Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выразил готовность покинуть свой пост.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Малюк сначала отказывался

По данным издания, на встрече с президентом в субботу, после волны публичной поддержки от известных общественных деятелей и военных, руководитель СБУ отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО.

Насколько известно, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба "Паутины", бросать их сейчас было бы преступлением.

Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк - именно там, где должен быть. Поддержка Вооруженных сил со стороны СБУ является системной, - Драпатый

Возмущение Зеленского

Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил. Советники по коммуникациям отдельно подзадоривали президента, что кампания поддержки генерала "была организована самой СБУ". Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства.

"Многие депутаты боятся публичного эффекта от применения такой процедуры к Малюку, которого в обществе большинство воспринимает только как создателя морских дронов, автора подрыва Крымского моста или операции "Паутина"", - пишет "УП".

Причины для увольнения

У Зеленского же, во-первых, видят в Малюке одно из лиц продюсируемого Ермаком наезда на НАБУ / САП, от которого ОП сейчас изо всех сил пытается отстраниться. Во-вторых, Малюку вменяют, что Служба в тылу занимается неприкрытой "коммерцией", "раздевая бизнес, когда и как ей вздумается".

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

В команде самого Малюка, напротив, считают, что отставка является ничем иным, как местью до сих пор присутствующего в орбите президента Ермака за позицию главы СБУ во времена "Миндичгейта" и обысков у эксглавы ОП.

На своем брифинге в субботу Зеленский очень раздраженно, хотя и без фамилии главы СБУ, заявил, что все же проведет все замены, которые задумал. По данным УП, в ОП даже начали искать основания, на которых можно было бы формально издать указ об отстранении Малюка.

В воскресенье главу Службы дожимали не только на увольнение, но и на слова благодарности за это.

Несмотря на безумную поддержку и военных, и партнеров, и депутатов, несмотря на крайне малую перспективу увольнения Радой, Малюк, по данным УП, все же решил, что идти на обострение с президентом - значит вредить государству. И согласился уйти в отставку. Когда и как состоится само увольнение, для которого необходимо голосование Рады, будет решено в ближайшее время.

Читайте: Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

Кто заменит Малюка?

Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару. Однако Зеленский до сих пор не избавился от идеи отдать Службу в руки генерала Александра Поклада, на которого возлагал (возлагает?) большие надежды Ермак.

"Хотя новый глава ОП с таким кандидатом вряд ли согласится, ведь у него с ним чуть ли не кровная вражда", - резюмирует издание.

Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать