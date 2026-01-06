РУС
Парижские договоренности могут подписать уже в ближайшие дни, - Туск

Парижские договоренности о мире могут подписать в США — Туск

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что окончательное подписание Парижских соглашений между Европой и США возможно уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что известной отправной точкой на данный момент являются 20 пунктов мирного соглашения, а также документы, которые определят сотрудничество между европейскими странами и США в восстановлении Украины после войны.

"Однако не стоит ожидать окончательных решений в Париже. Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят совместную американско-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне, хотя этот вопрос остается открытым", - отметил Туск.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

От тільки не Європа і США проти України воюють.
Тому що завгодно можна підписувати, поки ***** не згодиться виконувати - це папірець в клозеті.
06.01.2026 13:07 Ответить
А потім ******* подзвонить трампині і скаже що він загалом погоджується але треба трошки переробити деякі пункти угоди, а конкретніше - з першого по останній. І ще йому не подобається що про нього кажуть європейці з українцями, тому краще хай це зроблять вітьков з дмітрієвим. Потім вони з донні обговорять біг діл на сто тищ трильйонів дерев'яних тугриків за партією в дзюдогольф десь в мар-аляско, а уже тоді угоду відправлять на затвердження всенародному загальнорасіянському конгресу джигітів і оленеводів, без чого ******* ніяк не може - адже він справжній демократ а не диктатор там якийсь.
06.01.2026 13:15 Ответить
Намагаються встигнути до 11 січня, щоб тривалість есвео не перевищила так звану велику вітчизняну війну (1418 днів). Щоб Ху?ло могло заявити: розібрався з нацистами швидше, ніж діди у 45-му. Нехай й лише на 1 день.
06.01.2026 13:23 Ответить
 
 