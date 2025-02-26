Польша не будет отправлять войска в Украину, но готова помочь логистикой, - Туск

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет отправлять в Украину войска для участия в миротворческой миссии.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Польши понятна: польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, как бы она ни называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь", - сказал глава польского правительства.

"Мы делаем это и сейчас, но в случае необходимости (мы готовы делать это. - Ред.) даже в большем объеме", - добавил Туск.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не дал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который может быть размещен в Украине в случае достижения перемирия между Украиной и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: ЕС не может согласиться на капитуляцию Украины перед дерзкими требованиями России

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