1 924 67

Украине и Польше будет трудно улучшить отношения без урегулирования исторических вопросов, - канцелярия польского президента

м

В канцелярии президента Польши заявили, что без конкретных шагов со стороны Украины по решению исторических споров будет трудно улучшить отношения с Варшавой. Это касается, в частности, разблокирования мест памяти на Волыни.

Об этом руководитель Офиса международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач сказал в интервью еженедельнику Sieci, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Польша сделала для украинцев очень много, в частности в решающий момент.

"Когда далеко не все из тех, кто сейчас выпячивает грудь за орденами, сделали столько, сколько сделали мы. Поэтому мы вправе ожидать конкретных действий, например, разблокирования мест памяти на Волыни. Если мы этого не увидим, будет трудно улучшить отношения", - заявил Пшидач.

"И на этот раз мы не отступим, мы больше не будем закрывать глаза на правду. Тем более, что подобные эксгумации в Украине могут проводить другие страны. Для поляков это совершенно непонятно", - добавил чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Навроцкого в Украину обязательно будет. Нужно говорить об исторических и экономических вопросах, - канцелярия президента Польши

Его также спросили о вето Навроцкого на закон о поддержке украинцев в Польше на следующий день после Дня независимости Украины и эмоциональной реакции Киева.

Пшидач ответил: "Я надеюсь, что все в Киеве понимают, что Украина действительно нуждается в союзниках, в том числе и по соседству, и не в их интересах кого-то отталкивать".

"Мне бы очень хотелось, чтобы наши украинские друзья осознавали, сколько стоила эта помощь, и не воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, как нечто, на что они имеют право", - сказал он.

У Навроцкого добавили, что Польша имеет право ожидать определенной взаимности и решений в важных для нее вопросах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершена эксгумация захоронений польских военных во Львове

Напомним, ранее Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.

история (2020) Польша (8639) Украина (45110) Навроцкий Кароль (47)
Топ комментарии
+26
Ідіот Навроцький-візьми рукавицю. Побережи руку. Постійно дрочити на надуману "волинську трагедію"-таке собі заняття.
01.09.2025 17:47 Ответить
+16
пряма погроза нам українцям від фашиста поляка
01.09.2025 17:48 Ответить
+16
Передайте этому мудаку, если ему больше нечем заняться. Пусть начнёт с репараций к параше за оккупацию совком восточной части Польши в 1939 г. и оккупацию всей Польши начиная с 1944 г. и до развала совка. Так он больше наварит.
01.09.2025 17:50 Ответить
Ідіот Навроцький-візьми рукавицю. Побережи руку. Постійно дрочити на надуману "волинську трагедію"-таке собі заняття.
01.09.2025 17:47 Ответить
пряма погроза нам українцям від фашиста поляка
01.09.2025 17:48 Ответить
Як ти, мешканець вологодчини " забацався" українцем?
Чу, ми без свино..лих із поляками розберемося.
01.09.2025 21:40 Ответить
"Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань Джерело: https://censor.net/ua/n3571652" Забули дописати" ...так, як того хочуть поляки".
01.09.2025 17:49 Ответить
Всі ці промови войвничого Навроцького- виключно для внутрішнього використання.
До закінчення війни Україна не буде витрачати час на "історічни дискусії"
01.09.2025 21:47 Ответить
Передайте этому мудаку, если ему больше нечем заняться. Пусть начнёт с репараций к параше за оккупацию совком восточной части Польши в 1939 г. и оккупацию всей Польши начиная с 1944 г. и до развала совка. Так он больше наварит.
01.09.2025 17:50 Ответить
В них нема достатнього розміру памперса, шоб претензіі до кацапів висувати.. тільки і можуть, шо дойопуватися до тих, хто в біді і скруті.
01.09.2025 17:56 Ответить
Пусть тогда свои претензии к Украине сначала скрутит в трубочку, а потом...
01.09.2025 18:00 Ответить
"Україна - не росія" (С)
01.09.2025 18:02 Ответить
!!!!!!1000!!!!!!
01.09.2025 19:38 Ответить
Так може ж нарваться на "пшёлнах!"...
Для "уродзонего, бардзо гоноровего шляхтича" - це "кревна образа"...
І зробить нічого не зможе...
01.09.2025 17:59 Ответить
Они обосранными родились.
Им всё руководство страны параша убила, и тоже ничего.
01.09.2025 18:02 Ответить
Гітлер https://www.ar25.org/article/nevidoma-istoriya-gitler-u-zhalobi-bilya-grobu-pilsudskogo.html + Пілсудський.
01.09.2025 17:50 Ответить
Під час операції "Вісла" владні підрозділи Польщі вдалися до насилля - палили українські житла, руйнували церкви та українські цвинтарі.
З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела6
357 бойових акцій,

