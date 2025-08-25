РУС
Падение российского шахеда в Польше
Российский дрон, взорвавшийся возле Люблина, вероятно, залетел из Украины, - МИД Польши

падение дрона в Польше

Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Люблинского воеводства, вероятно, прилетел с территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, сейчас проводится очень детальный анализ обломков аппарата, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно",- заявил Бартошевский.

Дипломат добавил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.

Читайте также: Данные о падении российского дрона в селе Осины не засекретят, - МВД Польши

Падение российского дрона на территории Польши

Напомним, 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.

Позже в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны 20 августа.

Читайте также: МИД Польши передало РФ ноту протеста из-за падения российского беспилотника

Польша (8623) дроны (4477)
+16
Скажіть іще, що це його Бандера вам запустив.
25.08.2025 22:41 Ответить
+13
"він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами"

о, уже намекают, что специально пропустили
25.08.2025 22:37 Ответить
+10
Єдина версія як могли пропустити спеціально: наші підлетіли до цього дрона, прочитали, що там написано "На Варшаву" і такі "а, то не до нас, най собі летить".
25.08.2025 22:44 Ответить
ну так. Навроцькому вже доповіли, що залетів з України?
25.08.2025 22:32 Ответить
мабуть нашого посла викличуть.
25.08.2025 22:34 Ответить
ніт то інопланетяни спіть спокійно союзнички
25.08.2025 22:33 Ответить
А що це міняє?
25.08.2025 22:35 Ответить
Тепер мабудь Україна винувата. Принаймні так можна розставити акценти в польськіх ЗМІ.
25.08.2025 23:43 Ответить
Та ні, він залетів з Німеччини
25.08.2025 22:35 Ответить
Людська тупість вражає, що це змінює?
25.08.2025 22:35 Ответить
він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами

Все, знайдено хто винен! "Біндеровці" спеціально пропустили дрон до Польші...

P.s. А військо польське, не хоче приїхати і отримати реальний досвід боротьби з дронами? Він їм знадобиться...
25.08.2025 22:36 Ответить
Натівська ППО куди дивилась?
25.08.2025 22:36 Ответить
Туди, але не туди....
25.08.2025 22:38 Ответить
Залетів .... із повітряного простору.. 100 %
25.08.2025 22:37 Ответить
"він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами"

о, уже намекают, что специально пропустили
25.08.2025 22:37 Ответить
українці нападают на НАТО.....
25.08.2025 22:39 Ответить
Дуже цікаво...бо коли вони доблестно та рішуче підіймають свої літаки у повітря під час рашистських атак це якось ніяк не збільшує кількість збитих дронів над Україною
25.08.2025 22:51 Ответить
Скажіть іще, що це його Бандера вам запустив.
25.08.2025 22:41 Ответить
А до чого тут це? Вони просто констатують факт
25.08.2025 22:53 Ответить
До того що вони не "просто констатують" а натякають що "навмисно пропустили"..... почитайте уважно текст.
25.08.2025 23:01 Ответить
Коли до влади прийшов прокацаплений та українофобний чорт, може бути все шо завгодно...
25.08.2025 23:31 Ответить
Єдина версія як могли пропустити спеціально: наші підлетіли до цього дрона, прочитали, що там написано "На Варшаву" і такі "а, то не до нас, най собі летить".
25.08.2025 22:44 Ответить
Згадується рашистська Х-55, яка колись залетіла в пшекланд легко, як прутень араба в польську проститутку в берлінському борделі. І, вибухнувши, закатрупила якогось пшецького фермера, розваливши його халупу. Тоді Вашингтон в особі маразматика Бідона натиснув на офіційний Київ, щоб ми визнали, що ракета, нібито, наша, та була випущена ППО. #щобнебулоескалації

Зараз вилазить пшек з МЗС, виражаючи недоречну цікавість з того, як рашка вбиває українців. Може, звинуватите в тому, що українська ППО спеціально розвернуло шлюхед на вас, бо ми не покаялись у придуманій пшеко-нацистами "волинській різні"?
25.08.2025 22:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sgT5GvT_Fvk&t=286s 04:46 - Відключення Starlink для України: деталі та наслідки
25.08.2025 22:50 Ответить
кстити да, этим можно ткнуть им в морду лица
25.08.2025 22:55 Ответить
ролнікам пох.
25.08.2025 23:25 Ответить
Блін, яка розумна людина! А всі думали що дрон з Німеччини!!!
25.08.2025 23:06 Ответить
Польський урядовець пан Теофіл мабуть знає, що наша ППО через перевантаження та нестачу засобів і боєкомплектів збиває не всі дрони та КР рашистів у повітряному просторі України.
Їх занадто багато, вони виконують маневри ухилення, застосовують імітатори, хибні цілі та радіозавади, обирають складні маршрути. Імовірність того, що ударні БпЛА, або КР рашистів влетять у повітряний простір Польщі поки що невелика, але відмінна від нуля. Якщо ППО та ПС Польщі разом з нашими щільно закриють небо над Україною, то імовірність вибухів БпЛА та КР на території Польщі суттєво зменшиться. Вочевидь, що для цього потрібні реальні бойові операції ПС та ППО, а не лякливі "дипломатичні кроки" та висловлення занепокоєнь різного рівня стурбованості.
25.08.2025 23:08 Ответить
він залетів з паРаши, дебіли
25.08.2025 23:09 Ответить
Невже? А ми думали з Парагваю.
25.08.2025 23:20 Ответить
просто кацапи думають що українці живуть від Донецьку аж до Люблину

до речі, колись так воно й було
25.08.2025 23:39 Ответить
Поляки, за традицією, підняли в повітря всю військову авіацію🤭
25.08.2025 23:50 Ответить
ПОЛЯКИ Є...нулись вкрай. Скоро другий фронт відкриють - в них завжди традиція нас зраджувати
25.08.2025 23:54 Ответить
 
 