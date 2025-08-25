Дані про падіння російського дрона в селі Осини не засекретять, - МВС Польщі

Уряд Польщі обіцяє повну прозорість у розслідуванні інциденту з падінням і вибухом російського дрона в селі Осини.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек в ефірі RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що дані слідства не будуть засекречені, а прокуратура належним чином інформує громадськість про перебіг розслідування.

"У цій справі ведеться розслідування прокуратурою. Прокурор добре комунікує з громадськістю. У цій справі нічого не буде засекречено", - наголосив він.

За словами Мрочка, експерти вже взяли зразки для аналізів, що потребує часу, проте від початку інциденту влада надає всю наявну інформацію. Він також додав, що Польща здатна виявляти та знищувати подібні об’єкти, зокрема завдяки можливостям НАТО, хоча існують певні проблеми з відстеженням цілей на низьких висотах.

Нагадаємо, 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.

Пізніше у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі.

