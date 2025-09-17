Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 57 сенаторів, "проти" — 32, ніхто не утримався від голосу. Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення РФ, а також пов’язує виплату соціальних допомог — зокрема програми "800+" — із професійною активністю.

Зазначається, що норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик сподівається, що президент підпише закон у нинішній редакції.

"Що стосується цього закону, які там положення, чому ми пішли саме в такому напрямку, то щодо цілей ми погоджуємося з президентом. І щодо охорони здоров’я, і щодо легальності перебування, і щодо питань доступу до ринку праці, і щодо обмеження сімейних виплат. Тут між нами немає суперечки. Є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, аби воно справді працювало. Я готовий надати всю інформацію, чому наш проєкт діятиме ефективніше. Хоча б із тієї причини, що він стосується всіх іноземців, а не лише українців", - сказав польський урядовець.

Що передбачає закон?

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.

Під час сенатських робіт були відхилені поправки, подані партією "Право і справедливість" яка, серед іншого, пропонувала, щоб польське громадянство можна було отримати лише після десяти років безперервного і легального перебування в Польщі, а не, як нині, після трьох. Інша поправка стосувалася покарання за пропагування "бандерівської ідеології".

Тепер законопроєкт має підписати президент Навроцький.

