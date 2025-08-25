Российский дрон, взорвавшийся возле Люблина, вероятно, залетел из Украины, - МИД Польши
Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Люблинского воеводства, вероятно, прилетел с территории Украины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.
По словам польского чиновника, сейчас проводится очень детальный анализ обломков аппарата, который упал на территории Польши.
"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно",- заявил Бартошевский.
Дипломат добавил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.
Падение российского дрона на территории Польши
Напомним, 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.
Позже в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны 20 августа.
Все, знайдено хто винен! "Біндеровці" спеціально пропустили дрон до Польші...
P.s. А військо польське, не хоче приїхати і отримати реальний досвід боротьби з дронами? Він їм знадобиться...
о, уже намекают, что специально пропустили
Зараз вилазить пшек з МЗС, виражаючи недоречну цікавість з того, як рашка вбиває українців. Може, звинуватите в тому, що українська ППО спеціально розвернуло шлюхед на вас, бо ми не покаялись у придуманій пшеко-нацистами "волинській різні"?
Їх занадто багато, вони виконують маневри ухилення, застосовують імітатори, хибні цілі та радіозавади, обирають складні маршрути. Імовірність того, що ударні БпЛА, або КР рашистів влетять у повітряний простір Польщі поки що невелика, але відмінна від нуля. Якщо ППО та ПС Польщі разом з нашими щільно закриють небо над Україною, то імовірність вибухів БпЛА та КР на території Польщі суттєво зменшиться. Вочевидь, що для цього потрібні реальні бойові операції ПС та ППО, а не лякливі "дипломатичні кроки" та висловлення занепокоєнь різного рівня стурбованості.
до речі, колись так воно й було