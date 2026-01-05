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Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ, - Гончаренко
Голова СБУ Василь Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Він зазначив, що Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського.
"Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", - додав Гончаренко.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
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мирну угодукапітуляцію України, таки добився свого - обезголовив дві основні українські спецслужби, які реально загрожували дестабілізацією рашистської пітьми через операції в глибокому тилу ворога. Бо, бачте, все генеральське командування російських загарбників вкрай стривожена й занепокоєне необхідністю щоранку перед виїздом на службу особисто заглядати під кузови власних авто.