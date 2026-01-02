РУС
1 827

Туск: Европа должна брать пример с Польши

Туск дал совет европейским странам

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу брать пример с польского опыта в области безопасности, миграционной политики и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его новогоднем обращении, которое транслировал телеканал Polsat News.

В своей речи глава польского правительства подчеркнул, что имеет много оснований гордиться достижениями страны за последние годы. Туск добавил, что Польша стала примером для других государств Европейского Союза в вопросах защиты границ, внутренней безопасности и поддержки союзников.

Безопасность границ и миграционная политика

Дональд Туск подчеркнул, что восточная граница Польши в настоящее время является безопасной и хорошо защищенной. Он отметил, что жесткая и ответственная политика в сфере предоставления убежища дала ощутимый результат.

"Это пример для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному сокращению количества нелегальных пересечений границы", – заявил польский премьер.

Отдельно Туск упомянул об эффективной борьбе с преступностью и противодействии диверсионной деятельности, в частности со стороны России. По его словам, такие шаги повышают уровень безопасности не только Польши, но и всего региона.

Армия, Украина и роль США

Премьер-министр также назвал польские вооруженные силы крупнейшей современной армией в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что именно благодаря этому Польша и Европа чувствуют себя защищенными от угроз с востока.

Кроме того, Туск напомнил о поддержке около двух миллионов украинцев, которые нашли убежище в Польше после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

В то же время он заявил, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения. По мнению польского премьера, мир может быть достигнут уже в течение ближайших недель.

  • Завершая обращение, Дональд Туск пожелал европейцам быть энергичными, смелыми и безопасными, следуя польскому примеру.

безопасность (1162) Европа (2245) Польша (9103) Туск Дональд (863) Украина (45297)
🤣🤣🤣 "заліз на стол й почав він вихвалятись...." (с).
Польща вже Францію, Німеччину, Бельгію та Голландію повчає..... пздц "кіно".... толерасти догралися....
+7
Як пісятись в штаншки коли дрони летять на Польщу і коли ракети в 1 км від її кордону?)

Чи в тому як пд час ******** війни роздувати істерику через 100 річну історію?
+3
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії.
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.

Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
🤣🤣🤣 "заліз на стол й почав він вихвалятись...." (с).
Польща вже Францію, Німеччину, Бельгію та Голландію повчає..... пздц "кіно".... толерасти догралися....
Як пісятись в штаншки коли дрони летять на Польщу і коли ракети в 1 км від її кордону?)

Чи в тому як пд час ******** війни роздувати істерику через 100 річну історію?
какой нахер пример? эти пшеки забыли от куда вылезли а украинцев не любят, как и я их.
Кацапи -> нафуй, зі своіми "нєлюбовями"!
Номінальний ВВП Польщі, за даними Міжнародного валютного фонду, у вересні 2025 року перетнув символічну позначку в один трильйон доларів, закріпивши місце країни серед 20 найбільших економік світу.

За останні два десятиліття країна перетворилася з середньорозвиненої посткомуністичної держави на одну з економік Європи, що зростають найшвидше.
Цьому сприяли як внутрішні причини - процвітаючий виробничий сектор і галузь обслуговування, великий внутрішній попит, так і зовнішні - у вигляді інвестиційної підтримки з боку Європейського Союзу.
Голова Національного банку Польщі Адам Глапіньський, який часто говорить про польське "економічне диво", вважає, що це є результатом важкої праці, амбіцій та гарної освіти звичайних поляків.

Економічні оглядачі - як у самій Польщі, так і за її межами - також часто вказують на те, що на відміну від багатьох інших пострадянських країн, Польщі вдалося зробити "все правильно".
Польща роками серйозно інвестує у свої збройні сили з метою стати найсильнішою сухопутною державою в Європі.
Заявлена ​​мета найбільшої держави на східному фланзі НАТО: ефективне стримування Росії.
Оборонний бюджет Польщі у 2026 році становитиме 4,8% ВВП, це понад 54 мільярди доларів.
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії.
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.

Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
СРСР , при Сталіні, (перед війною), теж "серйозно інвестував, у збройні сили", а армія розбіглася, та в полон здалася... Зброї можна наклепать купу - а хто її погодиться в руки взять? Опитування сказало, що більшість поляків збирається емігрувать, у випадку війни...
Там патріотів хватає.
Головне, що поляки активно закупають якісне озброєння.
Та я не сумніваюся... Але факти - вперта річ...Дзвеніть шпорами, в корчмі, і дзенькать *******, "пани гоноровиє" ще при Хмельницькому вміли. А основну силу їх військ сладали "полки літовскиє" - білоруська щляхта... Думаєш, щось, зараз, змінилося?
Bажливим фактором економічних успіхів Польщі називають не лише вступ країни до ЄС, але й те, як ефективно вона розпорядилася своїм членством і доступом до спільних європейських фондів (від 2004 року Польща - найбільший реципієнт коштів з фондів ЄС), передусім спрямувавши їх на розбудову ******** інфраструктури.
Це в чому, перекривати дороги українським фурам? Чи звинувачувати українців ?
Згоден з прем'єром Польші.Поляки після здобуття незалежності і падіння комуністичного режиму почали будувати свою країну і економіку попри усі негаразди.Зараз Польша кандідат на вступу до G20.І це заслуга не тіки презідентів і політиків,а більшості пересечних поляків.А шо в нас?
А в нас триндіц, як і завжди
Не тре iдеалiзувати. Там вистачае своiх совкодгочерiв.
Щось може й правда, а про все iнше розпатякувати з главiобиком та Фiцею.
Звичайно,з найбільшою допомогою від Європи в порівнні з іншими країнами ти герой.7 місяців не впускати українську пшеницю ще одне геройство.Третє геройство творять наші хлопці стримуючи орків і дають тобі спокійно говорити дурниці. Доречі українські біженці принесли набагато більше в казну грошей ніж ти їм дав.
пшик пшик пшик....
ну ви понели про що я... 😁
Поляки это уже совесть Европы,когда то поляки спасли Вену от Османов,теперь у них похожая миссия,им обязательно нужно заиметь яо,что спастись самим и помочь славянским народам восточной Европы сохраниться.
