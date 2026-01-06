Парижские договоренности могут подписать уже в ближайшие дни, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что окончательное подписание Парижских соглашений между Европой и США возможно уже в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что известной отправной точкой на данный момент являются 20 пунктов мирного соглашения, а также документы, которые определят сотрудничество между европейскими странами и США в восстановлении Украины после войны.

"Однако не стоит ожидать окончательных решений в Париже. Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят совместную американско-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне, хотя этот вопрос остается открытым", - отметил Туск.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

