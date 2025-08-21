РУС
МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за падения российского беспилотника

МЗС Польщі

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона в Люблинском воеводстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Варшава в ноте выразила России решительный протест из-за падения и взрыва российского дрона в селе Осины и подчеркнула, что инцидент является нарушением обязательств РФ по уважению суверенитета Польши.

"Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых Российской Федерацией как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств", - говорится в сообщении.

Польское внешнеполитическое ведомство потребовало от России немедленных объяснений инцидента и призвало прекратить любые враждебные и провокационные действия против Польши.

"Недружественные действия России в отношении Польши осуществляются параллельно с военной агрессией против Украины, которая повлекла сотни тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и фундаментальных гуманитарных принципов", - подытожили в польском МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны сегодня ночью. ФОТО

беспилотник (4124) Польша (8618) россия (96929)
+12
Президента з урядом вбив сміючись над вами..... і ви це все проковтнули як і весь світ
21.08.2025 17:18 Ответить
21.08.2025 17:18 Ответить
+9
***** на болту вертів оту вашу ноту, сцикуни,
21.08.2025 17:16 Ответить
21.08.2025 17:16 Ответить
+6
21.08.2025 17:49 Ответить
21.08.2025 17:49 Ответить
ноту протесту )))

запросіть Оманську Гниду зіграти на піаніно цю ноту уєм
21.08.2025 17:15 Ответить
21.08.2025 17:15 Ответить
21.08.2025 17:49 Ответить
21.08.2025 17:49 Ответить
після ноти рішучого протесту наступною буде нота потужного протесту
21.08.2025 18:14 Ответить
21.08.2025 18:14 Ответить
"Сі бемоль" - далі вже нікуди - кінець октави.
21.08.2025 19:14 Ответить
21.08.2025 19:14 Ответить
***** на болту вертів оту вашу ноту, сцикуни,
21.08.2025 17:16 Ответить
21.08.2025 17:16 Ответить
21.08.2025 17:16 Ответить
21.08.2025 17:16 Ответить
гигиги
21.08.2025 17:17 Ответить
21.08.2025 17:17 Ответить
Нотний стан вже сиплеться від таких нот протестів. Переходьте на іншу октаву.
21.08.2025 17:18 Ответить
21.08.2025 17:18 Ответить
Президента з урядом вбив сміючись над вами..... і ви це все проковтнули як і весь світ
21.08.2025 17:18 Ответить
21.08.2025 17:18 Ответить
Ну, скажем так, злякалися. Замість того щоб збити дрон, акий атакує твою країну. Турки не соромились, а після попередження збили кацапський СУ24.
21.08.2025 17:18 Ответить
21.08.2025 17:18 Ответить
А яку саме? До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля чи Сі? Дуже важливо не переплутати і подати потрібну.
21.08.2025 17:19 Ответить
21.08.2025 17:19 Ответить
Не знаю, яку саме ноту передали поляки, але кацапи відповіли їм аж шістьома: до-ре-мі-до-ре-до...
21.08.2025 17:27 Ответить
21.08.2025 17:27 Ответить
А скрипковий ключ протесту не забули передати?
21.08.2025 17:19 Ответить
21.08.2025 17:19 Ответить
Дядя х-ло, дядя х-ло, а дрон сбили поляки, аха.
21.08.2025 17:20 Ответить
21.08.2025 17:20 Ответить
Обісцяні гейропейці
21.08.2025 17:22 Ответить
21.08.2025 17:22 Ответить
Пшедурки!
21.08.2025 17:22 Ответить
21.08.2025 17:22 Ответить
Передали, я так розумію, на колінах?
21.08.2025 17:22 Ответить
21.08.2025 17:22 Ответить
то, я не пойняв!
уряд та сейм встигли за віслу евакуюватись?
5 статтю нато? нє?
от, як же все невчасно.....
треба терміново качати тему волині!
21.08.2025 17:23 Ответить
21.08.2025 17:23 Ответить
Заява,інсайд,-"Ми не згідні з перетеном українського-польсткого кордону шахедом без проходження котролю і перевіркою нашими прикордониками"
21.08.2025 17:35 Ответить
21.08.2025 17:35 Ответить
чікаво , путін ноту протесту повісив у сортирі в кремлі, чи на дачі
21.08.2025 17:35 Ответить
21.08.2025 17:35 Ответить
Млть! Сміливо...
21.08.2025 17:35 Ответить
21.08.2025 17:35 Ответить
Я выражаю озабоченность.
21.08.2025 17:38 Ответить
21.08.2025 17:38 Ответить
Це добре. Нотою отого протесту підтерся посол Параші у Польші.
21.08.2025 17:38 Ответить
21.08.2025 17:38 Ответить
О як, як зерно висипати на кордоні то тут вони майстри! В тут вже обісралися, пшеки.
21.08.2025 18:03 Ответить
21.08.2025 18:03 Ответить
Нехай ще спитають у кацапів, коли ті Ту-154 від 10.04.10 повернуть. Більше 15-ти років вже минуло, а за вбивство усьго їхнього керівництва так ведмедик з пуйлом і не відповіли... Зате претензії до України у них постають чи не щомісяця.
21.08.2025 18:04 Ответить
21.08.2025 18:04 Ответить
Вот эта да! Вот так вот сразу и решительный протест! Во поляки безбашенные
21.08.2025 18:06 Ответить
21.08.2025 18:06 Ответить
Ого! Ноту! Озвіріли!
21.08.2025 18:16 Ответить
21.08.2025 18:16 Ответить
бач, поляки ноту рашці. потужно.
21.08.2025 18:58 Ответить
21.08.2025 18:58 Ответить
по яким критеріям вони відрізняють падіння від атаки?
21.08.2025 19:14 Ответить
21.08.2025 19:14 Ответить
 
 