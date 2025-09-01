Україні та Польщі буде важко поліпшити відносини без врегулювання історичних питань, - канцелярія польського президента

У канцелярії президента Польщі заявили, що без конкретних кроків з боку України щодо вирішення історичних суперечок буде важко поліпшити відносини з Варшавою. Це стосується, зокрема, розблокування місць пам'яті на Волині.

Про це керівник Офісу міжнародної політики канцелярії польського лідера Марчин Пшидач сказав в інтерв'ю тижневика Sieci

За його словами, Польща зробила для українців дуже багато, зокрема у вирішальний момент.

"Коли далеко не всі з тих, хто зараз випинає груди за орденами, зробили стільки, скільки зробили ми. Тому ми маємо право очікувати конкретних дій, наприклад, розблокування місць пам'яті на Волині. Якщо ми цього не побачимо, буде важко поліпшити відносини", - заявив Пшидач.

"І цього разу ми не відступимо, ми більше не будемо закривати очі на правду. Тим більше, що подібні ексгумації в Україні можуть проводити інші країни. Для поляків це абсолютно незрозуміло", - додав посадовець.

Його також запитали про вето Навроцького на закон щодо підтримки українців у Польщі на наступний день після Дня незалежності України й емоційну реакцію Києва.

Пшидач відповів: "Я сподіваюся, що всі в Києві розуміють, що Україна справді потребує союзників, у тому числі й по сусідству, і не в їхніх інтересах когось відштовхувати".

"Мені б дуже хотілося, щоб наші українські друзі усвідомлювали, скільки коштувала ця допомога, і не сприймали її як щось само собою зрозуміле, як щось, на що вони мають право", - сказав він.

У Навроцького додали, що Польща має право очікувати певної взаємності та рішень у важливих для неї питаннях.

Нагадаємо, раніше Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.