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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Польша не будет отправлять войска в Украину, но готова помочь логистикой, - Туск

Туск отверг возможность отправки войск Польши в Украину

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет отправлять в Украину войска для участия в миротворческой миссии.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Польши понятна: польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, как бы она ни называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь", - сказал глава польского правительства.

"Мы делаем это и сейчас, но в случае необходимости (мы готовы делать это. - Ред.) даже в большем объеме", - добавил Туск.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не дал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который может быть размещен в Украине в случае достижения перемирия между Украиной и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: ЕС не может согласиться на капитуляцию Украины перед дерзкими требованиями России

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

Автор: 

миротворцы (1139) Польша (8395) Туск Дональд (732)


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Топ комментарии
+9
Польща не відправлятиме війська до України, але готова допомогти словами підтримки
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26.02.2025 14:58
+7
сцикун
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26.02.2025 14:57
+5
Якщо коротко - воюйте до погибелі всіх - нам фіолетово
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26.02.2025 15:07
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сцикун
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26.02.2025 14:57 Ответить
Польща не відправлятиме війська до України, але готова допомогти словами підтримки
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26.02.2025 14:58 Ответить
І "Старлінками".
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26.02.2025 17:01 Ответить
У вас родичів на близбкому сході немає?
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26.02.2025 14:59 Ответить
ми канєчно вдячні , що ви нас захищаєте, але якщо жуйло не нападе то якось невдобно
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26.02.2025 14:59 Ответить
Фермери вже припинили висипати неаше зерно і на тому дяка
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26.02.2025 15:00 Ответить
Будут підвозити патрони
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26.02.2025 15:04 Ответить
Короче ніхто не буде свої війська відправляти в Україну, сша не збирається давати Україні зброю і допомогу, але гарантії всі підпишуть з другої сторони будапештського меморандуму на який всі висрались минулого разу. І поклали цей меморандум від якого тхне гівном за кілометр, на стіл Зеленського для підписання притому ще й підганяють атопутіннападе
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26.02.2025 15:07 Ответить
Якщо коротко - воюйте до погибелі всіх - нам фіолетово
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26.02.2025 15:07 Ответить
Скоріше б на вас напали!!!
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26.02.2025 15:20 Ответить
з вас логісти як з гімна пуля. Нагадати за фермерів?
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26.02.2025 15:25 Ответить
Я не готовий допомогти сусіду гасити пожежу в його домі, але можу прихистити його жінку за умови якщо вона буде працювати по дому, а також не проти щоб його зарплату зараховували на мою банківську картку.
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26.02.2025 15:26 Ответить
коли москалі будуть пробивати дорогу до Калінінграда через Польшу - ми теж логістично допоможемо - і будемо міцно тримати за мужніх поляків кулаки ...
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26.02.2025 16:13 Ответить
 
 