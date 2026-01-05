2 064 17
Зеленский встретился с Малюком: Обсудили кандидатуры нового главы СБУ
Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ", - отметил президент.
Также Зеленский поручил Малюку "сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире".
С Малюком президент также обсудил кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
Топ комментарии
+7 Дан Корвин
показать весь комментарий05.01.2026 13:33 Ответить Ссылка
+7 Михайло Иляш
показать весь комментарий05.01.2026 13:34 Ответить Ссылка
+5 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий05.01.2026 13:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він ( ZE) точно на нашій стороні ?...