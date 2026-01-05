Зеленський зустрівся із Малюком: Обговорили кандидатури нового голови СБУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою СБУ Василем Малюком.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ", - зазначив президент.

Також Зеленський доручив Малюку "зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі".

Із Малюком президент також обговорив кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.







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Що передувало?

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

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