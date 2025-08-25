Российский дрон, взорвавшийся возле Люблина, вероятно, залетел из Украины, - МИД Польши

Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Люблинского воеводства, вероятно, прилетел с территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, сейчас проводится очень детальный анализ обломков аппарата, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно",- заявил Бартошевский.

Дипломат добавил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.

Падение российского дрона на территории Польши

Напомним, 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.

Позже в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны 20 августа.