ліквідувала 1509 повстанців,

знищила 1178 бункерів і криївок,

заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні,
3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув'язнили в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 священників. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.
01.09.2025 17:54 Ответить
Може хтось нагадає цим підарам, як вони разом з Гітлером ділили Чехословаччину? Нічого ці нащадки нацистських прихвостней не хочуть сказати з цього приводу?
01.09.2025 17:54 Ответить
Хочуть. Хочуть висловити жаль, що така гарна операція накрилася тазиком вже через рік.
01.09.2025 18:33 Ответить
Як же ви суки заїбали, дрочуни на події минулого, коли вже вам стрельне клепка в голові, що минуле треба лишити в минулому. А ******* відносини треба будувати на об'єктивних засадах взаємної вигоди. Вся Східна Европа це кончелижний совок, як х просто мріє мати власні версії "побєдобєсія", "пам'яті пра вілікае істаріческає прошлає" та інше совкове лайно.
01.09.2025 17:55 Ответить
У канцелярії президента Польщі заявили, що без конкретних кроків з боку України щодо вирішення історичних суперечок буде важко поліпшити відносини з Варшавою. Це стосується, зокрема, розблокування місць пам'яті на Волині. Джерело: https://censor.net/ua/n3571652
І це правда. Питання вже давно не історичне, а політичне. Прийдеться йти на поступки. Краще щось втратити, щоби потім більше придбати.
01.09.2025 17:56 Ответить
"Дай гієні палець - відкусить руку по лікоть...". Польщу, ще на початку 30-х років ХХ столліття, європейці іменували "гієною Європи"...
01.09.2025 18:02 Ответить
Це не завадило прийняти цю "гієну" і до НАТО і до ЄС. А ми, як не "гієни", чекатимемо такого подарунка десятиліттями.
01.09.2025 18:08 Ответить
Ну так візьми, і поміняй все, що ти вважаєш "неправильним"...
01.09.2025 18:12 Ответить
Чи мудра то політика зі сторони Польщі, коли вона насідає на стікаючу кров'ю Україну з суперечними питаннями історичної справедливости? Чи розуміє польське панство, що падіння України в нерівной боротьбі з рашею - це автоматичне знищення Польщі через дуже короткий час. І хай не думають пихаті польські пани, що тоді буде хоч хтось, хто реально впишеться за них. Тоді вже НІХТО!
01.09.2025 17:56 Ответить
Вони так роблять століттями. Їх знищили у 18 сторіччі за то, в 20 му, і я так бачу що вони хочуть повторити в 21му
01.09.2025 20:07 Ответить
У Другу Світову німці вбили 6 млн поляків - тільки за те шо ти поляк - і до них претензій немає - бо вони спонсори
01.09.2025 17:58 Ответить
Які можуть бути претензії до людей, яки вбили 6,0 мільйонів твоїх співвітчизників. Смішно подумати. Будуть претензії - буде заборона на роботу польським заробітчанам в Німеччині.
01.09.2025 18:08 Ответить
Взагалі-то були питання. Поляки пробували пару років тому виставити рахунок Німеччині на трильйон євро чи доларів, але німці їх послали. Ну, якщо зважати, що поляки допомагали Гітлеру свого часу ділити Чехословаччину, де теж виступили як окупанти, то не їм про те говорити.
01.09.2025 18:10 Ответить
Україна в Другій Світовій втратила 10 мільйонів загиблими і 8 мільйонів в Україну не повернулися з-за кордону та з сталінського Гулагу. Загальні людські втрати 18 мільйонів. Але євреї волають про "холокост", поляки скавчать про "полокост", а ми маємо все оце вислуховувати мовчки та ще й з якогось дива, наперекір історичним фактам!, каятись? Та пішли вони всі з їх забаганками.
01.09.2025 18:41 Ответить
"євреї волають про "холокост""? кацап?
01.09.2025 18:51 Ответить
Щойно з бану і тому нагадувати тобі загальновідомі факти не хочу.
01.09.2025 19:02 Ответить
а ти нагадай щоб повернутия до бану, бо антисмітам там саме місце
01.09.2025 19:10 Ответить
Таким манкуртам як ти без роду і племені місце в "слугах".
01.09.2025 19:28 Ответить
Да, давайте розпочнемо з операції Вісла.
01.09.2025 17:58 Ответить
це частина злочинів комуністів.
01.09.2025 18:21 Ответить
