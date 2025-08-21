УКР
Падіння російського дрона в Польщі
802 24

МЗС Польщі передало РФ ноту протесту через падіння російського безпілотника

МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона в Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Варшава в ноті висловила Росії рішучий протест через падіння та вибух російського дрона в селі Осини й наголосила, що інцидент є порушенням зобовʼязань РФ щодо поваги суверенітету Польщі.

"Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується в схему гібридних дій, що здійснюються Російською Федерацією як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав", – ідеться в повідомленні.

Польське зовнішньополітичне відомство зажадало від Росії негайних пояснень інциденту та закликало припинити будь-які ворожі та провокаційні дії проти Польщі.

"Недружні дії Росії щодо Польщі здійснюються паралельно з воєнною агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв і є грубим порушенням міжнародного права та фундаментальних гуманітарних принципів", – підсумували в польському МЗС.

Топ коментарі
+6
Президента з урядом вбив сміючись над вами..... і ви це все проковтнули як і весь світ
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
+5
***** на болту вертів оту вашу ноту, сцикуни,
показати весь коментар
21.08.2025 17:16 Відповісти
+2
Заява,інсайд,-"Ми не згідні з перетеном українського-польсткого кордону шахедом без проходження котролю і перевіркою нашими прикордониками"
показати весь коментар
21.08.2025 17:35 Відповісти
ноту протесту )))

запросіть Оманську Гниду зіграти на піаніно цю ноту уєм
показати весь коментар
21.08.2025 17:15 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:49 Відповісти
***** на болту вертів оту вашу ноту, сцикуни,
показати весь коментар
21.08.2025 17:16 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:16 Відповісти
гигиги
показати весь коментар
21.08.2025 17:17 Відповісти
Нотний стан вже сиплеться від таких нот протестів. Переходьте на іншу октаву.
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
Президента з урядом вбив сміючись над вами..... і ви це все проковтнули як і весь світ
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
Ну, скажем так, злякалися. Замість того щоб збити дрон, акий атакує твою країну. Турки не соромились, а після попередження збили кацапський СУ24.
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
А яку саме? До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля чи Сі? Дуже важливо не переплутати і подати потрібну.
показати весь коментар
21.08.2025 17:19 Відповісти
Не знаю, яку саме ноту передали поляки, але кацапи відповіли їм аж шістьома: до-ре-мі-до-ре-до...
показати весь коментар
21.08.2025 17:27 Відповісти
А скрипковий ключ протесту не забули передати?
показати весь коментар
21.08.2025 17:19 Відповісти
Дядя х-ло, дядя х-ло, а дрон сбили поляки, аха.
показати весь коментар
21.08.2025 17:20 Відповісти
Обісцяні гейропейці
показати весь коментар
21.08.2025 17:22 Відповісти
Пшедурки!
показати весь коментар
21.08.2025 17:22 Відповісти
Передали, я так розумію, на колінах?
показати весь коментар
21.08.2025 17:22 Відповісти
то, я не пойняв!
уряд та сейм встигли за віслу евакуюватись?
5 статтю нато? нє?
от, як же все невчасно.....
треба терміново качати тему волині!
показати весь коментар
21.08.2025 17:23 Відповісти
Заява,інсайд,-"Ми не згідні з перетеном українського-польсткого кордону шахедом без проходження котролю і перевіркою нашими прикордониками"
показати весь коментар
21.08.2025 17:35 Відповісти
чікаво , путін ноту протесту повісив у сортирі в кремлі, чи на дачі
показати весь коментар
21.08.2025 17:35 Відповісти
Млть! Сміливо...
показати весь коментар
21.08.2025 17:35 Відповісти
Я выражаю озабоченность.
показати весь коментар
21.08.2025 17:38 Відповісти
Це добре. Нотою отого протесту підтерся посол Параші у Польші.
показати весь коментар
21.08.2025 17:38 Відповісти
О як, як зерно висипати на кордоні то тут вони майстри! В тут вже обісралися, пшеки.
показати весь коментар
21.08.2025 18:03 Відповісти
Нехай ще спитають у кацапів, коли ті Ту-154 від 10.04.10 повернуть. Більше 15-ти років вже минуло, а за вбивство усьго їхнього керівництва так ведмедик з пуйлом і не відповіли... Зате претензії до України у них постають чи не щомісяця.
показати весь коментар
21.08.2025 18:04 Відповісти
Вот эта да! Вот так вот сразу и решительный протест! Во поляки безбашенные
показати весь коментар
21.08.2025 18:06 Відповісти
 
 