11 870 95
Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, - Гончаренко
Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке по требованию президента Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилв телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Он отметил, что Малюк написал заявление об отставке по требованию Зеленского.
"Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", - добавил Гончаренко.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
Топ комментарии
+32 Старый зольдат
показать весь комментарий05.01.2026 07:10 Ответить Ссылка
+21 Victor Litarchuk
показать весь комментарий05.01.2026 07:11 Ответить Ссылка
+18 Тонка червона лінія
показать весь комментарий05.01.2026 07:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єдиний мабуть хто про народ подумав і ту-95 знищив
тушки стали базуватись чорт зна де і брати лише по пару ракет на борт в рази менше максимальної нагрузки.
.
Малюк успішно керував СБУ як спецслужбою.
Навіть дуже успішно:
- два підрива кримського мосту,
- павутина
- зачистка західної частини Чорного моря від кацапів
- нищення ГПЗ та ін. об'єктів
- нищення топ військових кацапів
- нарешті, внутрішня безпека в державі
які були підстави його знімати ?
ЗЄля нищить Державу!
.
Гончарук з даниловим і бакановим, можуть це засвідчити з венедіктовою у нового Генпрокура, який уже пішов до них!?!?!?
У зелепуг жало̀ба. Скавулять. Дуже.
раз, і нема чим грати
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
Александр Галич
и пошевеливайся давай !
.
генерал-лейтенант заварює каву чотирижди ухилянту !
.
мирну угодукапітуляцію України, таки добився свого - обезголовив дві основні українські спецслужби, які реально загрожували дестабілізацією рашистської пітьми через операції в глибокому тилу ворога. Бо, бачте, все генеральське командування російських загарбників вкрай стривожена й занепокоєне необхідністю щоранку перед виїздом на службу особисто заглядати під кузови власних авто.
.
Дуже нагадує дії «раннього» Зеленського - розмінування, розведення, а також обмеження у фінансуванні оборонних проектів, критично важливих для України.
Чим все, в результаті, закінчилося, відомо не з чуток. Хоча, на той момент, запах травневих шашликів, для багатьох, здавалося, вже витав у повітрі.
Схоже, настав час епічного сиквела нестримного Голобородька.
нагадати який закон підписав-одізвав ЗЄля влітку ?
завдання СБУ - контррозвідка (безпека)
.
Свою позицію Малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "https://oboronka.mezha.ua/naslidki-pavutini-chi-zmozhut-rosiyani-vidnoviti-strategichnu-aviaciyu-302953/ Павутини", кидати їх зараз було б злочином.
Драпатий, Мадяр, Білецький, Редіс... ?
.
це потрібно знати усім хто працює на на народ а "на кервника"
ЄрмакаФСБ.
то не він придумав 💯
він зелене лайно як і всі там
нормальні на зе не працюють
сам знаю коли керівник кретин - роботи не буде, одні страждання
краще звільнитись
Або це тупо помста за те, що відмовився дотискати НАБУ у справі Міндіча.
Це помста за міндичгейт
.
Буданов мав і його з посади, на якій він набивав собі піар та авторитет, перевели на роль лайнозбірника.
Але це не відміняє помсти за міндічгейт.
=======================================================================================
малюк був на своєму місці і на то докази виступів військових які проти його відставки
Знов соУпаденіє?!! І так 12(дванадцять чи двадцять) років поспіль?!!!!
Мавр может уходить!