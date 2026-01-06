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Новини Гарантії безпеки для України Зустріч коаліції охочих
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Керівники Генштабів "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Про це повідомив начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон, передає Цензор.НЕТ.

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"Париж, з моїм британським колегою генералом Найтоном, генералом Гнатовим, начальником, Генерального штабу Збройних сил України, та за присутності американського генерала Гринкевича, командувача Збройних сил США в Європі.

Гарантії безпеки Україні та способи їх реалізації були в центрі уваги наших відеоконференційних дискусій з начальниками штабів армій Коаліції охочих", - зазначив він.

Генерал наголосив, що поточна військова робота, що ведеться вже кілька місяців разом з коаліцією та у співпраці зі Сполученими Штатами, підтримує політичні кроки, спрямовані на встановлення тривалого миру на континенті.

Генштаби Коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України
Генштаби Коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України
Генштаби Коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України
Генштаби Коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України

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Що передувало?

  • У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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Франція (3379) гарантії безпеки (468) Коаліція охочих (152)
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Топ коментарі
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06.01.2026 11:01 Відповісти
+2
Чергове ППР---посиділи,поп---ли, розійшлись.Алюди--гинуть,міста і села знищуються,ЗСУ---принижуються.шахраї і корупціонери---збагатчуються
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06.01.2026 10:43 Відповісти
+2
От шо-шо, а обговорювати роками вони моооожуть...
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06.01.2026 10:46 Відповісти

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