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Новини Новий голова СБУ
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Малюк: Йду з посади голови СБУ та залишаюсь в системі Служби

Василь Малюк залишив посаду голови СБУ: що відомо?

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

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Подробиці

"Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.

Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - наголосив він.

Малюк подякував колективу СБУ, бойовим побратимам та народу України.

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Що передувало?

  • Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

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Автор: 

СБУ (14091) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+30
Буданова і Малюка усунув виродок.
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05.01.2026 13:36 Відповісти
+24
Зеленою тухлятиною смердить від цієї історії. А з іншого боку -від цієї тухлятини смердить всюди.
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05.01.2026 13:47 Відповісти
+22
Дякую ********. Тьфу!!!
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05.01.2026 13:36 Відповісти

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