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Малюк: Йду з посади голови СБУ та залишаюсь в системі Служби
Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.
Подробиці
"Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.
Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - наголосив він.
Малюк подякував колективу СБУ, бойовим побратимам та народу України.
Що передувало?
- Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
Топ коментарі
+30 Михайло Иляш
показати весь коментар05.01.2026 13:36 Відповісти Посилання
+24 Gary Grant
показати весь коментар05.01.2026 13:47 Відповісти Посилання
+22 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар05.01.2026 13:36 Відповісти Посилання
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