Починати треба з так званої пацифікації українського населення на окупованих землях Східної Галичини. Антанта офіційно передала Галичину Польщі рішенням Ради послів великих держав 15 березня 1923 року, що закріпило суверенітет Польщі над Східною Галичиною. Причому передумовою для прийняття такого рішення було вказано визнання Польщею потреби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії для східної частини Галичини. Натомість польський уряд вдався до так званої пацифікації (умиротворення) українського населення, яка стаяила за мету ополячення українців, позбавлення їх української ідентичності. З цією метою був створений концтабір у Березі Картузькій, де було ув'язнено активний український елемент - православні і греко-католицькі св'ященники, члени українських політичних партій, колишні вояки УГА, ЧУГА, Дієвої Армії УНР. І саме у відповідь на такі дії і були створені УГВР, ОУН а згодом і УПА. Акція "Вісла" - то вже через 20 років відбулася з початку "пацифікації".
01.09.2025 18:51 Ответить
можливо раніше, бо поляци Україні мають сплатити репарації за окупацію української території з 1921 р по 1939 р по р.Збруч
01.09.2025 19:04 Ответить
Вони хочуть щоб українці постійно посипали голову попелом і плазували перед мазурами. А після взяття на себе всіх приписаних поляками гріхів, з українців ще й здеруть компенсацію за так звані жертви. Раджу почитати працю "Золоті жнива" Там описано документально іудство більшості поляків стосовно іудеїв під час другої світової.
01.09.2025 17:59 Ответить
"В чужому оці пилинку бачать... В своєму - колоди не помічають...". Поляки масово здавали євреїв німцям та своїм поліцаям. А коли їх забирали до концтаборів - розграбовували їх майно.
01.09.2025 18:09 Ответить
До речі, поетесу єврейського походження Зузанну Гінчанку німецьким нацистам здала саме завидюща полька, власниця будинку у Кракові, кцмнату в якому винаймала Зузанна.
01.09.2025 18:10 Ответить
чи не треба рішати проблеми за чергою? коли поляки забажають компенсації - тоді про це говорити.
01.09.2025 18:19 Ответить
Та отож...Ключові аспекти:
* "Синя поліція" (Policja Granatowa): Це була допоміжна поліція, створена німецькою окупаційною владою з етнічних поляків на території Генерал-губернаторства (окупована частина Польщі). Хоча її основною функцією була боротьба зі звичайною злочинністю, "синя поліція" також змушена була допомагати німцям у переслідуванні євреїв, зокрема в облавах на ґетто, конвоюванні до місць страти та пошуку євреїв, що переховувались.
* Погроми та масові вбивства: Одним із найвідоміших і найтрагічніших прикладів є погром у Єдвабному, що стався 10 липня 1941 року. У цьому селі на північному сході Польщі група місцевих поляків, за наглядом і з дозволу німців, зігнала сотні єврейських мешканців до сараю і спалила їх живцем. Ця подія, викрита істориком Яном Гроссом у його книзі "Сусіди", стала каталізатором широкої дискусії в польському суспільстві про роль поляків у Голокості. Подібні інциденти, хоч і меншого масштабу, траплялися і в інших населених пунктах.
* "Мисливці на євреїв" (Szmalcownictwo): Це явище стало відомим на всій території окупованої Польщі. Шмальцовники - це люди, які шантажували євреїв, що переховувались, або поляків, які їм допомагали. Вони вимагали гроші, погрожуючи здати їх німцям. Хоча це не було масовим явищем, такі дії були надзвичайно небезпечними і призвели до загибелі багатьох євреїв.
01.09.2025 18:27 Ответить
Историческими вопросами пусть занимаются историки...
01.09.2025 18:00 Ответить
І Польща має свого Фіцоорбана....
01.09.2025 18:01 Ответить
Зараз Янелоха тупо кинуть не некомпетентності, і він погодиться з точною зору поляків про наше минуле.
01.09.2025 18:03 Ответить
Схоже - у Польщі з'явився ще один трамп , якому - всі навкруги винні .
х На врот цький вже зовсім береги поплутав . Від німців вимагає ще одних репарацій . Німці в шоці .
Це вже схоже на корову , яку поляки безкінечно взялися доїти .
01.09.2025 18:04 Ответить
Звісно важко. Нам не впадло покаятися за помилки предків, вам - впадло, у вас лохторат на минуле добре клює.
01.09.2025 18:06 Ответить
Навроцький під оплески Москви хоче заборонити символіку ОУН і УПА.

