Туск: Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі не дасть остаточного миру для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що засідання "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі не призведе до конкретних рішень щодо припинення вогню в Україні, але підтвердить готовність США та європейських союзників співпрацювати для гарантування безпеки країни.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.

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"Це ще не будуть зобов'язання, які вимагатимуть будь-яких логістичних чи фінансових рішень, але вони стануть підтвердженням волі до повноцінної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки та відбудови України після війни, і, перш за все, досягнення справедливих та безпечних умов для миру або принаймні припинення вогню", - пояснив прем’єр.

За його словами, спільні зусилля американців, європейців та українців дають "тінь надії" на мир, проте поки що жодних сигналів з боку Росії на серйозні переговори не надходило. Туск наголосив, що лише тиск змусить РФ серйозно ставитися до дипломатії.

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"Ці переговори та зусилля європейської, американської та української дипломатії пропонують шанс, трохи більше, ніж тінь шансу, на мир, але точно не гарантію", - додав польський прем’єр.

Що передувало?

У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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