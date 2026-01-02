Туск: Европа должна брать пример с Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу брать пример с польского опыта в области безопасности, миграционной политики и обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его новогоднем обращении, которое транслировал телеканал Polsat News.
В своей речи глава польского правительства подчеркнул, что имеет много оснований гордиться достижениями страны за последние годы. Туск добавил, что Польша стала примером для других государств Европейского Союза в вопросах защиты границ, внутренней безопасности и поддержки союзников.
Безопасность границ и миграционная политика
Дональд Туск подчеркнул, что восточная граница Польши в настоящее время является безопасной и хорошо защищенной. Он отметил, что жесткая и ответственная политика в сфере предоставления убежища дала ощутимый результат.
"Это пример для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному сокращению количества нелегальных пересечений границы", – заявил польский премьер.
Отдельно Туск упомянул об эффективной борьбе с преступностью и противодействии диверсионной деятельности, в частности со стороны России. По его словам, такие шаги повышают уровень безопасности не только Польши, но и всего региона.
Армия, Украина и роль США
Премьер-министр также назвал польские вооруженные силы крупнейшей современной армией в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что именно благодаря этому Польша и Европа чувствуют себя защищенными от угроз с востока.
Кроме того, Туск напомнил о поддержке около двух миллионов украинцев, которые нашли убежище в Польше после начала полномасштабной агрессии России против Украины.
В то же время он заявил, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения. По мнению польского премьера, мир может быть достигнут уже в течение ближайших недель.
- Завершая обращение, Дональд Туск пожелал европейцам быть энергичными, смелыми и безопасными, следуя польскому примеру.
Польща вже Францію, Німеччину, Бельгію та Голландію повчає..... пздц "кіно".... толерасти догралися....
Чи в тому як пд час ******** війни роздувати істерику через 100 річну історію?
За останні два десятиліття країна перетворилася з середньорозвиненої посткомуністичної держави на одну з економік Європи, що зростають найшвидше.
Цьому сприяли як внутрішні причини - процвітаючий виробничий сектор і галузь обслуговування, великий внутрішній попит, так і зовнішні - у вигляді інвестиційної підтримки з боку Європейського Союзу.
Економічні оглядачі - як у самій Польщі, так і за її межами - також часто вказують на те, що на відміну від багатьох інших пострадянських країн, Польщі вдалося зробити "все правильно".
Заявлена мета найбільшої держави на східному фланзі НАТО: ефективне стримування Росії.
Оборонний бюджет Польщі у 2026 році становитиме 4,8% ВВП, це понад 54 мільярди доларів.
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.
Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
Головне, що поляки активно закупають якісне озброєння.
ну ви понели про що я... 😁