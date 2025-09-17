УКР
Новини Українські біженці в Польщі
Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Україна та Польща

Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. 

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 57 сенаторів, "проти" — 32, ніхто не утримався від голосу. Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення РФ, а також пов’язує виплату соціальних допомог — зокрема програми "800+" — із професійною активністю.

Зазначається, що норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик сподівається, що президент підпише закон у нинішній редакції.

"Що стосується цього закону, які там положення, чому ми пішли саме в такому напрямку, то щодо цілей ми погоджуємося з президентом. І щодо охорони здоров’я, і щодо легальності перебування, і щодо питань доступу до ринку праці, і щодо обмеження сімейних виплат. Тут між нами немає суперечки. Є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, аби воно справді працювало. Я готовий надати всю інформацію, чому наш проєкт діятиме ефективніше. Хоча б із тієї причини, що він стосується всіх іноземців, а не лише українців", - сказав польський урядовець.

Читайте також: Польща планує розширити захист для біженців із України. Раніше польський президент ветував допомогу українцям

Що передбачає закон?

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Читайте також: Уряд Польщі розгляне 9 вересня законопроєкт про допомогу українцям: його раніше ветував Навроцький

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.

Під час сенатських робіт були відхилені поправки, подані партією "Право і справедливість" яка, серед іншого, пропонувала, щоб польське громадянство можна було отримати лише після десяти років безперервного і легального перебування в Польщі, а не, як нині, після трьох. Інша поправка стосувалася покарання за пропагування "бандерівської ідеології".

Тепер законопроєкт має підписати президент Навроцький.

Читайте також: Сейм Польщі ухвалив новий закон щодо допомоги українцям після вето Навроцького

Автор: 

біженці (1971) Польща (8950) допомога (8746)
+7
Скажіть полудурку, що якщо українці спердоляють з Польщі, то економіка швидко обрушиться і самі поляки зароблятимуть менше.
показати весь коментар
17.09.2025 19:26 Відповісти
+3
У Познані наприклад кожний четвертий українець.
З 500 тисяч нормальна цифра получається. Кілька мільйонів там є. Багато хто працює без вихідних, без свят, вночі, так і там де поляки не хочуть. Тобто можливе нестача кадрів у певних галузях.
показати весь коментар
17.09.2025 20:06 Відповісти
+2
А це державна таємниця, кацапський тролю
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
показати весь коментар
17.09.2025 19:46 Відповісти
А українцям є куди "спердолювати"?
показати весь коментар
17.09.2025 19:40 Відповісти
Долбайоб ти пафосний і порожній.Голий босий а полякам погрожуєш
показати весь коментар
17.09.2025 19:54 Відповісти
Де я погрожую полякам - комент в студію , трололо ?
показати весь коментар
17.09.2025 20:03 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня?
показати весь коментар
17.09.2025 21:32 Відповісти
Не може переважна меншість тримати всю економікуюПоляки що непрацюють?
показати весь коментар
17.09.2025 20:02 Відповісти
Завша проблема - емігранти це добре чи погано?
Більшiсть з них беруться за дві роботи,
за які місцеві не беруться за ті гроші, і підроботка вночі щє і вчяться.
Так емігранти це це добре чи погано?
показати весь коментар
17.09.2025 20:27 Відповісти
Ну це одне місто.Українці там на кілька відсотків піднімають економіку.Українці працють самі,бо хочуть там жити.Там вже і бізнесів багато відкрилося українських і персонал український і тікати не будуть далі.Звісно,хто хоче,їде десь далі.
показати весь коментар
17.09.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 19:48 Відповісти
Дякуємо Полякам, за розуміння і дієву підторимку Українців та України!!
Такий би розум, та Трампу в голову, але там, …. і члЄнін такой маладой, і юний актябрь, у впєрдє …
показати весь коментар
17.09.2025 19:50 Відповісти
Сьогодні виповнюються 86 роковини нападу радянських військ на Польщу відповідно до секретного протоколу пакту Молотова-Ріббентропа - удар у спину польської армії, яка билась з гітлерівцями в цей момент.

Ось пам'ятка про оборону польською армією Брестської фортеці у вересні 1939 року:

показати весь коментар
17.09.2025 20:13 Відповісти
...а українські діти що на сході,що на заході,це "трофеї",в цій війні.
показати весь коментар
17.09.2025 20:34 Відповісти
 
 