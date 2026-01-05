РУС
Зеленский встретился с Малюком: Обсудили кандидатуры нового главы СБУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ", - отметил президент.

Также Зеленский поручил Малюку "сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире".

С Малюком президент также обсудил кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ. 

Зеленский встретился с Малюком: будут выбирать нового главу СБУ

Читайте также: Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Читайте также: Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

+7
У Зегевары сейчас "ротации", чем не время для лейтенанта Баканова, проверенного дружища.
05.01.2026 13:33 Ответить
+7
ШОБ ТИ ЗДОХ. Все робить щоб нас не стало еврей клятий
05.01.2026 13:34 Ответить
+5
Зняв з посади...за хорошу роботу. Робить хорошу міну при поганій грі.Всі все розуміють.
05.01.2026 13:34 Ответить
У Зегевары сейчас "ротации", чем не время для лейтенанта Баканова, проверенного дружища.
05.01.2026 13:33 Ответить
С языка сняли Действительно,такой кадр где-то незаслуженно пропадает.
05.01.2026 13:36 Ответить
ШОБ ТИ ЗДОХ. Все робить щоб нас не стало еврей клятий
05.01.2026 13:34 Ответить
Зняв з посади...за хорошу роботу. Робить хорошу міну при поганій грі.Всі все розуміють.
05.01.2026 13:34 Ответить
Малюк буде займатися бойовою роботою, а за журналістами й опозиціонерами хто буде слідкувати?🤔
05.01.2026 13:39 Ответить
Теж саме, що і з Залужним!...
Він ( ZE) точно на нашій стороні ?...
05.01.2026 13:40 Ответить
і таке питання Ви задаєте після 6 років правління цього,,,генія,, ?
05.01.2026 14:01 Ответить
Як є успіхи то воно знімає по оманському договорняку
05.01.2026 13:40 Ответить
Потужне лицемірство !
05.01.2026 13:42 Ответить
Шрек і ослик
05.01.2026 13:46 Ответить
А публічне запитання до малюка---ти генерал,чи "герой" по янтарним справам????
05.01.2026 13:48 Ответить
Чмо безтолкове - є чмо безтолкове!
05.01.2026 13:49 Ответить
Похоже, этот «Наполеончик» теряет лояльность силовиков. Вот и суетится, как бл..ь под клиентом. Если, конечно, не рассматривать версию, что он увольняет его из-за неправомерных действий СБУ в отношении НАБУ.
05.01.2026 13:49 Ответить
Срака вже СБУ прийшла
05.01.2026 13:54 Ответить
цілі зеленського- ти залишаєшся в СБУ розробляєш операції но реалізовувати будуть інші це як ти являєшся чоловіком жінки но трахати її будуть інші
05.01.2026 13:58 Ответить
 
 