РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9501 посетитель онлайн
Новости Кадровые изменения
9 589 50

Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ

василь,малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выразил готовность покинуть свой пост.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Малюк сначала отказывался

По данным издания, на встрече с президентом в субботу, после волны публичной поддержки от известных общественных деятелей и военных, руководитель СБУ отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО.

Насколько известно, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба "Паутины", бросать их сейчас было бы преступлением.

Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк - именно там, где должен быть. Поддержка Вооруженных сил со стороны СБУ является системной, - Драпатый

Возмущение Зеленского

Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил. Советники по коммуникациям отдельно подзадоривали президента, что кампания поддержки генерала "была организована самой СБУ". Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства.

"Многие депутаты боятся публичного эффекта от применения такой процедуры к Малюку, которого в обществе большинство воспринимает только как создателя морских дронов, автора подрыва Крымского моста или операции "Паутина"", - пишет "УП".

Причины для увольнения

У Зеленского же, во-первых, видят в Малюке одно из лиц продюсируемого Ермаком наезда на НАБУ / САП, от которого ОП сейчас изо всех сил пытается отстраниться. Во-вторых, Малюку вменяют, что Служба в тылу занимается неприкрытой "коммерцией", "раздевая бизнес, когда и как ей вздумается".

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

В команде самого Малюка, напротив, считают, что отставка является ничем иным, как местью до сих пор присутствующего в орбите президента Ермака за позицию главы СБУ во времена "Миндичгейта" и обысков у эксглавы ОП.

На своем брифинге в субботу Зеленский очень раздраженно, хотя и без фамилии главы СБУ, заявил, что все же проведет все замены, которые задумал. По данным УП, в ОП даже начали искать основания, на которых можно было бы формально издать указ об отстранении Малюка.

В воскресенье главу Службы дожимали не только на увольнение, но и на слова благодарности за это.

Несмотря на безумную поддержку и военных, и партнеров, и депутатов, несмотря на крайне малую перспективу увольнения Радой, Малюк, по данным УП, все же решил, что идти на обострение с президентом - значит вредить государству. И согласился уйти в отставку. Когда и как состоится само увольнение, для которого необходимо голосование Рады, будет решено в ближайшее время.

Читайте: Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

Кто заменит Малюка?

Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару. Однако Зеленский до сих пор не избавился от идеи отдать Службу в руки генерала Александра Поклада, на которого возлагал (возлагает?) большие надежды Ермак.

"Хотя новый глава ОП с таким кандидатом вряд ли согласится, ведь у него с ним чуть ли не кровная вражда", - резюмирует издание.

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Автор: 

отставка (3188) СБУ (20748) Малюк Василий (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
оманський план від пуйла Оманської ZеГниди в дії
показать весь комментарий
05.01.2026 09:00 Ответить
+27
ЗЄлєнський наср..ав на прохання найбільш шанованих військових не звільняти Малюка

він в черговий раз демонстративно витирає ноги об Військо

пора військовим постояти за себе, бо за ними - Україна

поки ще не пізно...

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:09 Ответить
+25
А на Банкову хто натис? Ті,кому "двушєчку" засилали?
показать весь комментарий
05.01.2026 09:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оманський план від пуйла Оманської ZеГниди в дії
показать весь комментарий
05.01.2026 09:00 Ответить
А на Банкову хто натис? Ті,кому "двушєчку" засилали?
показать весь комментарий
05.01.2026 09:01 Ответить
Звісно вони !
показать весь комментарий
05.01.2026 09:10 Ответить
Я дивуюсь чому керівники спецслужб не можуть досі організувати «самокат» щурам типу Єрмака, які досі шкодять Україні.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:15 Ответить
Зеленський з єрмаком знищують Україну та її Захисників!!
вробітника СБУ

https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%88%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/person-59398061 Анастасія Шепелева

10.07.202510 липня 2025 р.

