УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Українські біженці в Польщі
1 014 5

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі

кароль,навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомив глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, передає "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Попередніми вето президент змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими. У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща", – наголосив Богуцький.

Глава канцелярії президента Польщі додав, що Навроцький більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Богуцький також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".

"Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг", - сказав глава канцелярії президента Польщі.

Читайте також: Уряд Польщі розгляне 9 вересня законопроєкт про допомогу українцям: його раніше ветував Навроцький

Що передбачає закон?

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.

Читайте також: Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Автор: 

біженці (1979) Польща (9013) допомога (8771) Навроцький Кароль (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось що кацапські Гербери творять... Знову українцям допомогають, і про волинську різню забули...
показати весь коментар
26.09.2025 21:03 Відповісти
Але цей довбень навроцький притворяється дурником, який не зна., що пшеки витратили на допомогу українцям 3 мільярда злотих, а українці заплатили полякам в якості податків 12 мільярдів злотих.
показати весь коментар
26.09.2025 21:07 Відповісти
Як тільки поляків відвідали кацапські дрони, антиукраїнська риторика якось стихли.
показати весь коментар
26.09.2025 21:09 Відповісти
Українці, чи вам в тій Польщі медом намазано?Якщо не взмозі вчити мови, то єзжайте до Словенії чи до Чехії.
показати весь коментар
26.09.2025 21:29 Відповісти
През польщі трохи обісрався!!! Це йому нагадування що бути презом це не на мітінгах різні антиукраїнськи гасла промовляти!!!
показати весь коментар
26.09.2025 21:59 Відповісти
 
 