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Новости Бандера герой
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Циничная акция антиукраинского политика, - МИД о видео кандидата в президенты Польши Менцена во Львове

МИД отреагировал на видео Славомира Менцена возле памятника Бандере во Львове

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, который записал видео на фоне памятника Степану Бандере во Львове 24 февраля.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, в Украине не расценивают "заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества".

"Мы обратили внимание на циничную акцию, которую он провел во Львове, именно на третью годовщину от начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Честно вам скажу, позиция этого деятеля давно всем известна. Она не является сюрпризом ни для нас, ни для кого другого", - отметил Тихий.

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Представитель МИД Украины также подчеркнул, что "любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически неприемлемыми".

Он призвал польских политиков "воздержаться от вопросов связанных с Украиной в своей внутриполитической компании".

"Такие недружественные шаги противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Они идут в разрез с имеющимися наработками двух государств по исторической памяти и они могут повредить дружеским отношениям между нашими двумя народами", - резюмировал Тихий.

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Напомним, кандидат на пост президента Польши от ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен 25 февраля посетил Львов и записал видео, на котором возле памятника лидеру ОУН Степану Бандере заявил, что украинцы "продолжают чествовать преступников".

Автор: 

Бандера Степан (751) Львов (4580) МИД (6934) Польша (8395) Львовская область (2894) Львовский район (50)


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Топ комментарии
+22
Цинічно допускати на територію України подібних особин. Хто за це понесе відповідальність?

"За словами міського голови Львова, він має інформацію, що Менцену заборонено в'їжджати в Україну."

Джерело: https://censor.net/ua/v3537975
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27.02.2025 18:26
+22
Покажіть цьому недоумку фото з похорон Пілсудського. Хто там видному місці сидів? Та хто тоді ним захоплювався?
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27.02.2025 18:26
+12
такий піар дає ******* до рейтингу. можливо охлос навіть пабіду забезпечить.
часи тепер такі...кожній нації своє ***** в адміністрації
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27.02.2025 18:25
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такий піар дає ******* до рейтингу. можливо охлос навіть пабіду забезпечить.
часи тепер такі...кожній нації своє ***** в адміністрації
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27.02.2025 18:25 Ответить
Згадали. поміркували, засудили,
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27.02.2025 18:33 Ответить
не будемо ж ми псувати стосунки з поляками через чмошника який хоче пролізти в кабінет через такі дешеві фокуси.
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27.02.2025 18:36 Ответить
Мало того, якого бісу, МЗС цьому шльоперу піар робить,розповсюджуючи " заперечення"
То ж саме стосується і майже всіх ЗМІ.
Хто б той запис на у тубі чи ще де відкривав і дивився,але завдяки українським ЗМІ подивились міліони..
Зовсім відсутні поофі із аналізу як працює промойшен...
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27.02.2025 19:13 Ответить
Шкода ,що не озвучив свої наміри - а то дізнався б ,що українці не тільки вшановують "злочинців " , а ще й дають ....єй деяким дурням полякам . Їхав би додому - з синім оком і поганим настроєм ...
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27.02.2025 18:25 Ответить
Цинічно допускати на територію України подібних особин. Хто за це понесе відповідальність?

"За словами міського голови Львова, він має інформацію, що Менцену заборонено в'їжджати в Україну."

Джерело: https://censor.net/ua/v3537975
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27.02.2025 18:26 Ответить
Їб..на пілсудська курва, колись таки допроситься, пшекаюча
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27.02.2025 18:26 Ответить
Покажіть цьому недоумку фото з похорон Пілсудського. Хто там видному місці сидів? Та хто тоді ним захоплювався?
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27.02.2025 18:26 Ответить
Ой лишенько! Це ж тоді виходить що кожен поляк який шанує Пілсудського шанує його разом з Гітлером, а значить шанує Гітлера...
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27.02.2025 18:36 Ответить
Тк. Своїх про...бів в історії вони взагалі не хочуть помічати. І Чехословаччину в 1938 році разом з Гітлером Польща теж ділила. Це вони мабуть теж вже не пам'ятають
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27.02.2025 19:11 Ответить
Час від часу полякам потрібно нагадувати як українці реагували на антиукраїнські дії Польщі і що такі дії для Польщі завжди закінчувалися втратою державності.
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27.02.2025 19:21 Ответить
Речник МЗС України також наголосив, що "будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично неприйнятними"

