Сейм Польщі ухвалив новий закон щодо допомоги українцям після вето Навроцького

У п'ятницю, 12 вересня, Сейм Польщі ухвалив закон, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. Це сталося після вето президента країни Кароля Навроцького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

За закон проголосували 227 польських депутатів, 194 були проти, а сім утрималися.

Проєкт закону, проголосований у Сеймі у пʼятницю, був розроблений після вето президента Кароля Навроцький на поправки до закону про так звану допомогу "800 Плюс" громадянам України у Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

Які зміни у новому законі для українців?

Нове законодавство передбачає, що право на виплати за цією програмою буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю.

Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Крім того, влада країни щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, якщо ні –– виплата "800 Плюс" для них буде призупинена.

Також перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Читайте також: Уряд Польщі розгляне 9 вересня законопроєкт про допомогу українцям: його раніше ветував Навроцький

Зазначається, що у Польщі введуть обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я дорослими громадянами України – зокрема лікувальну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Зрештою, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань, - канцелярія польського президента

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

Читайте: Посольство про вето Навроцького: Рішення Ради Євросоюзу щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС