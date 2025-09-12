Сейм Польши принял новый закон о помощи украинцам после вето Навроцкого

В пятницу, 12 сентября, Сейм Польши принял закон, регулирующий статус пребывания украинских беженцев и выплату им финансовой помощи. Это произошло после вето президента страны Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

За закон проголосовали 227 польских депутатов, 194 были против, а семь воздержались.

Проект закона, проголосованный в Сейме в пятницу, был разработан после вето президента Кароля Навроцкого на поправки к закону о так называемой помощи "800 Плюс" гражданам Украины в Польше.

Какие изменения в новом законе для украинцев?

Новое законодательство предусматривает, что право на выплаты по этой программе будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью.

Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Кроме того, власти страны ежемесячно будут проверять, работают ли украинские беженцы, если нет - выплата "800 Плюс" для них будет приостановлена.

Также будут проверять, не выехал ли украинец из Польши.

Отмечается, что в Польше введут ограничения относительно возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины - в частности лечебную реабилитацию, стоматологическое и медикаментозное лечение.

В конце концов, закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года - срок действия соответствующего решения Совета ЕС.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

