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Польша создала новую бригаду на границе с Россией

Польша создала бригаду на границе с Россией

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши, которое граничит севернее с Калининградской областью РФ, формируется 16 моторизованная бригада.

Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны в среду, 26 февраля.

"16-я моторизованная бригада - самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эта бригада станет крупнейшим военным подразделением в Варминско-Мазурском воеводстве. В ее составе будут служить несколько тысяч солдат. Основу вооружения бригады составляют колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.

С бойцами 16-й бригады встретился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония, Латвия и Польша, которые граничат с РФ, призвали ЕС выделить 100 млрд евро на оборону.

Польша сейчас активно работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. В частности, ведутся переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей.

Автор: 

армия (8492) граница (5257) Польша (8395)


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Топ комментарии
+4
Без США втечуть як миші, як польський уряд з приходом гітлера. У будь-якому разі ці хлопи Україну не захищатимуть - це 100%
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26.02.2025 14:51
+2
Прям дурачки якісь. Школи тре запускати і дороги асфальтувати
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26.02.2025 14:53
+1
Та отож , лучше бы к шашликам готовились.
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26.02.2025 15:36
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Без США втечуть як миші, як польський уряд з приходом гітлера. У будь-якому разі ці хлопи Україну не захищатимуть - це 100%
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26.02.2025 14:51 Ответить
Та отож , лучше бы к шашликам готовились.
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26.02.2025 15:36 Ответить
всі ці такнки рознесуть в прах дрони на оптоволокні в перші кілька днів. поляки будуть армію вчорашнього дня.
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26.02.2025 15:46 Ответить
А хто вам сказав, що у них немає дронів? Так-так, танки не потрібні - потрібна "патужність" та "незламність"
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26.02.2025 16:10 Ответить
Прям дурачки якісь. Школи тре запускати і дороги асфальтувати
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26.02.2025 14:53 Ответить
У Польщі не асфальтовані дороги?
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26.02.2025 15:07 Ответить
Ідеалу немає меж. Особливо коли під красивим прикриттям бюджет пиляти
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26.02.2025 16:34 Ответить
А штаб? Беріть приклад у нас: спочатку штаб (пристроюємо всіх генералів), потім призначаємо командувача, трубимо про це на всі ЗМІ. А десь через тиждень поліція наловить вам солдатів на вулиці, це ж як показала практика у нас, самі вмотивовані бійці.
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26.02.2025 15:20 Ответить
Які молодці, але від руских виродків ви не відібєтесь
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26.02.2025 19:56 Ответить
 
 