У Голосіївському районі Києва застрелили співробітника СБУ. За даними Романа Червінського, йдеться про полковника СБУ Івана Воронича.
https://www.dw.com/uk/v-golosiivskomu-rajoni-kieva-vbili-spivrobitnika-sbu/a-73225098
показать весь комментарий
05.01.2026 09:04 Ответить
Малюк не хотів писати заяву , але піаніст наполіг.
Свою позицію Малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "https://oboronka.mezha.ua/naslidki-pavutini-chi-zmozhut-rosiyani-vidnoviti-strategichnu-aviaciyu-302953/ Павутини", кидати їх зараз було б злочином.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:04 Ответить
Про "кілька операцій", слово "піздьож" пишеться без м'якого знаку в кінці. Якщо ти їх готуєш, нахіба про це говорити? Щоб потім сказати, "ну от бачите, Вова все зірвав"? Це державна людина?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:25 Ответить
Заяву про свою відставку з посади президента ,
повинен негайно написати Зеленський ,
вслід за дЄрмаком , так
як його діі у владі є злочинними 🤬
показать весь комментарий
05.01.2026 09:08 Ответить
Малюк має взяти цих персонажів під арешт !

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:10 Ответить
ЗЄлєнський наср..ав на прохання найбільш шанованих військових не звільняти Малюка

він в черговий раз демонстративно витирає ноги об Військо

пора військовим постояти за себе, бо за ними - Україна

поки ще не пізно...

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:09 Ответить
Що цікаво, блазень не може зняти голову СБУ. Лише через ВР.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:06 Ответить
а можуть не призначити .. можуть призначити якусь людину ZеГниди дєрьмака
показать весь комментарий
05.01.2026 09:09 Ответить
Якщо Буданов дума що він в доміку-то хай так не дума-зелений його використає -підставить--і все-він загубить свій авторитет
показать весь комментарий
05.01.2026 09:10 Ответить
своєю згодою працювати не на Україну, а на ЗЄлю буданов вже помножив свій авторитет на нуль !

"Служить бы рад, прислуживаться - тошно !"

тим більше чотирижди ухилянту

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:14 Ответить
Буданов - креатура голобородька. А останнє призначення - закономірний кінець кар'єри колишнього очільника ГУР.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:08 Ответить
Ідіота Кравченка з ДБР клоун не може поміняти, натомість міняє адекватних керівників спецслужб.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:12 Ответить
не не може, а не хоче

ДБР - ЗЄліна шавка "чєго ізволітє"

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:16 Ответить
Знову банальні ревнощі найнайшного - тренд кадрової політики.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:15 Ответить
Малюк НЕ має політичних амбіцій.

