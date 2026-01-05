РУС
Новости Кадровые изменения
11 870 95

Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, - Гончаренко

Зеленский инициировал отставку Малюка с поста главы СБУ – что известно

Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке по требованию президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилв телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что Малюк написал заявление об отставке по требованию Зеленского.

"Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", - добавил Гончаренко.

Гончаренко об отставке Малюка

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Автор: 

Зеленский Владимир отставка Гончаренко Малюк Василий
+32
Zeлена тварюка ще не напилась крові українців а його ублюдки зі скумбрією не нажерлись їжи з кровю українців.
05.01.2026 07:10
+21
І скільки ж українці будуть цього блазня терпіти?
05.01.2026 07:11
+18
Зеленський на догоду ***********, сподіваючись на скору мирну угоду капітуляцію України, таки добився свого - обезголовив дві основні українські спецслужби, які реально загрожували дестабілізацією рашистської пітьми через операції в глибокому тилу ворога. Бо, бачте, все генеральське командування російських загарбників вкрай стривожена й занепокоєне необхідністю щоранку перед виїздом на службу особисто заглядати під кузови власних авто.
05.01.2026 07:21
Дякуєм за павутину
Єдиний мабуть хто про народ подумав і ту-95 знищив
05.01.2026 07:07
Про народ? Не плутайте серйозні успіхи на фронті спецоперацій і роботу по стандартним обов'язкам служби.
05.01.2026 07:12
Ту-95 мене стали менше бомбить, це і є турбота про народ. Палаючі нпз до сраки мені
05.01.2026 07:13
+💯 👍🏿!

тушки стали базуватись чорт зна де і брати лише по пару ракет на борт в рази менше максимальної нагрузки.

.
05.01.2026 08:34
хто там тебе сердешного у фатерлянді бомбить. ну хіба манька бід ковдрою тихенько
05.01.2026 09:12
Операцію ,,павутина" розробляв і проводив Хмара.
05.01.2026 08:09
хмара сам сказав ?

Малюк успішно керував СБУ як спецслужбою.
Навіть дуже успішно:
- два підрива кримського мосту,
- павутина
- зачистка західної частини Чорного моря від кацапів
- нищення ГПЗ та ін. об'єктів
- нищення топ військових кацапів
- нарешті, внутрішня безпека в державі

які були підстави його знімати ?