Полякам слід розібратися із власною історією.

Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки у 1944 році сформували на зразок «Waffen», і під якою польська військова еліта вірою і правдою служила Вермахту.
01.09.2025 18:06 Ответить
Осіннє загострення волинсько-різневої шизофренії у пшеко-нациків
01.09.2025 18:07 Ответить
Простою мовою кажучи, поляки хочуть, аби ми погодилися, що їхня історія - правильна, а наша - неправильна... Ну і чим вони в цьому відрізняються від росіян?
01.09.2025 18:12 Ответить
а які в нас розбіжності з поляками?
01.09.2025 18:17 Ответить
не дуже розумію в чому проблема дати полякам те, що вони хочуть.
01.09.2025 18:15 Ответить
А ще ось кілька конкретних прикладів звірств, які, були вчинені підрозділами Армії Крайової:

Різанина в Сагрині (10 березня 1944 року): Це одна з наймасштабніших трагедій, вчинених польським підпіллям. Підрозділи Армії Крайової та Батальйонів хлопських, як частина широкомасштабної антиукраїнської акції на Люблінщині, оточили та напали на українське село Сагринь. Під час нападу, який тривав кілька годин, було вбито від 800 до 1240 мирних жителів, в основному жінок, дітей та людей похилого віку. Село було повністю спалене, в тому числі церква. Вижилі свідки розповідали про надзвичайну жорстокість нападників.

Трагедія в Павлокомі (3 березня 1945 року): Загін Армії Крайової увійшов в українське село Павлокома на Підкарпатті. Після того, як жителів села зібрали в одному місці, поляки відібрали чоловіків і хлопців, яких розстріляли в місцевому лісі. За різними оцінками, було вбито від 360 до 400 українців.

Різанина в Березці (11 квітня 1944 року): Під час нападу польського загону на українське село Березка на території ********* Підкарпатського воєводства, було вбито 173 українці, включно з жінками та дітьми. За даними істориків, нападники діяли з надзвичайною жорстокістю, вбиваючи людей сокирами та іншими знаряддями. Також було спалено близько 150 будинків.

