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Зеленський зустрівся із Малюком: Обговорили кандидатури нового голови СБУ
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою СБУ Василем Малюком.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ", - зазначив президент.
Також Зеленський доручив Малюку "зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі".
Із Малюком президент також обговорив кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.
Що передувало?
- Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
Топ коментарі
+13 Михайло Иляш
показати весь коментар05.01.2026 13:34 Відповісти Посилання
+12 Андрій Собченко #592866
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+8 Дан Корвин
показати весь коментар05.01.2026 13:33 Відповісти Посилання
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