Нікому не дозволите, ге?
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27.02.2025 18:27 Ответить
Бо під час війни кордони закривають на в'їзд,це прописано ще дві тисячі років тому,але худобу зачинили у хліві,та сказали що так правильно.
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27.02.2025 18:28 Ответить
Пан хотів, по старій московитський традиції сісти на пляшку. Але львівяни йому не подарували це "задоволення".
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27.02.2025 18:28 Ответить
В сенсі не подарували?
Всі пляшки були зайняті у п'яній вишні?
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27.02.2025 18:39 Ответить
Дурачок проездом..
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27.02.2025 18:29 Ответить
Нужно всегда помнить простую истину - дебилизм не имеет национального признака, они есть в любой стране, среди любой нации, вопрос здоровья общества зависит от соотношения дебилов к нормальным, а в Польше конечно же нормальных намного больше, чем дебилов.
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27.02.2025 18:31 Ответить
Чому в Україні досі не визнаний винним у геноциді українців, гандон пілсудський? Допоки ця наша православна толєрастія буде тривати до гнид, що живуть поруч? Я б одразу припинив ексгумацію т.з. жертв "валинскай трагєдіі", якщо хоч слово про Героя України, Бандеру, з поганої ротяки польської курви пролунало б. Були б українці при владі, а не зайди нетитульної, - то і дозволу б не було ніякого. Ще пригадаємо курва ВСЕ.
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27.02.2025 18:33 Ответить
Серед поляків теж є 3,14дораси. Чому ви здивовані? А от в'ізд цьому 3,14дорасу до України повинні заборонити.
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27.02.2025 18:35 Ответить
А у славному місті Львові свідомі громадяни всі по кав'ярням сиділи, що не було кому зірвати цей сраний перформанс?
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27.02.2025 18:37 Ответить
Потрібно було львівʼянам
викинути цього прокацапського виродка за поребрик ,
а не слухати його антиукраїнський бред і обсмоктувати в соцсетях
нашого Героя Степана Бандеру🙁

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27.02.2025 18:48 Ответить
Пшек приїхав з одною метою - пограти українцям на нервах . Ну звісно ж - і підзаробити ..
Я тільки не можу одного зрозуміти - якщо йому був заборонений в'їзд в Україну - якого хріна він тут тиняється ? У нас кордон охороняється взагалі ?
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27.02.2025 19:03 Ответить
Цікаво що би було якби якийсь український політик щось подібне зробив би у Польщі ? Навіть важко уявити.
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27.02.2025 19:13 Ответить
Падли ЗЕлені!
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27.02.2025 19:37 Ответить
Чесно вам скажу, позиція цього діяча давно всім відома. Вона не є сюрпризом ні для нас, ні для кого іншого", - зазначив Тихий. отже "зе влада" свідомо допустила прорашистсько польського холуя , для антиукраїнської акції...???
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27.02.2025 19:39 Ответить
У кожній європейській країні є свої націоналісти. Хоча в Польщі звичайно з ними перебір.
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27.02.2025 20:08 Ответить
Воно не націоналіст , воно як орбан , фіцо ..живе на кошти кремля , партія прокацапська "Конфедерація " , аналог бувшої у нас "регіони "
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28.02.2025 00:59 Ответить
засудили. молодці. Він і далі тут гуляти буде? де заборона на вїзд??
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28.02.2025 01:12 Ответить
Як вже набридло всіляке скиглиння!!! Та це ЗАКОН природи!!! Слабшого увесь час будуть чмирити!!! Ну ТЯЖКО сьогодні НЕНЬЦІ,ТЯЖКО!!! Потрібно терпіти,допомагати ВСУ всим чим можемо,а після завершення цього кошмару,набратись сили і всім недоумкам дати відсіч і напомнити,як вони з нами вели себе!! Якась задрипана Пів. Корея і та диктує свої права,навіть Трамп падає перед нею,а чого,ну всі знаємо чого.От і пшекам показати архівні документи,як вони знищували українців в давнину,і угороцям пред*яву за злочини які вони творили під час ВВВ і всім по порядку,а поки вони на коні,а ми той кінь!!!
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28.02.2025 14:28 Ответить
 
 