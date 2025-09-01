Украине и Польше будет трудно улучшить отношения без урегулирования исторических вопросов, - канцелярия польского президента
В канцелярии президента Польши заявили, что без конкретных шагов со стороны Украины по решению исторических споров будет трудно улучшить отношения с Варшавой. Это касается, в частности, разблокирования мест памяти на Волыни.
Об этом руководитель Офиса международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач сказал в интервью еженедельнику Sieci, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, Польша сделала для украинцев очень много, в частности в решающий момент.
"Когда далеко не все из тех, кто сейчас выпячивает грудь за орденами, сделали столько, сколько сделали мы. Поэтому мы вправе ожидать конкретных действий, например, разблокирования мест памяти на Волыни. Если мы этого не увидим, будет трудно улучшить отношения", - заявил Пшидач.
"И на этот раз мы не отступим, мы больше не будем закрывать глаза на правду. Тем более, что подобные эксгумации в Украине могут проводить другие страны. Для поляков это совершенно непонятно", - добавил чиновник.
Его также спросили о вето Навроцкого на закон о поддержке украинцев в Польше на следующий день после Дня независимости Украины и эмоциональной реакции Киева.
Пшидач ответил: "Я надеюсь, что все в Киеве понимают, что Украина действительно нуждается в союзниках, в том числе и по соседству, и не в их интересах кого-то отталкивать".
"Мне бы очень хотелось, чтобы наши украинские друзья осознавали, сколько стоила эта помощь, и не воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, как нечто, на что они имеют право", - сказал он.
У Навроцкого добавили, что Польша имеет право ожидать определенной взаимности и решений в важных для нее вопросах.
Напомним, ранее Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.
Чу, ми без свино..лих із поляками розберемося.
До закінчення війни Україна не буде витрачати час на "історічни дискусії"
Для "уродзонего, бардзо гоноровего шляхтича" - це "кревна образа"...
І зробить нічого не зможе...
Им всё руководство страны параша убила, и тоже ничего.
З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела6
357 бойових акцій,
ліквідувала 1509 повстанців,
знищила 1178 бункерів і криївок,
заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні,
3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув'язнили в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 священників. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.
І це правда. Питання вже давно не історичне, а політичне. Прийдеться йти на поступки. Краще щось втратити, щоби потім більше придбати.
* "Синя поліція" (Policja Granatowa): Це була допоміжна поліція, створена німецькою окупаційною владою з етнічних поляків на території Генерал-губернаторства (окупована частина Польщі). Хоча її основною функцією була боротьба зі звичайною злочинністю, "синя поліція" також змушена була допомагати німцям у переслідуванні євреїв, зокрема в облавах на ґетто, конвоюванні до місць страти та пошуку євреїв, що переховувались.
* Погроми та масові вбивства: Одним із найвідоміших і найтрагічніших прикладів є погром у Єдвабному, що стався 10 липня 1941 року. У цьому селі на північному сході Польщі група місцевих поляків, за наглядом і з дозволу німців, зігнала сотні єврейських мешканців до сараю і спалила їх живцем. Ця подія, викрита істориком Яном Гроссом у його книзі "Сусіди", стала каталізатором широкої дискусії в польському суспільстві про роль поляків у Голокості. Подібні інциденти, хоч і меншого масштабу, траплялися і в інших населених пунктах.
* "Мисливці на євреїв" (Szmalcownictwo): Це явище стало відомим на всій території окупованої Польщі. Шмальцовники - це люди, які шантажували євреїв, що переховувались, або поляків, які їм допомагали. Вони вимагали гроші, погрожуючи здати їх німцям. Хоча це не було масовим явищем, такі дії були надзвичайно небезпечними і призвели до загибелі багатьох євреїв.
х На врот цький вже зовсім береги поплутав . Від німців вимагає ще одних репарацій . Німці в шоці .
Це вже схоже на корову , яку поляки безкінечно взялися доїти .
Полякам слід розібратися із власною історією.
Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки у 1944 році сформували на зразок «Waffen», і під якою польська військова еліта вірою і правдою служила Вермахту.
