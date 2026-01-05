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Зеленський підписав низку указів: Поклад став першим заступником голови СБУ
У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський призначив нових заступників голови Служби безпеки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази президента.
Призначення в СБУ
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича першим заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №27/2026.
Заступниками стали Андрій Тупіков та Денис Килимник.
- "Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №28/2026.
- "Призначити Килимника Дениса Васильовича заступником Голови Служби безпеки України", - сказано в указі №29/2026.
Крім цього, Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Що передувало?
- Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
Топ коментарі
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+19 _ Moore
показати весь коментар05.01.2026 23:35 Відповісти Посилання
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