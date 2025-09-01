Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань, - канцелярія польського президента
У канцелярії президента Польщі заявили, що без конкретних кроків з боку України щодо вирішення історичних суперечок буде важко поліпшити відносини з Варшавою. Це стосується, зокрема, розблокування місць пам'яті на Волині.
Про це керівник Офісу міжнародної політики канцелярії польського лідера Марчин Пшидач сказав в інтерв’ю тижневику Sieci, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, Польща зробила для українців дуже багато, зокрема у вирішальний момент.
"Коли далеко не всі з тих, хто зараз випинає груди за орденами, зробили стільки, скільки зробили ми. Тому ми маємо право очікувати конкретних дій, наприклад, розблокування місць пам'яті на Волині. Якщо ми цього не побачимо, буде важко поліпшити відносини", - заявив Пшидач.
"І цього разу ми не відступимо, ми більше не будемо закривати очі на правду. Тим більше, що подібні ексгумації в Україні можуть проводити інші країни. Для поляків це абсолютно незрозуміло", - додав посадовець.
Його також запитали про вето Навроцького на закон щодо підтримки українців у Польщі на наступний день після Дня незалежності України й емоційну реакцію Києва.
Пшидач відповів: "Я сподіваюся, що всі в Києві розуміють, що Україна справді потребує союзників, у тому числі й по сусідству, і не в їхніх інтересах когось відштовхувати".
"Мені б дуже хотілося, щоб наші українські друзі усвідомлювали, скільки коштувала ця допомога, і не сприймали її як щось само собою зрозуміле, як щось, на що вони мають право", - сказав він.
У Навроцького додали, що Польща має право очікувати певної взаємності та рішень у важливих для неї питаннях.
Нагадаємо, раніше Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.
Для "уродзонего, бардзо гоноровего шляхтича" - це "кревна образа"...
І зробить нічого не зможе...
Им всё руководство страны параша убила, и тоже ничего.
З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела6
357 бойових акцій,
ліквідувала 1509 повстанців,
знищила 1178 бункерів і криївок,
заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні,
3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув'язнили в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 священників. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.
І це правда. Питання вже давно не історичне, а політичне. Прийдеться йти на поступки. Краще щось втратити, щоби потім більше придбати.
х На врот цький вже зовсім береги поплутав . Від німців вимагає ще одних репарацій . Німці в шоці .
Це вже схоже на корову , яку поляки безкінечно взялися доїти .
Полякам слід розібратися із власною історією.
Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки у 1944 році сформували на зразок «Waffen», і під якою польська військова еліта вірою і правдою служила Вермахту.
Різанина в Сагрині (10 березня 1944 року): Це одна з наймасштабніших трагедій, вчинених польським підпіллям. Підрозділи Армії Крайової та Батальйонів хлопських, як частина широкомасштабної антиукраїнської акції на Люблінщині, оточили та напали на українське село Сагринь. Під час нападу, який тривав кілька годин, було вбито від 800 до 1240 мирних жителів, в основному жінок, дітей та людей похилого віку. Село було повністю спалене, в тому числі церква. Вижилі свідки розповідали про надзвичайну жорстокість нападників.
Трагедія в Павлокомі (3 березня 1945 року): Загін Армії Крайової увійшов в українське село Павлокома на Підкарпатті. Після того, як жителів села зібрали в одному місці, поляки відібрали чоловіків і хлопців, яких розстріляли в місцевому лісі. За різними оцінками, було вбито від 360 до 400 українців.
Різанина в Березці (11 квітня 1944 року): Під час нападу польського загону на українське село Березка на території ********* Підкарпатського воєводства, було вбито 173 українці, включно з жінками та дітьми. За даними істориків, нападники діяли з надзвичайною жорстокістю, вбиваючи людей сокирами та іншими знаряддями. Також було спалено близько 150 будинків.
Напади на українські села в 1944-1945 роках на Холмщині та Люблінщині: Протягом 1944-1945 років підрозділи АК та інших польських формувань здійснили численні напади на українські села в цих регіонах. Метою цих нападів було витіснення українського населення та знищення його соціальної та культурної інфраструктури. Ці акції часто супроводжувалися спаленням хат, масовими вбивствами, пограбуваннями та вигнанням жителів.