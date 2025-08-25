РУС
Данные о падении российского дрона в селе Осины не будут засекречивать, - МВД Польши

Польша выделила средства для разминирования загрязненных территорий Украины

Правительство Польши обещает полную прозрачность в расследовании инцидента с падением и взрывом российского дрона в селе Осины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек в эфире RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что данные следствия не будут засекречены, а прокуратура должным образом информирует общественность о ходе расследования.

"По этому делу ведется расследование прокуратурой. Прокурор хорошо коммуницирует с общественностью. В этом деле ничего не будет засекречено", - подчеркнул он.

По словам Мрочко, эксперты уже взяли образцы для анализов, что требует времени, однако с начала инцидента власть предоставляет всю имеющуюся информацию. Он также добавил, что Польша способна выявлять и уничтожать подобные объекты, в частности благодаря возможностям НАТО, хотя существуют определенные проблемы с отслеживанием целей на низких высотах.

Напомним, 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.

Позже в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны сегодня ночью. ФОТО

МВД (9344) Польша (8623) дроны (4477)
Свинособаки знищили всю польську верхівку,підірвавши літак Качинського,а тут якийсь дрончик..
25.08.2025 11:16 Ответить
Обтікайте,пшеки.
25.08.2025 11:19 Ответить
>> експерти вже взяли зразки для аналізів...

От таким буде напад параші на країну НАТО. Братимуть зразки для аналізів.
25.08.2025 11:24 Ответить
Какіє храбрєци!!!
25.08.2025 11:28 Ответить
А шо, це ще досі секрет?
Державна таємниця?
25.08.2025 11:40 Ответить
тяв-тяв. і все. Чи це перший такий дрон. Чи вже не погибло два поляка у с. Пшеводув у 22 р. через рашистську ракету? Тоді нічого і зараз НІЧОГО не буде
25.08.2025 11:41 Ответить
Тих загиблих поляків, офіційно списали на українську ППО.
25.08.2025 12:27 Ответить
хто міг знати що поляки стануть такими нікчемами, виродились
25.08.2025 11:54 Ответить
Ну, і чим "панове дємократичнє", відрізняються від наших "облудних, брехливих "блазенят"?"... "Секретність" тут в чому? У тому, що чинна влада Польщі мовчки "сопе в три дірки", у неспроможності замовчать неодноразові порушення державного кордону іноземними ЛА, з бойовими зарядами, що несуть загрозу безпеці їх громадян? Жертви уже були... Чекають продовження?
25.08.2025 12:53 Ответить
 
 