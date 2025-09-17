РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8980 посетителей онлайн
Новости Украинские беженцы в Польше
1 773 15

Сенат Польши поддержал законопроект о помощи украинцам без поправок

Украина и Польша

Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 57 сенаторов, "против" - 32, никто не воздержался от голоса. Закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения РФ, а также связывает выплату социальных пособий - в частности программы "800+" - с профессиональной активностью.

Отмечается, что нормы были подготовлены после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую версию этого закона.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик надеется, что президент подпишет закон в нынешней редакции.

"Что касается этого закона, какие там положения, почему мы пошли именно в таком направлении, то относительно целей мы согласны с президентом. И по здравоохранению, и по легальности пребывания, и по вопросам доступа к рынку труда, и по ограничению семейных выплат. Здесь между нами нет спора. Есть скорее дискуссия о том, как именно это можно сделать, чтобы оно действительно работало. Я готов предоставить всю информацию, почему наш проект будет действовать эффективнее. Хотя бы по той причине, что он касается всех иностранцев, а не только украинцев", - сказал польский чиновник.

Читайте также: Польша планирует расширить защиту для беженцев из Украины. Ранее польский президент ветировал помощь украинцам

Что предусматривает закон?

Закон усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Читайте также: Правительство Польши рассмотрит 9 сентября законопроект о помощи украинцам: его ранее ветировал Навроцкий

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта.

Во время сенатских работ были отклонены поправки, поданные партией "Право и справедливость" которая, среди прочего, предлагала, чтобы польское гражданство можно было получить только после десяти лет непрерывного и легального пребывания в Польше, а не, как сейчас, после трех. Другая поправка касалась наказания за пропаганду "бандеровской идеологии".

Теперь законопроект должен подписать президент Навроцкий.

Читайте также: Сейм Польши принял новый закон о помощи украинцам после вето Навроцкого

Автор: 

беженцы (1691) Польша (8800) помощь (8104)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Скажіть полудурку, що якщо українці спердоляють з Польщі, то економіка швидко обрушиться і самі поляки зароблятимуть менше.
показать весь комментарий
17.09.2025 19:26 Ответить
+4
А це державна таємниця, кацапський тролю
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
показать весь комментарий
17.09.2025 19:46 Ответить
+3
Дякуємо Полякам, за розуміння і дієву підторимку Українців та України!!
Такий би розум, та Трампу в голову, але там, …. і члЄнін такой маладой, і юний актябрь, у впєрдє …
показать весь комментарий
17.09.2025 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажіть полудурку, що якщо українці спердоляють з Польщі, то економіка швидко обрушиться і самі поляки зароблятимуть менше.
показать весь комментарий
17.09.2025 19:26 Ответить
А українцям є куди "спердолювати"?
показать весь комментарий
17.09.2025 19:40 Ответить
А це державна таємниця, кацапський тролю
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
показать весь комментарий
17.09.2025 19:46 Ответить
Долбайоб ти пафосний і порожній.Голий босий а полякам погрожуєш
показать весь комментарий
17.09.2025 19:54 Ответить
Де я погрожую полякам - комент в студію , трололо ?
показать весь комментарий
17.09.2025 20:03 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня?
показать весь комментарий
17.09.2025 21:32 Ответить
Не може переважна меншість тримати всю економікуюПоляки що непрацюють?
показать весь комментарий
17.09.2025 20:02 Ответить
У Познані наприклад кожний четвертий українець.
З 500 тисяч нормальна цифра получається. Кілька мільйонів там є. Багато хто працює без вихідних, без свят, вночі, так і там де поляки не хочуть. Тобто можливе нестача кадрів у певних галузях.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:06 Ответить
Завша проблема - емігранти це добре чи погано?
Більшiсть з них беруться за дві роботи,
за які місцеві не беруться за ті гроші, і підроботка вночі щє і вчяться.
Так емігранти це це добре чи погано?
показать весь комментарий
17.09.2025 20:27 Ответить
Не так усе просто...
Коли людина береться за кілька тяжких робіт, "дере собі жили", але робить їх вчасно і якісно - це одне... А коли йдеться про житєля бамбаса, котрому працювати вєра нє пазваляєть (пусть лахі работайут!), бо йему всє чьо-та далжни - це зовсім інше.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:10 Ответить
Ну це одне місто.Українці там на кілька відсотків піднімають економіку.Українці працють самі,бо хочуть там жити.Там вже і бізнесів багато відкрилося українських і персонал український і тікати не будуть далі.Звісно,хто хоче,їде десь далі.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 19:48 Ответить
Дякуємо Полякам, за розуміння і дієву підторимку Українців та України!!
Такий би розум, та Трампу в голову, але там, …. і члЄнін такой маладой, і юний актябрь, у впєрдє …
показать весь комментарий
17.09.2025 19:50 Ответить
Сьогодні виповнюються 86 роковини нападу радянських військ на Польщу відповідно до секретного протоколу пакту Молотова-Ріббентропа - удар у спину польської армії, яка билась з гітлерівцями в цей момент.

Ось пам'ятка про оборону польською армією Брестської фортеці у вересні 1939 року:

показать весь комментарий
17.09.2025 20:13 Ответить
...а українські діти що на сході,що на заході,це "трофеї",в цій війні.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:34 Ответить
 
 