Зеленский встретился с Малюком: Обсудили кандидатуры нового главы СБУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ", - отметил президент.

Также Зеленский поручил Малюку "сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире".

С Малюком президент также обсудил кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ.







Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