він лише гарно виконував свою роботу.
в ЗЄльоной странє це - злочин

.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:17 Ответить
ЗЕсрань свідомо провокує протистояння в Україні. Все, що в нас відбувається то все згідно якогось плану А,В,С... погодженого ним з патрушевим ще в Омані. Чи не погодженим, а просто отриманим...
Провалюється Кієф за трі дня, запускається наступний - повиганяти бойових генералів. Провалюється цей, а давай знищимо спецслужби.. Ну, щоб в країні хаос, щоб безлад, а ***** добре знає, як тим скористатись...
показать весь комментарий
05.01.2026 09:23 Ответить
Не вірю я цим байкам: просто Зеленський виконує команду путлера, який сам курирує спецоперацію "слуга народа".
показать весь комментарий
05.01.2026 09:27 Ответить
Тобто більше ніяких успішних операцій типу "Павутини" в нас не буде. Це зелене чмо методично знищує усі успіхи України.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:31 Ответить
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк гарно, дуже гарно виконував та виконує свою роботу.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:31 Ответить
Ой! Ну як так?
Малюк чеснейший з чеснейших!
Стільки забаганки дєрьмааа виконав. Стільки політичних замовлень
Прикривав міндіча, як тільки міг. Просував набу. Переслідував журналюг, за наїзди на ******** генералів з їхніми губатими жабами.
Мовчав про червинського. Мовчав про баканова.
А скільки зрадників в цьому відданному україні гадюшнику, той не перерахувати.
Заховав коломойського від сша.
Там стільки добрих справ, і на тобі!
Звільняють.
Тут треба бути обережним, щоб раптово у ванній від фена не загинути, чи на якійсь ******* від серця не померти!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 09:37 Ответить
Чомусь більшість тут про ці "подвиги" не хоче згадувати.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:10 Ответить
Не за вашу писанину Зеленський попер грубо на Малюка
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
блазень - дуже дрібна і мстива потвора. Малюка зняв за те, що той не справився з НАБУ - ви ж пам'ятаєте як все починалося: з посадки оперативників НАБУ (які вели прослушку міндічей) за "державну зраду". А потім раз - і всіх відпустили. Нє по пацанскі.
А з гарного: раніше у нас були Sea Baby, тепер будуть Sea Cloud. Зацініть масштаб.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:38 Ответить
За дорученням козиря,посилав підрозділ на Буду.
Щоб, що?
Щоб обійтись,як з Червінським?
Більшого дна годі придумати,щоби глава спецслужби виконував бойові доручення агентакозиря.
Та і Червінський,Дудін-на його совісті.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:44 Ответить
при всій поваги до Яроша , але колись в 18 - 19 р. він не підтримав Порошенко і цим здав інтереси України... тепер він не зміг допомогти Малюку , тому шо колись підтримав , ворога України зеленського 🤡...
показать весь комментарий
05.01.2026 09:51 Ответить
Что значит Ярош не поддержал Порошенко!??????Где вы были????Он поддерживал Порошенко и пришел на его съезд Посмотрите Архив на YouTube !Зачем эту лезу продвигаете!
показать весь комментарий
05.01.2026 10:08 Ответить
передівіться його інтервю ,з 18- 19р...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:25 Ответить
Не ліпіть сюди Яроша.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:17 Ответить
Бардак 'тут можна прібарахлітца' з своїми людьми, який переходить в хаос. Люди Єрмака, не люди Єрмака, павутина міндич - мафії...Надія на ЗСУ, але...але...
показать весь комментарий
05.01.2026 09:53 Ответить
Давайте відразу Баканова, а до речі, де він?
показать весь комментарий
05.01.2026 09:53 Ответить
зелений клоунУхилянт-підписує собі "ПРИГОВОР"
показать весь комментарий
05.01.2026 09:56 Ответить
Спочатку найвеличніший примазувався до операції "Павутина" ніби це під його керівництвом все планувались, ну а далі міндічгейт який підірвав довіру до влади ,ось тому весь гнів перенісся на Малюка ,який не уберіг "найвеличнішого" від розголосу корупційного скандалу його друзів ,ось тому ці перестановки ,дуже,цинічна, дрібна і мстива людина цей горе президент.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:56 Ответить
Спочатку голобородько злив ворогу операцію "Авеню", включно з виконавцями.
Вже за це він повинен був отримати довічне ув'язнення по 111-тій.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:14 Ответить
Ох и цирк... ну кого выбрали, тот и руководит...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:01 Ответить
Голобородько не може своїм наказом зняти голову СБУ.
"Президент вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України" (ст.106, п.14 Конституції України).
показать весь комментарий
05.01.2026 10:04 Ответить
Было бы неплохо, если бы рапорты на звильнення теперь вдогонку написали те, кто за него подписывались.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:15 Ответить
З Зеленського диктатор ніякий. Але все під себе гребе, незважаючи ні на що.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:16 Ответить
А звідки така інфа, шо Вова був "дуже роздратований"?
А я, наприклад, скажу, що УП пише свої статті під впливом дуже роздратованого Фіали. І шо?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:19 Ответить
"Коли в борделі хотіли покращити роботу..."

Історично, коли виникала потреба покращити роботу борделю, застосовувалися різні методи. Зокрема, згадується, що навесні 1942 року в нацистських концтаборах відкрили 10 борделів, через які пройшли сотні жінок. Це було зроблено в умовах війни. Інший підхід, згідно з цитатою, полягає в тому, що коли падають продажі, замість того, щоб змінювати працівниць, краще змінити систему. Це передбачає зміни в організації роботи, наприклад, перестановку меблів, зміну освітлення та декору, що створює видимість активності та покращення.
(ШІ. Виділено мною)
показать весь комментарий
05.01.2026 10:22 Ответить
Лысого из квартала надо вместо Малюка назначить.Он профи уроня Зеленского и с его команды. Как этот криворогульный дегенерат уже всех уматал.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:28 Ответить
Малюк і так був дуже слухняний Тепер замінять на реального агента ФСБ.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:29 Ответить
До Вел.війни про Малюка не було жодного позитивного відгуку - одні корупційні скандали, продаж посад і кошмарення бізнесу. Не розумію, чому всі так за нього заступаються? Чи він особисто якийсь подвиг здійснив?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:55 Ответить
 
 