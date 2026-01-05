Малюк: Ухожу с должности главы СБУ и остаюсь в системе Службы

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что покидает свой пост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подробности

"Ухожу с должности главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб.



Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", – подчеркнул он.

Малюк поблагодарил коллектив СБУ, боевых побратимов и народ Украины.

Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

