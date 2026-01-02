Туск: Европа должна брать пример с Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу брать пример с польского опыта в области безопасности, миграционной политики и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его новогоднем обращении, которое транслировал телеканал Polsat News.

В своей речи глава польского правительства подчеркнул, что имеет много оснований гордиться достижениями страны за последние годы. Туск добавил, что Польша стала примером для других государств Европейского Союза в вопросах защиты границ, внутренней безопасности и поддержки союзников.

Безопасность границ и миграционная политика

Дональд Туск подчеркнул, что восточная граница Польши в настоящее время является безопасной и хорошо защищенной. Он отметил, что жесткая и ответственная политика в сфере предоставления убежища дала ощутимый результат.

"Это пример для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному сокращению количества нелегальных пересечений границы", – заявил польский премьер.

Отдельно Туск упомянул об эффективной борьбе с преступностью и противодействии диверсионной деятельности, в частности со стороны России. По его словам, такие шаги повышают уровень безопасности не только Польши, но и всего региона.

Армия, Украина и роль США

Премьер-министр также назвал польские вооруженные силы крупнейшей современной армией в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что именно благодаря этому Польша и Европа чувствуют себя защищенными от угроз с востока.

Кроме того, Туск напомнил о поддержке около двух миллионов украинцев, которые нашли убежище в Польше после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

В то же время он заявил, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения. По мнению польского премьера, мир может быть достигнут уже в течение ближайших недель.

Завершая обращение, Дональд Туск пожелал европейцам быть энергичными, смелыми и безопасными, следуя польскому примеру.

