Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, - Гончаренко

Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке по требованию президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилв телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что Малюк написал заявление об отставке по требованию Зеленского.

"Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", - добавил Гончаренко.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

