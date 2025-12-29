РУС
2 178 33

Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"

Польский политик Якуб Климас сделал провокационное заявление у памятника Бандере во Львове

Политик из пророссийской партии Польши "Новая надежда" Якуб Климас записал во Львове видео на фоне памятника Степану Бандере и призвал "положить конец бандеризму".

Такое заявление он сделал в посте в Tik-Tok, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление польского политика

Политик из польского Кракова Якуб Климас, член пророссийской партии "Новая надежда", 29 декабря опубликовал в социальных сетях видео, записанное во Львове на фоне памятника Степану Бандере.

В нем он резко высказался по поводу украинской исторической политики и памятников, посвященных деятелям прошлого.

"Помогаю украинцам финансово в борьбе с россиянами, но в Украине, например здесь, во Львове, все еще стоят памятники этому преступнику. Если мы хотим быть справедливыми по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму", - заявил Климас в видеообращении.

@jakub_klimas В Украине все еще стоят памятники Степану Бандере! Между тем Польша продолжает оказывать военную помощь украинцам... Жаль, что наши власти ничего с этим не делают! #Украина #Бандера #Львов #Польша #политика ♬ New Mission - Audiomachine

Больше о партии

  • Отметим, что партия "Новая надежда", членом которой является Климас, известна пророссийскими взглядами.
  • Ее лидер Януш Корвин-Микке выступает против Европейского Союза и НАТО, поддерживает сближение с Россией и Беларусью, одобрительно высказывался по поводу оккупации Россией Крыма и критиковал антироссийские санкции. 

+10
А "пілсудчині" та польському шовінізму він "край покласти", не хоче?...
29.12.2025 20:49
+2
29.12.2025 20:48
+2
Політик із проросійської партії Польщі "Нова надія" Якуб Клімас записав у Львові відео ...."Допомагаю українцям фінансово у боротьбі з росіянами, але ..
Джерело: https://censor.net/ua/n3592955
Це як розуміти ? Тобто - політик "проросійський" допомагає українцям боротись з кацапами ?
29.12.2025 20:50
29.12.2025 20:48
Старенький. Клімакс. Гормони грають.
29.12.2025 20:58
Клімакс польського шовінізму з феесбешним душком отак запросто став посеред Львова і вимагає, що ***** вже 12 років обсирається вимагати. Безсмертний чи шо?
29.12.2025 21:08
А "пілсудчині" та польському шовінізму він "край покласти", не хоче?...
29.12.2025 20:49
Політик із проросійської партії Польщі "Нова надія" Якуб Клімас записав у Львові відео ...."Допомагаю українцям фінансово у боротьбі з росіянами, але ..
Джерело: https://censor.net/ua/n3592955
Це як розуміти ? Тобто - політик "проросійський" допомагає українцям боротись з кацапами ?
29.12.2025 20:50
Схоже в цього закацапленого пшека клімакс
29.12.2025 20:50
Пилсудисты распоясались).
29.12.2025 20:50
Слава Степану Андрійовичу Бандері ...смерть польським шовіністам!!!
29.12.2025 20:51
Мразота!!!
29.12.2025 20:51
Передвиборчий клімакс у Клімаса ...
29.12.2025 20:51
Клімас впіймав клімакс....
29.12.2025 20:52
А піти ***** ця Клізма не хоче? Кожне гівно повилазило.
29.12.2025 20:52
Цікаво, а як той Клімакс взагалі проник до Львова? Як і хто його тудивпустив?
29.12.2025 20:53
Я не розумію його когнітивного дисонансу - допомагати нам фінснсово бити москалів і прокасапських поглядах, які втілюються в справах "виступів проти Європейського Союзу та НАТО, підтримки зближення Польщі з Росією та Білоруссю, схвалення окупації Росією Криму та критики антиросійських санкції ьПольщі та Євросоюзу"(с) Черепок не розривається? Втім, якщо бреше про допомогу нам - то все це виглядає логічно.

А ********** його треба було б.
29.12.2025 20:54
Мені цікаво, а як та гонорова потвора взагалі потрапила до Львова, та ще й має нахабство щось вимагати біля наших памяток?
29.12.2025 20:54
Рашу виганяєш у двері, то вона у вікно лізе. Ахахахах!!!
Це стає вже просто смішно.
29.12.2025 20:55
Треба було дати копняка в дупу,бидло справжнє.
29.12.2025 20:55
Копняка під дупу.
29.12.2025 20:55
Ну тоді Україна повинна вимагати знесення пам'ятників Пілсудському. Для "історичної справедливості"...
29.12.2025 20:55
кацапи його не тривожать? - поляків теж не тривожать раз вони його підтримують
29.12.2025 20:56
Коли Лаптестан розвалиться всі ці квазі-партії зникнуть по всій Європі в той же день. В коментах не обзивайте поляків, бо у нас дотепер Бойко живий і бродить на волі.
29.12.2025 20:56
Цей телепень не в курсі, що для того щоб вчити когось його історіі треба спочатку знати свою, і перед тим щоб когось називати злочинцем треба пам'ятати і про своі злочини.....
29.12.2025 20:57
Цей польський клімакс не хоче поїхати в рашку і вимагати знесення пам'ятників Сраліну?
29.12.2025 20:58
Доки тут обговорюють всяку фігню - флот Китаю оточив Тайвань ...
29.12.2025 20:59
Це як зрозуміти, фігню, тут обговоруються справи України, а Тайвань, то не справа України
29.12.2025 21:07
Ми маємо змусити поляків не вказувати нам- кому і де нам ставити памятники і кого ми вважаємо своїми героями а кого ні-і не пхати свого носа в наші справи бо можемо добре так запіздюлити в такі носи-і нема різниці чи це ніс кацапи чи поляка
29.12.2025 21:01
Заборонити цьому випадку в'їзд в Україну років на 5 і викликати посла Площі до Міністерства закордонних справ і вимагати вибачення
29.12.2025 21:03
Гарну людину клімаксом не назвуть...
29.12.2025 21:03
Спитав би,хто пустив оце до України...Але дивуватися вже давно нІчому.🥴
29.12.2025 21:05
Під час війни кордони зачиняються на в'їзд.
29.12.2025 21:05
ну, в принципі прізвище нормальне
не довго залишилось виродку
29.12.2025 21:06
С пилсудского начни---там видно будет! В Израиль наберись смелости поедь ---а мы посмотрим на это!
29.12.2025 21:15
А якого дідька цього ляха взагалі сюди пустили?😡
29.12.2025 21:15
 
 