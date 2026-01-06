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Паризькі домовленості можуть підписати вже найближчими днями, - Туск
Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що остаточне підписання Паризьких домовленостей між Європою та США можливе вже найближчими днями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
Він наголосив, відомою відправною точкою наразі є - 20 пунктів мирної угоди, а також документи, які окреслять співпрацю між європейськими країнами та США у відбудові України після війни.
"Однак не варто очікувати на остаточні рішення в Парижі. Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо у Вашингтоні, хоча це питання залишається відкритим", - зазначив Туск.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
- Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.
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