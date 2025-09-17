Сенат Польши поддержал законопроект о помощи украинцам без поправок

Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 57 сенаторов, "против" - 32, никто не воздержался от голоса. Закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения РФ, а также связывает выплату социальных пособий - в частности программы "800+" - с профессиональной активностью.

Отмечается, что нормы были подготовлены после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую версию этого закона.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик надеется, что президент подпишет закон в нынешней редакции.

"Что касается этого закона, какие там положения, почему мы пошли именно в таком направлении, то относительно целей мы согласны с президентом. И по здравоохранению, и по легальности пребывания, и по вопросам доступа к рынку труда, и по ограничению семейных выплат. Здесь между нами нет спора. Есть скорее дискуссия о том, как именно это можно сделать, чтобы оно действительно работало. Я готов предоставить всю информацию, почему наш проект будет действовать эффективнее. Хотя бы по той причине, что он касается всех иностранцев, а не только украинцев", - сказал польский чиновник.

Читайте также: Польша планирует расширить защиту для беженцев из Украины. Ранее польский президент ветировал помощь украинцам

Что предусматривает закон?

Закон усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Читайте также: Правительство Польши рассмотрит 9 сентября законопроект о помощи украинцам: его ранее ветировал Навроцкий

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта.

Во время сенатских работ были отклонены поправки, поданные партией "Право и справедливость" которая, среди прочего, предлагала, чтобы польское гражданство можно было получить только после десяти лет непрерывного и легального пребывания в Польше, а не, как сейчас, после трех. Другая поправка касалась наказания за пропаганду "бандеровской идеологии".

Теперь законопроект должен подписать президент Навроцкий.

Читайте также: Сейм Польши принял новый закон о помощи украинцам после вето Навроцкого