Паризькі домовленості можуть підписати вже найближчими днями, - Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що остаточне підписання Паризьких домовленостей між Європою та США можливе вже найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

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Він наголосив, відомою відправною точкою наразі є - 20 пунктів мирної угоди, а також документи, які окреслять співпрацю між європейськими країнами та США у відбудові України після війни.

"Однак не варто очікувати на остаточні рішення в Парижі. Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо у Вашингтоні, хоча це питання залишається відкритим", - зазначив Туск.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.

Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.

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