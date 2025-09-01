Украине и Польше будет трудно улучшить отношения без урегулирования исторических вопросов, - канцелярия польского президента

В канцелярии президента Польши заявили, что без конкретных шагов со стороны Украины по решению исторических споров будет трудно улучшить отношения с Варшавой. Это касается, в частности, разблокирования мест памяти на Волыни.

Об этом руководитель Офиса международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач сказал в интервью еженедельнику Sieci, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Польша сделала для украинцев очень много, в частности в решающий момент.

"Когда далеко не все из тех, кто сейчас выпячивает грудь за орденами, сделали столько, сколько сделали мы. Поэтому мы вправе ожидать конкретных действий, например, разблокирования мест памяти на Волыни. Если мы этого не увидим, будет трудно улучшить отношения", - заявил Пшидач.

"И на этот раз мы не отступим, мы больше не будем закрывать глаза на правду. Тем более, что подобные эксгумации в Украине могут проводить другие страны. Для поляков это совершенно непонятно", - добавил чиновник.

Его также спросили о вето Навроцкого на закон о поддержке украинцев в Польше на следующий день после Дня независимости Украины и эмоциональной реакции Киева.

Пшидач ответил: "Я надеюсь, что все в Киеве понимают, что Украина действительно нуждается в союзниках, в том числе и по соседству, и не в их интересах кого-то отталкивать".

"Мне бы очень хотелось, чтобы наши украинские друзья осознавали, сколько стоила эта помощь, и не воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, как нечто, на что они имеют право", - сказал он.

У Навроцкого добавили, что Польша имеет право ожидать определенной взаимности и решений в важных для нее вопросах.

Напомним, ранее Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.