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Зеленський підписав низку указів: Поклад став першим заступником голови СБУ

Нові призначення в СБУ: Зеленський підписав низку указів

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський призначив нових заступників голови Служби безпеки України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази президента.

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Призначення в СБУ

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича першим заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №27/2026.

Заступниками стали Андрій Тупіков та Денис Килимник. 

  • "Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №28/2026.
  • "Призначити Килимника Дениса Васильовича заступником Голови Служби безпеки України", - сказано в указі №29/2026.

Крім цього, Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Хмарою: Обговорили системний розвиток СБУ

Що передувало?

  • Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
  • Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.

Читайте також: Зеленський обговорив розвиток СБУ з полковником Козаком та генерал-майором Покладом

Автор: 

Зеленський Володимир (28405) СБУ (14091)
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Топ коментарі
+22
Этого и стоило ожидать. Человек, по которому НАБУ ведет следствие - это ценный кадр для Зеленского.
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05.01.2026 23:37 Відповісти
+21
А когда Зеленского останавливали законы и Конституция? С самого первого дня у власти. Как он назначал "лейтенанта" Баканова еще не забыли?
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05.01.2026 23:40 Відповісти
+19
як же він поспішає... Малюк ще у відставку не пішов (Верховна Рада має знімати); Хмара ще не призначений - а він вже заступників тасує... На заступників має бути подання Голови СБУ! Подання Хмари - нелегітимне; бо кадрові подання від в.о. - заборонене законом!
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05.01.2026 23:35 Відповісти

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