона в селі Осини не засекретять, - МВС Польщі

Падіння російського дрона на території Польщі

Нагадаємо, 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.

Пізніше у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі.

Читайте також: МЗС Польщі передало РФ ноту протесту через падіння російського безпілотника