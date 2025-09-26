Навроцький підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомив глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, передає "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Попередніми вето президент змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими. У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща", – наголосив Богуцький.

Глава канцелярії президента Польщі додав, що Навроцький більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України.

Богуцький також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".

"Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг", - сказав глава канцелярії президента Польщі.

Що передбачає закон?

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.