ЗЄля нищить Державу!
.
05.01.2026 08:31
дякуючи 🐑🐑🦠і тим , продажним гнидам , які заплющують очі на перевертня з булавою , на ойго , відкриту співпрацю з рашистськими кротами Маски зірвані , вірити ні ко му Проковтнули , як було з " вагнергейтом", кровавими "шашликами " , " не дивіться вгору" рускіе тожє люді , ми їх зустрінемо з горілкою і холодцем , а потім Сонгар , розформування 50 бригади , відклик , найуспішнішого генерала Марченко з Півдні і договорняк зернотрейдерів , Вбивство Вітадурського , знущання над Залужним , патріотами військовими
05.01.2026 08:44
Да, і корупціонери, контрабандисти і колаборанти йому вдячні, і сам заробляв і іншим не заважав, а начальнику в УСБУ в Одеській області, у якого дружина росіянка і засновниця підприємств в овшорах спільно з росіянами для виводу коштів за аналогією з Міндічем, дозволяв все робити, не заважав і з посади не знімав)))))))))
05.01.2026 08:31
Зеленський, тупо знищує Україну та виконує вказівки ******, отримані після Оману з патрушевим!!
Гончарук з даниловим і бакановим, можуть це засвідчити з венедіктовою у нового Генпрокура, який уже пішов до них!?!?!?
05.01.2026 08:50
Ех,Вася,Вася....
05.01.2026 07:07
У Васі прізвище та ім,я не кошерні.Він випадково у ЗЕкагалі опинився.
05.01.2026 08:15
Недопрацював, допомагаючи зеленим виродкам зливати НАБУ та САП. А йому ж сам голобородько орден "Золота Зірка" вручав, сподівався мабуть на співпрацю голови СБУ. От же ж невдячний...
05.01.2026 08:24
Zeлена тварюка ще не напилась крові українців а його ублюдки зі скумбрією не нажерлись їжи з кровю українців.
05.01.2026 07:10 Ответить
Малюка звільнив єрмак з Конча-Заспи брудними лапами Зєлєнского.
05.01.2026 08:00
Єрмак хоче замінити його на "свого" генерала Олександра Поклада, якого активно підтримують він та зєлєнскій. На хіба нам це потрібно?
05.01.2026 08:03
Зараз українцям не до того. З телевізійного пакету Т-2 трагічно пропав канал "Квартал TV".
У зелепуг жало̀ба. Скавулять. Дуже.
05.01.2026 08:16
Та най би вони всі повиздихали, сумно не було б.
05.01.2026 08:19
Да, і Малюк йому в цьому нічім не заважав, був надійною опорою, нажаль.
05.01.2026 08:32
Видається, що ішак не усвідомлюючи, прискорює свою кончину.
05.01.2026 07:11
Він все усвідомлює, але зрадник інакше вчинити просто не може. Повязаний.
05.01.2026 08:04
Агонія? Для чого всі ці безглузді "пересування ліжок"? Це схоже на останню спробу виконати оманські домовленості і прибрати останніх, хто цьому перешкоджає.
05.01.2026 08:27
І скільки ж українці будуть цього блазня терпіти?
05.01.2026 07:11
До часу, поки не зможе грати на піаніно.
05.01.2026 08:11
це легко вирішити
раз, і нема чим грати
05.01.2026 08:15
В його камері піаніно не поміститься. Згадайте, в якому закапелку сидів Магомедрасулов, а голобородько навіть на такий "номер" не має права. Повинен сидіти в ямі, як щур, разом з усім своїм "95-м кралвралом".
05.01.2026 08:30
Цікаво,чому одного ЗЕблоїд звільняє своїм указом,в іншого по заяві.Кажуть,на болотах шампанське вікорковують.Щось мутить ЗЕбіл? Чекаємо гундосини.
05.01.2026 07:13
З якого дива, з корупцією в Україні ніхто не боровся, з контрабандою та міграцією також, колаборанти себе відчувають лайтово? Чим їм Малюк як голова спецслужби (30-40 військовослужбовців СБУ у складі СОУ, які дійсно воюють і причетні до "Павутини" та інших операцій спільно з іншими складовими СОУ не рахуються, це капля в морі) заважав, і в Україні немає корупції та організованної злочинності?
05.01.2026 08:36
єрмак дуже просить
05.01.2026 07:16
а шо Буданов мовчить
05.01.2026 07:18
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Александр Галич
05.01.2026 07:26
Це В. Висоцький, а по суті плюсую.
05.01.2026 07:37
Нет. А. Галич.
05.01.2026 07:57
Схоже, що таки Галич, перепрошую. Але точно чув цю пісню у виконанні Висоцького, а той, як правило, лише свої співав.
05.01.2026 08:21
працює.

05.01.2026 07:38
чєловєк, двойную ялту со сливками !

и пошевеливайся давай !

.
05.01.2026 08:46
курва, дожились !

генерал-лейтенант заварює каву чотирижди ухилянту !

.
05.01.2026 08:47
Зеленський на догоду ***********, сподіваючись на скору мирну угоду капітуляцію України, таки добився свого - обезголовив дві основні українські спецслужби, які реально загрожували дестабілізацією рашистської пітьми через операції в глибокому тилу ворога. Бо, бачте, все генеральське командування російських загарбників вкрай стривожена й занепокоєне необхідністю щоранку перед виїздом на службу особисто заглядати під кузови власних авто.
05.01.2026 07:21
Пора возвращать в СБУ проверенные Чонгаром и шашлычками парашные кадры.
05.01.2026 07:24
Малюк на мою думку один з не багатьох у силових структурах країни який займав саме своє місце-тобто є фахівцем своєї справи...Тому дуже шкода що президент усунув його з посади...
05.01.2026 07:25
05.01.2026 07:29
маємо президента колаборанта
05.01.2026 07:33
пишіть вже як є - зрадника !

