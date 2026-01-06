Туск: Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі не дасть остаточного миру для України
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що засідання "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі не призведе до конкретних рішень щодо припинення вогню в Україні, але підтвердить готовність США та європейських союзників співпрацювати для гарантування безпеки країни.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.
"Це ще не будуть зобов'язання, які вимагатимуть будь-яких логістичних чи фінансових рішень, але вони стануть підтвердженням волі до повноцінної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки та відбудови України після війни, і, перш за все, досягнення справедливих та безпечних умов для миру або принаймні припинення вогню", - пояснив прем’єр.
За його словами, спільні зусилля американців, європейців та українців дають "тінь надії" на мир, проте поки що жодних сигналів з боку Росії на серйозні переговори не надходило. Туск наголосив, що лише тиск змусить РФ серйозно ставитися до дипломатії.
"Ці переговори та зусилля європейської, американської та української дипломатії пропонують шанс, трохи більше, ніж тінь шансу, на мир, але точно не гарантію", - додав польський прем’єр.
Що передувало?
- У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.
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Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
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