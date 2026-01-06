США та союзники готують узгоджений план гарантій для України, - Bloomberg
Європейські та американські лідери завершують підготовку масштабного плану гарантій безпеки для України, який передбачає дипломатичну підтримку та присутність американських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Документ готують для презентації під час зустрічі "Коаліції охочих", яка пройде під головуванням Еммануеля Макрона. Сполучені Штати на переговорах представлятимуть спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Також у саміті візьмуть участь британський прем'єр Кір Стармер, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та командувач сил США в Європі Алексус Грінкевич.
Основні аспекти майбутньої безпекової архітектури включають:
- створення багатонаціональних "сил підтримки", де українська армія триматиме оборону на передовій, а союзники забезпечуватимуть "бекстоп" (тилову опору);
- США готові надати розвідувальні дані, дрони та супутники для фіксації будь-яких порушень режиму тиші;
- Україна наполягає на гарантіях терміном до 50 років, тоді як поточний проєкт передбачає 15-річний період із правом продовження.
План союзників України зі США: як запобігти новій агресії РФ
Попри позитивні зрушення у перемовинах між Заходом та Києвом, позиція Кремля щодо цих пропозицій залишається невідомою. Союзники мають намір представити узгоджений зі США план Росії лише після його остаточної фіналізації.
Наразі ключовим каменем спотикання залишаються територіальні претензії Москви на Донбас, які Володимир Зеленський категорично відкидає. Очікується, що до кінця січня може відбутися ще одна зустріч лідерів уже на території США.
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Причому чим міцніші гарантії будуть планувати, тим більше небажання закінчити війну (щоб ці гарантії вступили в силу) будуть у х*ла. Л - логіка!
Примусити до миру можна лише пі*дюліной. Зараз і тепер а не "можливо колись"