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Новини Новий голова СБУ
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Зеленський зустрівся із Малюком: Обговорили кандидатури нового голови СБУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою СБУ Василем Малюком.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ", - зазначив президент.

Також Зеленський доручив Малюку "зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі".

Із Малюком президент також обговорив кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. 

Зеленський зустрівся із Малюком: обиратимуть нового голову СБУ
Зеленський зустрівся із Малюком: обиратимуть нового голову СБУ
Зеленський зустрівся із Малюком: обиратимуть нового голову СБУ

Також читайте: Малюк погодився піти з посади після тиску з боку Банкової. Замість нього можуть призначити главу "Альфи" Хмару, - ЗМІ

Що передувало?

  • Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Читайте також: Зеленський прокоментував можливість заміни Малюка: Робитиму ті ротації, які я вирішив зробити

Автор: 

Зеленський Володимир (28405) СБУ (14091) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+13
ШОБ ТИ ЗДОХ. Все робить щоб нас не стало еврей клятий
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05.01.2026 13:34 Відповісти
+12
Зняв з посади...за хорошу роботу. Робить хорошу міну при поганій грі.Всі все розуміють.
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05.01.2026 13:34 Відповісти
+8
У Зегевары сейчас "ротации", чем не время для лейтенанта Баканова, проверенного дружища.
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05.01.2026 13:33 Відповісти

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