Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, ймовірно, залетів з України, - МЗС Польщі
Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув території Люблінського воєводства, ймовірно, прилетів з території України.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, пише РАР, інформує Цензор.НЕТ.
За словами польського урядовця, наразі проводиться дуже детальний аналіз уламків апарата, який упав на території Польщі.
"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую – це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт – він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня",- заявив Бартошевський.
Дипломат додав, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.
Падіння російського дрона на території Польщі
Нагадаємо, 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.
Пізніше у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі.
Все, знайдено хто винен! "Біндеровці" спеціально пропустили дрон до Польші...
P.s. А військо польське, не хоче приїхати і отримати реальний досвід боротьби з дронами? Він їм знадобиться...
о, уже намекают, что специально пропустили
Зараз вилазить пшек з МЗС, виражаючи недоречну цікавість з того, як рашка вбиває українців. Може, звинуватите в тому, що українська ППО спеціально розвернуло шлюхед на вас, бо ми не покаялись у придуманій пшеко-нацистами "волинській різні"?
Їх занадто багато, вони виконують маневри ухилення, застосовують імітатори, хибні цілі та радіозавади, обирають складні маршрути. Імовірність того, що ударні БпЛА, або КР рашистів влетять у повітряний простір Польщі поки що невелика, але відмінна від нуля. Якщо ППО та ПС Польщі разом з нашими щільно закриють небо над Україною, то імовірність вибухів БпЛА та КР на території Польщі суттєво зменшиться. Вочевидь, що для цього потрібні реальні бойові операції ПС та ППО, а не лякливі "дипломатичні кроки" та висловлення занепокоєнь різного рівня стурбованості.
до речі, колись так воно й було