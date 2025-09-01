УКР
Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань, - канцелярія польського президента

У канцелярії президента Польщі заявили, що без конкретних кроків з боку України щодо вирішення історичних суперечок буде важко поліпшити відносини з Варшавою. Це стосується, зокрема, розблокування місць пам'яті на Волині.

Про це керівник Офісу міжнародної політики канцелярії польського лідера Марчин Пшидач сказав в інтерв’ю тижневику Sieci, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, Польща зробила для українців дуже багато, зокрема у вирішальний момент.

"Коли далеко не всі з тих, хто зараз випинає груди за орденами, зробили стільки, скільки зробили ми. Тому ми маємо право очікувати конкретних дій, наприклад, розблокування місць пам'яті на Волині. Якщо ми цього не побачимо, буде важко поліпшити відносини", - заявив Пшидач.

"І цього разу ми не відступимо, ми більше не будемо закривати очі на правду. Тим більше, що подібні ексгумації в Україні можуть проводити інші країни. Для поляків це абсолютно незрозуміло", - додав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Навроцького до України обов’язково буде. Потрібно говорити про історичні та економічні питання, - канцелярія президента Польщі

Його також запитали про вето Навроцького на закон щодо підтримки українців у Польщі на наступний день після Дня незалежності України й емоційну реакцію Києва.

Пшидач відповів: "Я сподіваюся, що всі в Києві розуміють, що Україна справді потребує союзників, у тому числі й по сусідству, і не в їхніх інтересах когось відштовхувати".

"Мені б дуже хотілося, щоб наші українські друзі усвідомлювали, скільки коштувала ця допомога, і не сприймали її як щось само собою зрозуміле, як щось, на що вони мають право", - сказав він.

У Навроцького додали, що Польща має право очікувати певної взаємності та рішень у важливих для неї питаннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено ексгумацію поховань польських військових у Львові

Нагадаємо, раніше Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.

історія (1074) Польща (8783) Україна (6111) Навроцький Кароль (47)
Ідіот Навроцький-візьми рукавицю. Побережи руку. Постійно дрочити на надуману "волинську трагедію"-таке собі заняття.
01.09.2025 17:47 Відповісти
+5
пряма погроза нам українцям від фашиста поляка
01.09.2025 17:48 Відповісти
+5
"Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань Джерело: https://censor.net/ua/n3571652" Забули дописати" ...так, як того хочуть поляки".
01.09.2025 17:49 Відповісти
Передайте этому мудаку, если ему больше нечем заняться. Пусть начнёт с репараций к параше за оккупацию совком восточной части Польши в 1939 г. и оккупацию всей Польши начиная с 1944 г. и до развала совка. Так он больше наварит.
01.09.2025 17:50 Відповісти
В них нема достатнього розміру памперса, шоб претензіі до кацапів висувати.. тільки і можуть, шо дойопуватися до тих, хто в біді і скруті.
01.09.2025 17:56 Відповісти
Пусть тогда свои претензии к Украине сначала скрутит в трубочку, а потом...
01.09.2025 18:00 Відповісти
"Україна - не росія" (С)
01.09.2025 18:02 Відповісти
Так може ж нарваться на "пшёлнах!"...
Для "уродзонего, бардзо гоноровего шляхтича" - це "кревна образа"...
І зробить нічого не зможе...
01.09.2025 17:59 Відповісти
Они обосранными родились.
Им всё руководство страны параша убила, и тоже ничего.
01.09.2025 18:02 Відповісти
Гітлер https://www.ar25.org/article/nevidoma-istoriya-gitler-u-zhalobi-bilya-grobu-pilsudskogo.html + Пілсудський.
01.09.2025 17:50 Відповісти
Під час операції "Вісла" владні підрозділи Польщі вдалися до насилля - палили українські житла, руйнували церкви та українські цвинтарі.
З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела6
357 бойових акцій,

