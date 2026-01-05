Зеленський підписав низку указів: Поклад став першим заступником голови СБУ

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський призначив нових заступників голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази президента.

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Призначення в СБУ

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича першим заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №27/2026.

Заступниками стали Андрій Тупіков та Денис Килимник.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №28/2026.

"Призначити Килимника Дениса Васильовича заступником Голови Служби безпеки України", - сказано в указі №29/2026.

Крім цього, Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

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Що передувало?

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.

Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.

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