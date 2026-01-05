Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ, - Гончаренко

Голова СБУ Василь Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Він зазначив, що Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського.

"Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", - додав Гончаренко.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

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