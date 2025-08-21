МЗС Польщі передало РФ ноту протесту через падіння російського безпілотника

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона в Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Варшава в ноті висловила Росії рішучий протест через падіння та вибух російського дрона в селі Осини й наголосила, що інцидент є порушенням зобовʼязань РФ щодо поваги суверенітету Польщі.

"Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується в схему гібридних дій, що здійснюються Російською Федерацією як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав", – ідеться в повідомленні.

Польське зовнішньополітичне відомство зажадало від Росії негайних пояснень інциденту та закликало припинити будь-які ворожі та провокаційні дії проти Польщі.

"Недружні дії Росії щодо Польщі здійснюються паралельно з воєнною агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв і є грубим порушенням міжнародного права та фундаментальних гуманітарних принципів", – підсумували в польському МЗС.

