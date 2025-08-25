УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Польщею
723 7

Дані про падіння російського дрона в селі Осини не засекретять, - МВС Польщі

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

Уряд Польщі обіцяє повну прозорість у розслідуванні інциденту з падінням і вибухом російського дрона в селі Осини.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек в ефірі RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що дані слідства не будуть засекречені, а прокуратура належним чином інформує громадськість про перебіг розслідування.

"У цій справі ведеться розслідування прокуратурою. Прокурор добре комунікує з громадськістю. У цій справі нічого не буде засекречено", - наголосив він.

За словами Мрочка, експерти вже взяли зразки для аналізів, що потребує часу, проте від початку інциденту влада надає всю наявну інформацію. Він також додав, що Польща здатна виявляти та знищувати подібні об’єкти, зокрема завдяки можливостям НАТО, хоча існують певні проблеми з відстеженням цілей на низьких висотах.

Нагадаємо, 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.

Пізніше у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО

Автор: 

МВС (3533) Польща (8762) дрони (5337)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свинособаки знищили всю польську верхівку,підірвавши літак Качинського,а тут якийсь дрончик..
показати весь коментар
25.08.2025 11:16 Відповісти
Обтікайте,пшеки.
показати весь коментар
25.08.2025 11:19 Відповісти
>> експерти вже взяли зразки для аналізів...

От таким буде напад параші на країну НАТО. Братимуть зразки для аналізів.
показати весь коментар
25.08.2025 11:24 Відповісти
Какіє храбрєци!!!
показати весь коментар
25.08.2025 11:28 Відповісти
А шо, це ще досі секрет?
Державна таємниця?
показати весь коментар
25.08.2025 11:40 Відповісти
тяв-тяв. і все. Чи це перший такий дрон. Чи вже не погибло два поляка у с. Пшеводув у 22 р. через рашистську ракету? Тоді нічого і зараз НІЧОГО не буде
показати весь коментар
25.08.2025 11:41 Відповісти
хто міг знати що поляки стануть такими нікчемами, виродились
показати весь коментар
25.08.2025 11:54 Відповісти
 
 