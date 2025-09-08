Уряд Польщі розгляне 9 вересня законопроєкт про допомогу українцям: його раніше ветував Навроцький

У вівторок, 9 вересня, польський уряд розгляне законопроєкт про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький раніше наклав вето на цей проєкт закону.

Про це повідомляє Польське радіо, передає Цензор.НЕТ..

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський повідомив, що новий урядовий законопроєкт забезпечить законність перебування українців у Польщі. Він міститиме положення, що посилюють систему допомоги "800 Плюс":

"Однак хочемо, щоб ці виплати були пов’язані з роботою. Щоби хоч символічно та робота була. Виняток буде для осіб з інвалідністю. Йдеться про людей, які не можуть піти працювати. Це також пенсіонери та інші категорії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство про вето Навроцького: Рішення Ради Євросоюзу щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС

Законопроєкт про допомогу громадянам України має набути чинності до 1 жовтня. До цієї дати залишаються чинними правила, що надають українцям право на проживання в Польщі та доступ до допомоги, включаючи програму "800 Плюс" та медичне обслуговування.

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

Читайте також: Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: імовірно, це контрабандний дрон