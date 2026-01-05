РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10520 посетителей онлайн
Новости Новый глава СБУ
3 606 25

Малюк: Ухожу с должности главы СБУ и остаюсь в системе Службы

Василий Малюк покинул пост главы СБУ: что известно?

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что покидает свой пост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Ухожу с должности главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб.

Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", – подчеркнул он.

Малюк поблагодарил коллектив СБУ, боевых побратимов и народ Украины.

Читайте: Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

Читайте также: Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Автор: 

СБУ (20750) Малюк Василий (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Дякую ********. Тьфу!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 13:36 Ответить
+9
Буданова і Малюка усунув виродок.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:36 Ответить
+3
Зеленою тухлятиною смердить від цієї історії. А з іншого боку -від цієї тухлятини смердить всюди.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую ********. Тьфу!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 13:36 Ответить
Буданова і Малюка усунув виродок.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:36 Ответить
Усунув Буданова...на другу за впливом посаду в країні🤣
показать весь комментарий
05.01.2026 13:48 Ответить
такої посади до ЗЕ взагалі не було. Друга посада в Країні це президент, перша це премєр, а третя - голова верховної ради

АЛЕ ПРО ЩО Я...у нас же імперія а не парламентська республіка уже
показать весь комментарий
05.01.2026 13:50 Ответить
Ну от...тепер ти розумієш, чому насправді не "усунув", а підвищив. Бо голова опи Буданов має знааачно більше впливу та влади ніж керівник ГУР.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:53 Ответить
Завгосп це не посада. Тим більше завгоспа можна через місяць-другий зняти і ніхто і не замітить або не буде проти. Бо аби зразу звільнив Буданова і вигнав його на вулицю то було б набагато більше шуму і підозр до адекватності Зелі.
показать весь комментарий
05.01.2026 14:03 Ответить
Ну що тут скажеш,я думаю треба провести операцію,люботомію,на Зе
показать весь комментарий
05.01.2026 13:39 Ответить
тобто, залишається на кришуванні високодохідних потоків?
таможня?
експорт імпорт?
показать весь комментарий
05.01.2026 13:42 Ответить
Шльопай на болота гіпопотам !!))
показать весь комментарий
05.01.2026 13:47 Ответить
не запрошуй до себе в гості.
не піду!
не хочу тебе бачити.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:50 Ответить
Це, між іншим, нікуди не ділося. Спецоперації то одне, але контрабаси - то наше все. І пресування, як вони їх називають, "комерсів".
показать весь комментарий
05.01.2026 14:10 Ответить
Після слів "дякую"---прийшов до висновку,що малюк має мякі яйця. Перевелись офіцери!
показать весь комментарий
05.01.2026 13:43 Ответить
Зеленою тухлятиною смердить від цієї історії. А з іншого боку -від цієї тухлятини смердить всюди.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:47 Ответить
Геть обкуреного ішака!
показать весь комментарий
05.01.2026 13:47 Ответить
Десь під домашнім арештом тихо засумував детектив Магамедрасулов зі своїм хворим батьком.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:49 Ответить
Так розумію, що тепер танкери росії будуть палати не тільки у Чорному морі, а й в Червоному?
показать весь комментарий
05.01.2026 13:51 Ответить
Це не будується, це все довалюється в тріски.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:54 Ответить
Якщо порівнювати, то це напевно чи не єдина людана, яка мала позитивний ККД на цій посаді. Але ж не у зеленому царстві будуть це толерувати, тут потрібен максимальний зелений гівнюк, бажано відбитий корупціонер, моральний виродок, або ще краще, - корупціонерка, моральна повія і відточена до геніальності "карабєльная сасна" (великим бонусом ще буде наявність паспорту мордви).
показать весь комментарий
05.01.2026 13:57 Ответить
Дерьмак-Жил-Жив-бедет жить! Всем Понятно?
показать весь комментарий
05.01.2026 13:58 Ответить
Ефективного голову спецслужб усувають тільки з двох причин, або Зеля готує здачу України або отримав від когось наказ про заборону проводити диверсійні акти в тилу ворога. Скоро побачимо результати
показать весь комментарий
05.01.2026 13:59 Ответить
Ставит тех, кого точно может контролировать во избежании эксцессов после договорняка.
показать весь комментарий
05.01.2026 14:04 Ответить
Я думаю, це партнери наполягли. При чому як європейські, так і заокеанські. За наїзди на набушників.
показать весь комментарий
05.01.2026 14:07 Ответить
Тіпа буду займатися НАБУ та САП
показать весь комментарий
05.01.2026 14:12 Ответить
 
 