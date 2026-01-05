Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выразил готовность покинуть свой пост.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Малюк сначала отказывался
По данным издания, на встрече с президентом в субботу, после волны публичной поддержки от известных общественных деятелей и военных, руководитель СБУ отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО.
Насколько известно, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба "Паутины", бросать их сейчас было бы преступлением.
Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется.
Возмущение Зеленского
Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил. Советники по коммуникациям отдельно подзадоривали президента, что кампания поддержки генерала "была организована самой СБУ". Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства.
"Многие депутаты боятся публичного эффекта от применения такой процедуры к Малюку, которого в обществе большинство воспринимает только как создателя морских дронов, автора подрыва Крымского моста или операции "Паутина"", - пишет "УП".
Причины для увольнения
У Зеленского же, во-первых, видят в Малюке одно из лиц продюсируемого Ермаком наезда на НАБУ / САП, от которого ОП сейчас изо всех сил пытается отстраниться. Во-вторых, Малюку вменяют, что Служба в тылу занимается неприкрытой "коммерцией", "раздевая бизнес, когда и как ей вздумается".
В команде самого Малюка, напротив, считают, что отставка является ничем иным, как местью до сих пор присутствующего в орбите президента Ермака за позицию главы СБУ во времена "Миндичгейта" и обысков у эксглавы ОП.
На своем брифинге в субботу Зеленский очень раздраженно, хотя и без фамилии главы СБУ, заявил, что все же проведет все замены, которые задумал. По данным УП, в ОП даже начали искать основания, на которых можно было бы формально издать указ об отстранении Малюка.
В воскресенье главу Службы дожимали не только на увольнение, но и на слова благодарности за это.
Несмотря на безумную поддержку и военных, и партнеров, и депутатов, несмотря на крайне малую перспективу увольнения Радой, Малюк, по данным УП, все же решил, что идти на обострение с президентом - значит вредить государству. И согласился уйти в отставку. Когда и как состоится само увольнение, для которого необходимо голосование Рады, будет решено в ближайшее время.
Кто заменит Малюка?
Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару. Однако Зеленский до сих пор не избавился от идеи отдать Службу в руки генерала Александра Поклада, на которого возлагал (возлагает?) большие надежды Ермак.
"Хотя новый глава ОП с таким кандидатом вряд ли согласится, ведь у него с ним чуть ли не кровная вражда", - резюмирует издание.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вробітника СБУ
https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%88%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/person-59398061 Анастасія Шепелева
10.07.202510 липня 2025 р.
У Голосіївському районі Києва застрелили співробітника СБУ. За даними Романа Червінського, йдеться про полковника СБУ Івана Воронича.
https://www.dw.com/uk/v-golosiivskomu-rajoni-kieva-vbili-spivrobitnika-sbu/a-73225098
Свою позицію Малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "https://oboronka.mezha.ua/naslidki-pavutini-chi-zmozhut-rosiyani-vidnoviti-strategichnu-aviaciyu-302953/ Павутини", кидати їх зараз було б злочином.
повинен негайно написати Зеленський ,
вслід за дЄрмаком , так
як його діі у владі є злочинними 🤬
.
він в черговий раз демонстративно витирає ноги об Військо
пора військовим постояти за себе, бо за ними - Україна
поки ще не пізно...
.
"Служить бы рад, прислуживаться - тошно !"
тим більше чотирижди ухилянту
.
ДБР - ЗЄліна шавка "чєго ізволітє"
.
він лише гарно виконував свою роботу.
в ЗЄльоной странє це - злочин
.
Провалюється Кієф за трі дня, запускається наступний - повиганяти бойових генералів. Провалюється цей, а давай знищимо спецслужби.. Ну, щоб в країні хаос, щоб безлад, а ***** добре знає, як тим скористатись...
Малюк чеснейший з чеснейших!
Стільки забаганки дєрьмааа виконав. Стільки політичних замовлень
Прикривав міндіча, як тільки міг. Просував набу. Переслідував журналюг, за наїзди на ******** генералів з їхніми губатими жабами.
Мовчав про червинського. Мовчав про баканова.
А скільки зрадників в цьому відданному україні гадюшнику, той не перерахувати.
Заховав коломойського від сша.
Там стільки добрих справ, і на тобі!
Звільняють.
Тут треба бути обережним, щоб раптово у ванній від фена не загинути, чи на якійсь ******* від серця не померти!!!
А з гарного: раніше у нас були Sea Baby, тепер будуть Sea Cloud. Зацініть масштаб.
Щоб, що?
Щоб обійтись,як з Червінським?
Більшого дна годі придумати,щоби глава спецслужби виконував бойові доручення агентакозиря.
Та і Червінський,Дудін-на його совісті.
Вже за це він повинен був отримати довічне ув'язнення по 111-тій.
"Президент вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України" (ст.106, п.14 Конституції України).
А я, наприклад, скажу, що УП пише свої статті під впливом дуже роздратованого Фіали. І шо?
Історично, коли виникала потреба покращити роботу борделю, застосовувалися різні методи. Зокрема, згадується, що навесні 1942 року в нацистських концтаборах відкрили 10 борделів, через які пройшли сотні жінок. Це було зроблено в умовах війни. Інший підхід, згідно з цитатою, полягає в тому, що коли падають продажі, замість того, щоб змінювати працівниць, краще змінити систему. Це передбачає зміни в організації роботи, наприклад, перестановку меблів, зміну освітлення та декору, що створює видимість активності та покращення.
(ШІ. Виділено мною)