Різанина в Сагрині (10 березня 1944 року): Це одна з наймасштабніших трагедій, вчинених польським підпіллям. Підрозділи Армії Крайової та Батальйонів хлопських, як частина широкомасштабної антиукраїнської акції на Люблінщині, оточили та напали на українське село Сагринь. Під час нападу, який тривав кілька годин, було вбито від 800 до 1240 мирних жителів, в основному жінок, дітей та людей похилого віку. Село було повністю спалене, в тому числі церква. Вижилі свідки розповідали про надзвичайну жорстокість нападників.
Трагедія в Павлокомі (3 березня 1945 року): Загін Армії Крайової увійшов в українське село Павлокома на Підкарпатті. Після того, як жителів села зібрали в одному місці, поляки відібрали чоловіків і хлопців, яких розстріляли в місцевому лісі. За різними оцінками, було вбито від 360 до 400 українців.
Різанина в Березці (11 квітня 1944 року): Під час нападу польського загону на українське село Березка на території ********* Підкарпатського воєводства, було вбито 173 українці, включно з жінками та дітьми. За даними істориків, нападники діяли з надзвичайною жорстокістю, вбиваючи людей сокирами та іншими знаряддями. Також було спалено близько 150 будинків.
Напади на українські села в 1944-1945 роках на Холмщині та Люблінщині: Протягом 1944-1945 років підрозділи АК та інших польських формувань здійснили численні напади на українські села в цих регіонах. Метою цих нападів було витіснення українського населення та знищення його соціальної та культурної інфраструктури. Ці акції часто супроводжувалися спаленням хат, масовими вбивствами, пограбуваннями та вигнанням жителів.
Ця політична сила на всіх рівнях відверто пропагувала крайній антисемітизм і шовінізм, а корінний народ Галичини й Волині (власне, українців) вважала чужорідною національною меншиною. Причому такою меншиною, яку треба чим скоріш асимілювати: зпольщити й покатоличити.
Партія налічувала близько 200 000 членів і Львів був одним з її центрів.
От і все, поляки вибрали шлях нищення ЄС з середини та противагу ЄС, Німеччині та Україні. Вони завжди ходили по лезу ножа і таки вибрали антиукраїнський та антиєвропейський напрямок. Тепер природній союзник України - Німеччина, країни Скандинавії, Бенілюксу та інші. Прийдеться разом давити Польщу, як і Угорщину, щоб вони не роздавили Україну разом з рашкою. Для цього не потрібно якось атакувати Польщу, ми просто доживемо до цього вибору і дій
Я полякам відкрито говорив, що така ситуація як зараз може скластися з ймовірністю 50%. Розказував, що Бамбас - це тільки початок, щоб кожен поляк вивчив слово "сеператисти", а не "колаборанти".
Казав, що буде більша війна і перший час з 100 тисяч поляків (з яких насправді половина українців) будуть зустрічати біженців прям на кордоні та Польща допоможе зброєю. Але й казав, що допоможуть зброєю, бо влада розумніша від пересічних громадян й всі польські шовіністи будуть сидіти всрані та будуть боятись слово сказати. Потім решта поляків 40000000 - 100000 повірять, що то вони допомогли українцям (бо новини дивились) і як самий заздрісний народ з який я знаю, почнуть ненавидіти українців і виправдовувати ними всі свої проблеми. Чому? Бо Польща слабка, поляки слабкі, багато ******* і мало роблять. В їх головах, те що вони з 2014 року кілька поляків України прийняли і все - це пзц допомога. Казав, що це так буде, бо вони нікчемні і вважають, що коли росіяни вбили кількох десятків поляків з президентом - це в межах норми.
Як нікчеми вони можуть атакувати тільки своїх союзників - Німеччину, завдяки якій (бо мала найбільшу армію і вплив) Польща здобула незалежність від совка. А те, що вони надрочували на Угорщину і вважали їх єдиним союзником тільки через те, що ті воювали з ЄС про багато говорить.
Коротше, я це говорив, а вони слухали і не було моменту, що хтось щось заперечив. Все було передбачувано і пів країни цілеспрямовано до цього хоче йти до руйнації ЄС та приниження українців.
ЗА що...
И сегодня мотели грохнуть самолет, как грохнули в смоленске все польское правительство. И как навроцкий отреагировал?
Ах да, нельзя гавкать на хозяина.
кацапські шахєди на польській території швидко приберуть цю важкість у відносинах і ляхи згадають про дружбу з українцями.