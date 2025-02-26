Польша создала новую бригаду на границе с Россией
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши, которое граничит севернее с Калининградской областью РФ, формируется 16 моторизованная бригада.
Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны в среду, 26 февраля.
"16-я моторизованная бригада - самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эта бригада станет крупнейшим военным подразделением в Варминско-Мазурском воеводстве. В ее составе будут служить несколько тысяч солдат. Основу вооружения бригады составляют колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.
С бойцами 16-й бригады встретился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее сообщалось, что Литва, Эстония, Латвия и Польша, которые граничат с РФ, призвали ЕС выделить 100 млрд евро на оборону.
Польша сейчас активно работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. В частности, ведутся переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей.
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