Парижские договоренности могут подписать уже в ближайшие дни, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что окончательное подписание Парижских соглашений между Европой и США возможно уже в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.
Он подчеркнул, что известной отправной точкой на данный момент являются 20 пунктов мирного соглашения, а также документы, которые определят сотрудничество между европейскими странами и США в восстановлении Украины после войны.
"Однако не стоит ожидать окончательных решений в Париже. Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят совместную американско-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне, хотя этот вопрос остается открытым", - отметил Туск.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
- В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.
Тому що завгодно можна підписувати, поки ***** не згодиться виконувати - це папірець в клозеті.