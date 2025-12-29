Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"
Политик из пророссийской партии Польши "Новая надежда" Якуб Климас записал во Львове видео на фоне памятника Степану Бандере и призвал "положить конец бандеризму".
Такое заявление он сделал в посте в Tik-Tok, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление польского политика
Политик из польского Кракова Якуб Климас, член пророссийской партии "Новая надежда", 29 декабря опубликовал в социальных сетях видео, записанное во Львове на фоне памятника Степану Бандере.
В нем он резко высказался по поводу украинской исторической политики и памятников, посвященных деятелям прошлого.
"Помогаю украинцам финансово в борьбе с россиянами, но в Украине, например здесь, во Львове, все еще стоят памятники этому преступнику. Если мы хотим быть справедливыми по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму", - заявил Климас в видеообращении.
Больше о партии
- Отметим, что партия "Новая надежда", членом которой является Климас, известна пророссийскими взглядами.
- Ее лидер Януш Корвин-Микке выступает против Европейского Союза и НАТО, поддерживает сближение с Россией и Беларусью, одобрительно высказывался по поводу оккупации Россией Крыма и критиковал антироссийские санкции.
Джерело: https://censor.net/ua/n3592955
Це як розуміти ? Тобто - політик "проросійський" допомагає українцям боротись з кацапами ?
А ********** його треба було б.
Це стає вже просто смішно.
не довго залишилось виродку