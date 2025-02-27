Циничная акция антиукраинского политика, - МИД о видео кандидата в президенты Польши Менцена во Львове

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, который записал видео на фоне памятника Степану Бандере во Львове 24 февраля.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, в Украине не расценивают "заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества".

"Мы обратили внимание на циничную акцию, которую он провел во Львове, именно на третью годовщину от начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Честно вам скажу, позиция этого деятеля давно всем известна. Она не является сюрпризом ни для нас, ни для кого другого", - отметил Тихий.

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Представитель МИД Украины также подчеркнул, что "любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически неприемлемыми".

Он призвал польских политиков "воздержаться от вопросов связанных с Украиной в своей внутриполитической компании".

"Такие недружественные шаги противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Они идут в разрез с имеющимися наработками двух государств по исторической памяти и они могут повредить дружеским отношениям между нашими двумя народами", - резюмировал Тихий.

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Напомним, кандидат на пост президента Польши от ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен 25 февраля посетил Львов и записал видео, на котором возле памятника лидеру ОУН Степану Бандере заявил, что украинцы "продолжают чествовать преступников".