ліквідувала 1509 повстанців,

знищила 1178 бункерів і криївок,

заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні,
3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув'язнили в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 священників. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.
01.09.2025 17:54 Відповісти
Може хтось нагадає цим підарам, як вони разом з Гітлером ділили Чехословаччину? Нічого ці нащадки нацистських прихвостней не хочуть сказати з цього приводу?
01.09.2025 17:54 Відповісти
Як же ви суки заїбали, дрочуни на події минулого, коли вже вам стрельне клепка в голові, що минуле треба лишити в минулому. А ******* відносини треба будувати на об'єктивних засадах взаємної вигоди. Вся Східна Европа це кончелижний совок, як х просто мріє мати власні версії "побєдобєсія", "пам'яті пра вілікае істаріческає прошлає" та інше совкове лайно.
01.09.2025 17:55 Відповісти
У канцелярії президента Польщі заявили, що без конкретних кроків з боку України щодо вирішення історичних суперечок буде важко поліпшити відносини з Варшавою. Це стосується, зокрема, розблокування місць пам'яті на Волині. Джерело: https://censor.net/ua/n3571652
І це правда. Питання вже давно не історичне, а політичне. Прийдеться йти на поступки. Краще щось втратити, щоби потім більше придбати.
01.09.2025 17:56 Відповісти
"Дай гієні палець - відкусить руку по лікоть...". Польщу, ще на початку 30-х років ХХ столліття, європейці іменували "гієною Європи"...
01.09.2025 18:02 Відповісти
Це не завадило прийняти цю "гієну" і до НАТО і до ЄС. А ми, як не "гієни", чекатимемо такого подарунка десятиліттями.
01.09.2025 18:08 Відповісти
Ну так візьми, і поміняй все, що ти вважаєш "неправильним"...
01.09.2025 18:12 Відповісти
Чи мудра то політика зі сторони Польщі, коли вона насідає на стікаючу кров'ю Україну з суперечними питаннями історичної справедливости? Чи розуміє польське панство, що падіння України в нерівной боротьбі з рашею - це автоматичне знищення Польщі через дуже короткий час. І хай не думають пихаті польські пани, що тоді буде хоч хтось, хто реально впишеться за них. Тоді вже НІХТО!
01.09.2025 17:56 Відповісти
У Другу Світову німці вбили 6 млн поляків - тільки за те шо ти поляк - і до них претензій немає - бо вони спонсори
01.09.2025 17:58 Відповісти
Які можуть бути претензії до людей, яки вбили 6,0 мільйонів твоїх співвітчизників. Смішно подумати. Будуть претензії - буде заборона на роботу польським заробітчанам в Німеччині.
01.09.2025 18:08 Відповісти
Взагалі-то були питання. Поляки пробували пару років тому виставити рахунок Німеччині на трильйон євро чи доларів, але німці їх послали. Ну, якщо зважати, що поляки допомагали Гітлеру свого часу ділити Чехословаччину, де теж виступили як окупанти, то не їм про те говорити.
01.09.2025 18:10 Відповісти
Да, давайте розпочнемо з операції Вісла.
01.09.2025 17:58 Відповісти
це частина злочинів комуністів.
01.09.2025 18:21 Відповісти
Вони хочуть щоб українці постійно посипали голову попелом і плазували перед мазурами. А після взяття на себе всіх приписаних поляками гріхів, з українців ще й здеруть компенсацію за так звані жертви. Раджу почитати працю "Золоті жнива" Там описано документально іудство більшості поляків стосовно іудеїв під час другої світової.
01.09.2025 17:59 Відповісти
"В чужому оці пилинку бачать... В своєму - колоди не помічають...". Поляки масово здавали євреїв німцям та своїм поліцаям. А коли їх забирали до концтаборів - розграбовували їх майно.
01.09.2025 18:09 Відповісти
До речі, поетесу єврейського походження Зузанну Гінчанку німецьким нацистам здала саме завидюща полька, власниця будинку у Кракові, кцмнату в якому винаймала Зузанна.
01.09.2025 18:10 Відповісти
чи не треба рішати проблеми за чергою? коли поляки забажають компенсації - тоді про це говорити.
01.09.2025 18:19 Відповісти
Историческими вопросами пусть занимаются историки...
01.09.2025 18:00 Відповісти
І Польща має свого Фіцоорбана....
01.09.2025 18:01 Відповісти
Зараз Янелоха тупо кинуть не некомпетентності, і він погодиться з точною зору поляків про наше минуле.
01.09.2025 18:03 Відповісти
Схоже - у Польщі з'явився ще один трамп , якому - всі навкруги винні .
х На врот цький вже зовсім береги поплутав . Від німців вимагає ще одних репарацій . Німці в шоці .
Це вже схоже на корову , яку поляки безкінечно взялися доїти .
01.09.2025 18:04 Відповісти
Звісно важко. Нам не впадло покаятися за помилки предків, вам - впадло, у вас лохторат на минуле добре клює.
01.09.2025 18:06 Відповісти
Навроцький під оплески Москви хоче заборонити символіку ОУН і УПА.

Полякам слід розібратися із власною історією.

Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки у 1944 році сформували на зразок «Waffen», і під якою польська військова еліта вірою і правдою служила Вермахту.
01.09.2025 18:06 Відповісти
Осіннє загострення волинсько-різневої шизофренії у пшеко-нациків
01.09.2025 18:07 Відповісти
Простою мовою кажучи, поляки хочуть, аби ми погодилися, що їхня історія - правильна, а наша - неправильна... Ну і чим вони в цьому відрізняються від росіян?
01.09.2025 18:12 Відповісти
а які в нас розбіжності з поляками?
01.09.2025 18:17 Відповісти
не дуже розумію в чому проблема дати полякам те, що вони хочуть.
01.09.2025 18:15 Відповісти
А ще ось кілька конкретних прикладів звірств, які, були вчинені підрозділами Армії Крайової:

Різанина в Сагрині (10 березня 1944 року): Це одна з наймасштабніших трагедій, вчинених польським підпіллям. Підрозділи Армії Крайової та Батальйонів хлопських, як частина широкомасштабної антиукраїнської акції на Люблінщині, оточили та напали на українське село Сагринь. Під час нападу, який тривав кілька годин, було вбито від 800 до 1240 мирних жителів, в основному жінок, дітей та людей похилого віку. Село було повністю спалене, в тому числі церква. Вижилі свідки розповідали про надзвичайну жорстокість нападників.

Трагедія в Павлокомі (3 березня 1945 року): Загін Армії Крайової увійшов в українське село Павлокома на Підкарпатті. Після того, як жителів села зібрали в одному місці, поляки відібрали чоловіків і хлопців, яких розстріляли в місцевому лісі. За різними оцінками, було вбито від 360 до 400 українців.

Різанина в Березці (11 квітня 1944 року): Під час нападу польського загону на українське село Березка на території ********* Підкарпатського воєводства, було вбито 173 українці, включно з жінками та дітьми. За даними істориків, нападники діяли з надзвичайною жорстокістю, вбиваючи людей сокирами та іншими знаряддями. Також було спалено близько 150 будинків.

Напади на українські села в 1944-1945 роках на Холмщині та Люблінщині: Протягом 1944-1945 років підрозділи АК та інших польських формувань здійснили численні напади на українські села в цих регіонах. Метою цих нападів було витіснення українського населення та знищення його соціальної та культурної інфраструктури. Ці акції часто супроводжувалися спаленням хат, масовими вбивствами, пограбуваннями та вигнанням жителів.
01.09.2025 18:24 Відповісти
 
 