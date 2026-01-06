США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

Европейские и американские лидеры завершают подготовку масштабного плана гарантий безопасности для Украины, который предусматривает дипломатическую поддержку и присутствие американских войск.

Документ готовят для презентации во время встречи "Коалиции желающих", которая пройдет под председательством Эммануэля Макрона. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять спецпосланцы Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в саммите примут участие британский премьер Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и командующий силами США в Европе Алексус Гринкевич.

Основные аспекты будущей архитектуры безопасности включают:

создание многонациональных "сил поддержки", где украинская армия будет держать оборону на передовой, а союзники будут обеспечивать "бэкстоп" (тыловую опору);

США готовы предоставить разведывательные данные, дроны и спутники для фиксации любых нарушений режима тишины;

Украина настаивает на гарантиях сроком до 50 лет, тогда как текущий проект предусматривает 15-летний период с правом продления.

План союзников Украины с США: как предотвратить новую агрессию РФ

Несмотря на позитивные сдвиги в переговорах между Западом и Киевом, позиция Кремля по этим предложениям остается неизвестной. Союзники намерены представить согласованный с США план России только после его окончательной доработки.

На данный момент ключевым камнем преткновения остаются территориальные претензии Москвы на Донбасс, которые Владимир Зеленский категорически отвергает. Ожидается, что до конца января может состояться еще одна встреча лидеров уже на территории США.

