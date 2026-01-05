Малюк: Йду з посади голови СБУ та залишаюсь в системі Служби

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

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Подробиці

"Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.



Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - наголосив він.

Малюк подякував колективу СБУ, бойовим побратимам та народу України.

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Що передувало?

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

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