Напади на українські села в 1944-1945 роках на Холмщині та Люблінщині: Протягом 1944-1945 років підрозділи АК та інших польських формувань здійснили численні напади на українські села в цих регіонах. Метою цих нападів було витіснення українського населення та знищення його соціальної та культурної інфраструктури. Ці акції часто супроводжувалися спаленням хат, масовими вбивствами, пограбуваннями та вигнанням жителів.
01.09.2025 18:24 Ответить
поляки їх визнали.
01.09.2025 18:49 Ответить
Хто і коли першим почав «зіґувати» в Україні? Польська партія «Stronnictwo Narodowe».
Ця політична сила на всіх рівнях відверто пропагувала крайній антисемітизм і шовінізм, а корінний народ Галичини й Волині (власне, українців) вважала чужорідною національною меншиною. Причому такою меншиною, яку треба чим скоріш асимілювати: зпольщити й покатоличити.
Партія налічувала близько 200 000 членів і Львів був одним з її центрів.
01.09.2025 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L74ulZRCBCU Навроцький промахнувся? Поляки критикують безглузде вето президента
01.09.2025 18:36 Ответить
Класичний шантаж! Дайте їм цю трагедію, нехай носяться з нею! А шо там із розстрілом польських офіцерів та вбивством президннта Качинського? Та ми все пам'ятаємо...
01.09.2025 18:39 Ответить
Тобто більшість поляків на відміну від більшості німців не думають, що українці зробили дуже багато для Польщі прямо зараз відбивши російську армію. Отже вони і не бачать проблеми в діях рашки.
От і все, поляки вибрали шлях нищення ЄС з середини та противагу ЄС, Німеччині та Україні. Вони завжди ходили по лезу ножа і таки вибрали антиукраїнський та антиєвропейський напрямок. Тепер природній союзник України - Німеччина, країни Скандинавії, Бенілюксу та інші. Прийдеться разом давити Польщу, як і Угорщину, щоб вони не роздавили Україну разом з рашкою. Для цього не потрібно якось атакувати Польщу, ми просто доживемо до цього вибору і дій
01.09.2025 18:57 Ответить
дурня якась.
01.09.2025 19:02 Ответить
Дурня - це електорат Польщі. А для мене це все було передбачувавно ще щось 6 років тому.
Я полякам відкрито говорив, що така ситуація як зараз може скластися з ймовірністю 50%. Розказував, що Бамбас - це тільки початок, щоб кожен поляк вивчив слово "сеператисти", а не "колаборанти".
Казав, що буде більша війна і перший час з 100 тисяч поляків (з яких насправді половина українців) будуть зустрічати біженців прям на кордоні та Польща допоможе зброєю. Але й казав, що допоможуть зброєю, бо влада розумніша від пересічних громадян й всі польські шовіністи будуть сидіти всрані та будуть боятись слово сказати. Потім решта поляків 40000000 - 100000 повірять, що то вони допомогли українцям (бо новини дивились) і як самий заздрісний народ з який я знаю, почнуть ненавидіти українців і виправдовувати ними всі свої проблеми. Чому? Бо Польща слабка, поляки слабкі, багато ******* і мало роблять. В їх головах, те що вони з 2014 року кілька поляків України прийняли і все - це пзц допомога. Казав, що це так буде, бо вони нікчемні і вважають, що коли росіяни вбили кількох десятків поляків з президентом - це в межах норми.
Як нікчеми вони можуть атакувати тільки своїх союзників - Німеччину, завдяки якій (бо мала найбільшу армію і вплив) Польща здобула незалежність від совка. А те, що вони надрочували на Угорщину і вважали їх єдиним союзником тільки через те, що ті воювали з ЄС про багато говорить.
Коротше, я це говорив, а вони слухали і не було моменту, що хтось щось заперечив. Все було передбачувано і пів країни цілеспрямовано до цього хоче йти до руйнації ЄС та приниження українців.
01.09.2025 19:30 Ответить
Маячня !
01.09.2025 19:16 Ответить
Навроцький - прихильник Трампа, і цим все сказано. А оця зацикленість на історії свідчить про те, що нічого іншого він не знає і не вміє, а крім того не розуміє, що історія дуже суб'єктивна, і не можна абсолютизувати лише одну точку зору.
01.09.2025 19:13 Ответить
Будем пам'ятати, як Навроцкій і його шобла в найтяжчий час для українців вирішила ставити їх на коліна, щоб вони просили і молили їх
ЗА що...
01.09.2025 19:13 Ответить
бабки на беженцев выделялись из общака Евросоюза также как и на вооружение. Это раз. "Беженцы" в казну польши бабла принесли больше чем на них потратили. Это два. И нацик поляк если решил что может урвать или читать нотации со своей колокольни соседу который его пятую точку гоноровую прикрывает от империализма то идет этот гоноровый вслед за уззким кораблём. Это три
01.09.2025 19:18 Ответить
На коліна всім полякам за операцію "Вісла". Но в принципі, всі сусіди воювали та різали друг друга, то не є щось унікальне, просто наш сусід викручає руки, коли нам важко. Падло.
01.09.2025 19:31 Ответить
А как там клоун навроцкий относится к катыни?
И сегодня мотели грохнуть самолет, как грохнули в смоленске все польское правительство. И как навроцкий отреагировал?
Ах да, нельзя гавкать на хозяина.
01.09.2025 19:39 Ответить
Самі ляхи нагнітають відносини витягаючи скелети з шафи. А операція "Вісла" та пацифікації теж можна роздути та вимагати триліон євро за втрачене майно та депортацію сотні тисяч українців.Бо палиця має два кінці і цю гру польських нациків теж можна грати на двох.
01.09.2025 19:40 Ответить
Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань, - канцелярія польського президента
=======================
кацапські шахєди на польській території швидко приберуть цю важкість у відносинах і ляхи згадають про дружбу з українцями.
01.09.2025 20:43 Ответить
 
 