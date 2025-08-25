Данные о падении российского дрона в селе Осины не будут засекречивать, - МВД Польши
Правительство Польши обещает полную прозрачность в расследовании инцидента с падением и взрывом российского дрона в селе Осины.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек в эфире RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что данные следствия не будут засекречены, а прокуратура должным образом информирует общественность о ходе расследования.
"По этому делу ведется расследование прокуратурой. Прокурор хорошо коммуницирует с общественностью. В этом деле ничего не будет засекречено", - подчеркнул он.
По словам Мрочко, эксперты уже взяли образцы для анализов, что требует времени, однако с начала инцидента власть предоставляет всю имеющуюся информацию. Он также добавил, что Польша способна выявлять и уничтожать подобные объекты, в частности благодаря возможностям НАТО, хотя существуют определенные проблемы с отслеживанием целей на низких высотах.
Напомним, 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.
Позже в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны.