.
05.01.2026 08:49
Ні «він».не зрадник,»він» - «Какая разница»
05.01.2026 09:04
я вам нічєго нє должен . я должен только своім родітєлям
05.01.2026 09:15
Що обрали!
05.01.2026 09:05
Ціааво. Відставку Малюка мала би прийняти Верховна рада, а не Зєлєнскій.
05.01.2026 07:34
Так він же сам заяву написав.
05.01.2026 09:14
Нехай зєля бере своїх дітей ,родичів,,потужних" менеджерів із їхніми сімействами ,слуг народа- депутатів і ідуть самі воюють, зєля і його шобло вкрали на пару років війни хай оплачують, йому всерівно ці гроші не приводяться ну хто йому їх віддасть, він же тупий
05.01.2026 07:36
Знімаються і перепризначаються найважливіші і найуспішніші і водночас дуже болючі, для кремля, фігури.
Дуже нагадує дії «раннього» Зеленського - розмінування, розведення, а також обмеження у фінансуванні оборонних проектів, критично важливих для України.
Чим все, в результаті, закінчилося, відомо не з чуток. Хоча, на той момент, запах травневих шашликів, для багатьох, здавалося, вже витав у повітрі.
Схоже, настав час епічного сиквела нестримного Голобородька.
05.01.2026 07:36
З першого дня повномасштабного вторгнення кацапської дикої орди я писав, що стадо дебілів, які вибрали півтораметрового блазня, призвали ***** атакувати Україну. Україні був потрібний Порох, якого ***** ненавиділо і боялось. Порох не тратив-би державні кошти на будівництва і ремонт доріх для кацапських танків, Порох разом з Турчиновим розвивали ракетні програми і розробки інших видів зброї, а тупе бидло вибрало блазня,щоб поржать. Ну як вам, дебіли, ржотся? Чи ви вспіли рванути за кордон?
05.01.2026 07:49
Стадо всюди і завжди радісно мекає,аж до моменту загону на бійню.Далі реве не радісно,голосно,але недовго
05.01.2026 07:52
05.01.2026 07:54
+++++ Вся сутність "мудрого наріда" в одному фото. Браво !
05.01.2026 08:32
Більшість рвонула за кордон,по безвізу Пороха.
05.01.2026 09:07
Так, правду кажете в Україні з 2019 року завдяки Малюку була повністю знищена корупція, оргзлочинність, затримані всі шпигуни російських сс. А тапер Малюк піде і корупція, оргзлочинність та шпигуни з колаборантами відновлять активність? Ви на це натякаєте (бо з Вашої риторики так виходить, бо це завдання які ставились перед Малюком, вони ж вирішені, Міндіч-гейт придумали журналісти?)?
05.01.2026 08:41
для боротьби з корупцією у нас є НАБУ та САП.
нагадати який закон підписав-одізвав ЗЄля влітку ?

завдання СБУ - контррозвідка (безпека)

.
05.01.2026 08:54
2 - вчить мать часть, "Завдання СБУ (Служби безпеки України) - це захист державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності від зовнішніх і внутрішніх загроз, включаючи контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, корупцією, організованою злочинністю, захист державної таємниці та економічної безпеки, а також проведення оперативно-розшукових і слідчих дій у межах своєї компетенції" - тобто КРД - це 10-15 відсотків діяльності . СБУ - це корупційні злочини середньої ланки організованої злочинності (якщо можна сказати у ланці район-область- кілька областей), а НАБУ - це вища ланка. А САП - це прокуратура, в них навіть ОРД не має. Читайте Закони, а не блохерів, які працюють на зарплату від корупціонерів. Без СБУ не буде існувати жоден канал контрабанди і міграції, а управління "К" - це легенда з кришування корупції, Міндич плаче.
05.01.2026 09:17
бубочка, блазень Зьйобнутий, ти краще не кукурікай про заміну Малюку, а то і тебе, опудало, можуть замінити
05.01.2026 07:41
зеля пітух крашений
05.01.2026 07:52
Чому крашений
05.01.2026 08:06
Ну куди йому до пітуха? Він просто купка лайна. ЗЕленого.
05.01.2026 08:47
Таке враження що боневтік-оманський-потужний збільшує кількість персональних вогорів у геометричній прогресії.
05.01.2026 08:35
Ну, тепер про самокати і статуетки можна забути. Як і про більш-менш результативні удари в глибину росії.
05.01.2026 07:58
пуйло дуже просив піаніста
05.01.2026 08:01
Малюк не хотів писати заяву , але піаніст наполіг.
Свою позицію Малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "https://oboronka.mezha.ua/naslidki-pavutini-chi-zmozhut-rosiyani-vidnoviti-strategichnu-aviaciyu-302953/ Павутини", кидати їх зараз було б злочином.
05.01.2026 08:04
виходить піаніст скоїв злочин
05.01.2026 08:05
якби малюк керувався законом україни про сбу він би послав зеленоморде нафуй, але сбу давно вже не керується законами україни(((. наразі не бачу причин чому мерзлота нас не окупує
05.01.2026 09:17
Зелений покидьок і під-с
05.01.2026 08:07
Залужний, Малюк??? Скільки ще "ця зелена падаль" буде нищити Україну і "воно" ще хоче на вибори... Тільки "вперед ногами"
05.01.2026 08:08
наступні ті хто захищав Малюка ?

Драпатий, Мадяр, Білецький, Редіс... ?

