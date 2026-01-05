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Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ, - Гончаренко

Зеленський ініціював відставку Малюка з посади голови СБУ – що відомо

Голова СБУ Василь Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Він зазначив,  що Малюк написав заяву про відставку  на вимогу Зеленського.

"Виконуючим обовʼязки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", - додав Гончаренко.

Гончаренко про відставку Малюка

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) відставка (1502) Гончаренко Олексій (546) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+40
Zeлена тварюка ще не напилась крові українців а його ублюдки зі скумбрією не нажерлись їжи з кровю українців.
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05.01.2026 07:10 Відповісти
+31
Зеленський на догоду ***********, сподіваючись на скору мирну угоду капітуляцію України, таки добився свого - обезголовив дві основні українські спецслужби, які реально загрожували дестабілізацією рашистської пітьми через операції в глибокому тилу ворога. Бо, бачте, все генеральське командування російських загарбників вкрай стривожена й занепокоєне необхідністю щоранку перед виїздом на службу особисто заглядати під кузови власних авто.
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05.01.2026 07:21 Відповісти
+29
І скільки ж українці будуть цього блазня терпіти?
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05.01.2026 07:11 Відповісти

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