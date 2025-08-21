МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за падения российского беспилотника
Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона в Люблинском воеводстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Варшава в ноте выразила России решительный протест из-за падения и взрыва российского дрона в селе Осины и подчеркнула, что инцидент является нарушением обязательств РФ по уважению суверенитета Польши.
"Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых Российской Федерацией как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств", - говорится в сообщении.
Польское внешнеполитическое ведомство потребовало от России немедленных объяснений инцидента и призвало прекратить любые враждебные и провокационные действия против Польши.
"Недружественные действия России в отношении Польши осуществляются параллельно с военной агрессией против Украины, которая повлекла сотни тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и фундаментальных гуманитарных принципов", - подытожили в польском МИД.
запросіть Оманську Гниду зіграти на піаніно цю ноту уєм
уряд та сейм встигли за віслу евакуюватись?
5 статтю нато? нє?
от, як же все невчасно.....
треба терміново качати тему волині!