.
05.01.2026 08:57
А засринського не звільняє - нехай і надалі прой0бує території та гробить людей Бо Малюк проїб@в міндічгейт, хоча здуру і вляпався з магамедрасуловими, але потім відмовився відбивати єрмаківщину, ну, значить, не благонадійний. А сранський свій - кацап і "чаво ізволітє".
05.01.2026 08:08
одна категорія людей Льошику Гончаренці вірить беззастережно, щоб він не нахезав у раша-телеграм!
05.01.2026 08:09
Щось нагадує інтернаціонал.... Ми все зруйнуємо, а потім.... Далі не пам'ятаю, або підемо на вибори, або усе здамо. Такий вакханалії не було ще не з одним президентом. А у війну це вже не вакханалія, а щось набагато гірше
05.01.2026 08:11
А де б ще такий дрібний блазень міг потішити своє его крім зайняття високої посади? Це бездарне чмо тепер себе вважає високим, струнким і величним...
05.01.2026 08:11
Цей недопрезидент все робить щоб прискорити капітуляцію ,тепер забудем що таке успішні спец. операції на території ворога ,саме два роки тому був відправлений в відставку Залужний всі побачили "успіх",за що не візьмется чекай лише біди.
05.01.2026 08:12
використані гондони завжди викидують
це потрібно знати усім хто працює на на народ а "на кервника"
05.01.2026 08:18
Гундосий не може відмовити в останнюму проханні Єрмака ФСБ.
05.01.2026 08:20
Та ладно Василь ,зато ніколи не будеш однією з наложниць.
05.01.2026 08:23
Нейтрализація операції "Мідас" триває.
05.01.2026 08:27
посрати... на "павутинщика"...
то не він придумав 💯
він зелене лайно як і всі там

нормальні на зе не працюють
сам знаю коли керівник кретин - роботи не буде, одні страждання
краще звільнитись
05.01.2026 08:30
Коли запахло гарячим (ось-ось вилізе компромат) для керівника структури від якої багачо чого залежить має кілька виходів, але за власним бажанням - це козирний, і кінці в воду.
05.01.2026 08:38
Заздрісний карлик прибрав чергового "конкурента".

Або це тупо помста за те, що відмовився дотискати НАБУ у справі Міндіча.
05.01.2026 08:40
Малюк не має ніяких політичних амбіцій.

Це помста за міндичгейт

.
05.01.2026 09:02
Так і Залужний на момент звільнення не мав політичних амбіцій.

Буданов мав і його з посади, на якій він набивав собі піар та авторитет, перевели на роль лайнозбірника.

Але це не відміняє помсти за міндічгейт.
05.01.2026 09:08
не будемо забувати, що вся піздота змивалася з країни з довідками гур
05.01.2026 09:14
Ze- зрадник.Я так решил.Байдужий до України!
05.01.2026 08:41
Малюка треба залишити на своєму місці, найкраща характеристика його діяльності, це те що ті істоти, які хочуть щоб українці стріляли один в одного, довгий час обливали його брудом, але зрештою заткнулися, зараз ще й "захищати" Малюка почнуть, але особливим таргетним поносом. Зеленському варто прислухатися до слів захисту на адресу голови СБУ таких шанованих у суспільстві бійців як Драпатий і Мадяр, не час міняти людину, що добре себе зарекомендувала на посаді, на гіпотетично ще кращу, яка не факт що вона стане такою.
05.01.2026 08:42
зелений дибілоїдний довбограй (((
=======================================================================================
малюк був на своєму місці і на то докази виступів військових які проти його відставки
05.01.2026 08:50
в армію так в армію
05.01.2026 08:57
У мене двояке ставлення до цієї відставки. З одного боку Малюк активно підтримав обмеження набу і сап. З іншого його підтримали авторитетні у війську генерали. Мабуть Малюк був частково незалежним, а мають поставити на його місце повністью залежну , ручну людину.
05.01.2026 09:09
якщо замість малюка поставлять агента фсб поклада це уде дуже показово
05.01.2026 09:12
Як тільки посилюється тиск чи враженя цілей на раше - верховний (4кратний!) ухилянт обсирає*********)/знімає, людину яка цим займається.
Знов соУпаденіє?!! І так 12(дванадцять чи двадцять) років поспіль?!!!!
05.01.2026 09:15
чи є якась логіка у прийнятті рішень нашим зеленим верховним презиком ??? мабуть немає . таке відчуття що ..алібаба.. єрмак керує всіма перетасовками по телефону --- залужний був на своєму місці **** зняли --- буданов і малюк теж добре керували спецслужбами **** зняли --- шмигаль найдовше в історіі керував урядом **** зняли і посадили юльку бо алібаба так захотів . краще б там замість юльки табуретка порожня стояла --- згадався анекдот старючий ..якщо в публічному домі падають доходи то потрібно міняти персонал а не ліжка переставляти..
05.01.2026 09:28
Мавр сделал своё дело,
Мавр может уходить!
05.01.2026 09:29
 
 