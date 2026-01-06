РУС
США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

План союзников Украины с США: как предотвратить новую агрессию РФ

Европейские и американские лидеры завершают подготовку масштабного плана гарантий безопасности для Украины, который предусматривает дипломатическую поддержку и присутствие американских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Документ готовят для презентации во время встречи "Коалиции желающих", которая пройдет под председательством Эммануэля Макрона. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять спецпосланцы Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в саммите примут участие британский премьер Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и командующий силами США в Европе Алексус Гринкевич.

Основные аспекты будущей архитектуры безопасности включают:

  • создание многонациональных "сил поддержки", где украинская армия будет держать оборону на передовой, а союзники будут обеспечивать "бэкстоп" (тыловую опору);
  • США готовы предоставить разведывательные данные, дроны и спутники для фиксации любых нарушений режима тишины;
  • Украина настаивает на гарантиях сроком до 50 лет, тогда как текущий проект предусматривает 15-летний период с правом продления.

План союзников Украины с США: как предотвратить новую агрессию РФ

Несмотря на позитивные сдвиги в переговорах между Западом и Киевом, позиция Кремля по этим предложениям остается неизвестной. Союзники намерены представить согласованный с США план России только после его окончательной доработки.

На данный момент ключевым камнем преткновения остаются территориальные претензии Москвы на Донбасс, которые Владимир Зеленский категорически отвергает. Ожидается, что до конца января может состояться еще одна встреча лидеров уже на территории США.

Вже рік слухаємо про їх "підготовку плану"
06.01.2026 07:58 Ответить
План такий шо, ухіланти шо за вас будуть воювати якись еміґранти, як я наприклад, і шо ґрошей дадуть вашим депутатам, але цє не до мене. У мене тут котик сдох, Василько май бейбі,РІП.
06.01.2026 08:25 Ответить
Поховайте котика та повертайтесь. Тут Ви багатьом "котикам" потрібні.
06.01.2026 08:32 Ответить
Повна муйня поки гарантії вступають в дію ПІСЛЯ настання миру. Це ідіотизм якийсь, який будь кого нормального (розумію що х*ло ненормальний, але тим не менш...) будуть спонукати якраз до того щоб мир ніколи не настав.
Причому чим міцніші гарантії будуть планувати, тим більше небажання закінчити війну (щоб ці гарантії вступили в силу) будуть у х*ла. Л - логіка!
Примусити до миру можна лише пі*дюліной. Зараз і тепер а не "можливо колись"
06.01.2026 08:35 Ответить
Якби справді прагнули миру, надали б далекобійні ракети без обмежень, а не влаштовували імітаційну куколдистську метушню між собою із потужними гарантіями рішучих занепокоєень.
06.01.2026 08:36 Ответить
У випадку нового нападу московії (після миру ,чи припинення вогню у які я не дуже вірю) вони війну московії оголосять? ....усе інше гарантіями називати .....
06.01.2026 08:45 Ответить
 
 